Άγριος καβγάς λίγο πριν τον γάμο - Στα κρατητήρια γαμπρός και κουμπάρος

Απίστευτο περιστατικό στο Περιστέρι

Επιμέλεια STAR.GR
Παραλίγο να τιναχτεί στον αέρα ένας γάμος με εκατοντάδες καλεσμένους, όταν ο γαμπρός και ο κουμπάρος του βρέθηκαν να περνούν το βράδυ τους στο κρατητήριο, μετά από επεισόδιο σε κοσμηματοπωλείο στο Περιστέρι.

Όλα ξεκίνησαν από μια παραγγελία ρολογιού αξίας 550 ευρώ, που σύμφωνα με την οικογένεια του γαμπρού, δε παραδόθηκε ποτέ.

Μιλώντας στο Star ο αδελφός του γαμπρού δήλωσε πως η αγορά είχε γίνει τον Μάιο και μάλιστα είχε υπογραφεί συμφωνητικό, με την υπόσχεση ότι το ρολόι θα βρισκόταν στο κατάστημα μέσα σε τρεις μήνες. Παρόλα αυτά, πέρασαν τέσσερις μήνες και η παραγγελία δεν είχε παραδοθεί.

Η οικογένεια προσπάθησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει με τον κοσμηματοπώλη, χωρίς αποτέλεσμα. Έτσι, ο γαμπρός μαζί με τον κουμπάρο πήγαν στο κατάστημα για να ζητήσουν πίσω τα χρήματά τους.

Η συζήτηση, ωστόσο, ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο: οι φωνές μετατράπηκαν σε έντονο καβγά με βρισιές και απειλές, ενώ, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο κοσμηματοπώλης και ο γιος του αντέδρασαν επιθετικά.

Η ένταση κορυφώθηκε με την αστυνομία να φτάνει στο σημείο και να οδηγεί και τις δύο πλευρές στο τμήμα.

Περιστέρι: Από το κοσμηματοπωλείο στα δικαστήρια

Τελικά, πέντε άτομα βρέθηκαν κατηγορούμενα και πέρασαν το βράδυ τους στο κρατητήριο.

Το επόμενο πρωί οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, κατηγορούμενοι για εξύβριση, απειλές, σωματικές βλάβες, αλλά και παραβίαση προσωπικών δεδομένων, καθώς ο ένας κατέγραφε τον άλλον με το κινητό του τηλέφωνο.

Η νύφη βρέθηκε σε κατάσταση πανικού, καθώς η υπόθεση κινδύνευε να αναβληθεί για τη Δευτέρα, απειλώντας να ακυρώσει τον γάμο και το γλέντι.

Τελικά, οι μηνύσεις αποσύρθηκαν από όλες τις πλευρές. Ο δικηγόρος του γαμπρού δήλωσε ότι το περιστατικό ήταν αποτέλεσμα παρεξήγησης και αφέθηκαν ελεύθεροι, ώστε ο γάμος να πραγματοποιηθεί κανονικά.

Ο αδελφός του γαμπρού τόνισε ότι θα μπορούσε το θέμα να είχε λυθεί πολύ πιο ήρεμα, χωρίς να φτάσουν στα δικαστήρια: «Έπρεπε να περάσουμε όλα αυτά για να μας επιστρέψουν τα χρήματα και να ζητήσουν μια συγγνώμη».

