Άρτα: «Ιατρικό λάθος οδήγησε στον θάνατο της αδελφής μου»

Συντετριμμένη είναι η οικογένεια της 28χρονης εγκύου που έχασε τη ζωή της στο νοσοκομείο της Άρτας, από αλλεργικό σοκ μετά τη χορήγηση αντιβίωσης.

Όπως είπε η αδελφή της γυναίκας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», πρόκειται για ένα τρομερό ιατρικό λάθος. Η αδελφή της είχε πάρει ξανά στο παρελθόν τη συγκεκριμένη αντιβίωση, όμως τώρα οι γιατροί της την χορήγησαν με λάθος τρόπο.

«Της είχε ξαναχορηγηθεί πάλι αυτό το φάρμακο, τον Ιούλιο που η αδελφή μου είχε πάλι μια αποβολή. Αλλά την πρώτη φορά χορηγήθηκε μέσα σε ορό, αυτή τη φορά της το χορήγησαν κατευθείαν ενδοφλέβια κι έφυγε μέσα σε 48 ώρες. Στη μαιευτική κλινική ήταν μόνη της με τον άνδρα της, δεν υπήρχε γιατρός και δεν ξέρω ποιος έδωσε την εντολή να της χορηγηθεί αντιβίωση», είπε η αδελφή της 28χρονης.

Σύμφωνα με την ίδια δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας που να δικαιολογεί τον θάνατό της.

Θείος της 28χρονης είπε επίσης στην εκπομπή πως η οικογένεια προτίθεται να κινηθεί νομικά εναντίον του γιατρού που της χορήγησε την αντιβίωση.

Άρτα: Η απάντηση του προσωπικού του νοσοκομείου

Από την πλευρά του, το προσωπικό του νοσοκομείου, μιλώντας στην εκπομπή ανέφερε πως η 28χρονη είχε πάρει δύο φορές στο παρελθόν τη συγκεκριμένη αντιβίωση. Μία φορά για ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζε με το δόντι της κι άλλη μία τον περασμένο Ιούλιο, που είχε μια ακόμα αποβολή.

Η γυναίκα, όπως λένε υπέστη αλλεργικό σοκ, έκανε ανακοπή και μεταφέρθηκε αμέσως στη ΜΕΘ, όπου διασωληνώθηκε. Όπως λένε καταβλήθηκαν όλες οι προσπάθειες για να κρατηθεί στη ζωή, όμως δυστυχώς κατέληξε.

Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί τώρα είναι αν η αντιβίωση χορηγήθηκε σωστά και αν ήταν κάποιος μαζί με τη γυναίκα για να αντιληφθεί εγκαίρως, ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μ. Γιαννάκο, υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθηθεί και το νοσοκομείο πρέπει να απαντήσει αν τηρήθηκε.