Άρτα: Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου

Γιαννάκος: «Δεν την ρώτησαν αν έχει κάποια αλλεργία»

Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο της 28χρονης εγκύου, η οποία πέθανε στο νοσοκομείο της Άρτας, μετά από αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση που της χορηγήθηκε. 

1. Το βασικότερο όλων είναι αν η ίδια η γυναίκα γνώριζε πως είχε αλλεργία στο συγκεκριμένο αντιβιωτικό.

2. Αν οι γιατροί τη ρώτησαν για πιθανή αλλεργία πριν της το χορηγήσουν. 

3. Αν έγινε εργαστηριακός αιματολογικός έλεγχος στο νοσοκομείο, προκειμένου να διερευνηθεί αν χρειάζεται αντιβίωση.

4. Πότε κλήθηκε αναισθησιολόγος και εντατικολόγους; Υπήρχε χρόνος να της χορηγήσουν αδρεναλίνη; 

H 28χρονη έφτασε στο νοσοκομείο της Άρτας με αιμορραγία, ενώ διένυε τον δεύτερο μήνα της εγκυμοσύνης της

H 28χρονη έφτασε στο νοσοκομείο της Άρτας με αιμορραγία, ενώ διένυε τον δεύτερο μήνα της εγκυμοσύνης της

Όπως είπε στο Mega ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος στην 28χρονη δεν έγινε τεστ για να διαπιστωθεί αν ήταν αλλεργική σε κάποια ουσία. 

«Δεν έγινε τεστ να φανεί αν ήταν αλλεργική. Δε γίνονται πάντα τα τεστ, αλλά ρωτάς, προσέχεις. Είναι ζητήματα της ΕΔΕ κι αν υπάρχουν ευθύνες να αποδοθούν», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

Η 28χρονη υπέστη αλλεργικό σοκ μετά τη χορήγηση αντιβίωσης στο νοσοκομείο της Άρτας και πέθανε

Η 28χρονη υπέστη αλλεργικό σοκ μετά τη χορήγηση αντιβίωσης στο νοσοκομείο της Άρτας και πέθανε

«Πρόκειται για τραγωδία. Χάθηκαν δύο ζωές. Πολλές φορές έχω υπερασπιστεί τα νοσοκομεία, σωστά διέταξε ο διοικητής ΕΔΕ. Χορηγήθηκε κοινή αντιβίωση, έπαθε αλλεργικό σοκ, κατέβηκε ο αναισθησιολόγος, τη διασωλήνησαν, δεν υπήρχε κενό κρεβάτι στη ΜΕΘ. Έπαθε πολυοργανική ανεπάρκεια, ανακοπή και δεν κατάφερε να ζήσει. Έχει και ένα κοριτσάκι δύο ετών».

Η νεαρή γυναίκα έφτασε στο νοσοκομείο της Άρτας με αιμορραγία και πόνους στην κοιλιά. Αμέσως εισήχθη στη μαιευτική κλινική κι εκεί οι γιατροί της χορήγησαν αντιβίωση. Μέσα σε λίγες ώρες η κατάστασή της επιδεινώθηκε. Οδηγήθηκε στη ΜΕΘ, έχοντας υποστεί αλλεργικό σοκ και μετά από λίγο κατέληξε από πολυοργανική ανεπάρκεια. 

Η 28χρονη έγκυος από την Άρτα είχε ένα ακόμα παιδάκι δύο ετών

Η 28χρονη έγκυος από την Άρτα είχε ένα ακόμα παιδάκι δύο ετών

Άρτα: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Μετά το τραγικό αυτό συμβάν διατάχθηκε ΕΔΕ και η διοίκηση του νοσοκομείου εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η Σ.Μ, ετών 28, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Γ.Ν Άρτας στις 28/9/2025 και ώρα 23.20 με κολπική αιμόρροια από ώρας (επαπειλούμενη αποβολή) βρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης.

Κατά τη διάρκεια της γυναικολογικής εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο. Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Διατάχθηκε ΕΔΕ στο νοσοκομείο της Άρτας για τις συνθήκες θανάτου της 28χρονης εγκύου

Διατάχθηκε ΕΔΕ στο νοσοκομείο της Άρτας για τις συνθήκες θανάτου της 28χρονης εγκύου

Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ. Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ την διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε. Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της».

