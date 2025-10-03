Σάκης Ρουβάς: Μαθαίνει Brazilian jiu-jitsu - Η ανάρτηση στο Instagram

Δείτε παλιό βίντεο για τον Σάκη Ρουβά από το Breakfast@Star

Οι περισσότεροι μπορεί να μη γνωρίζετε ότι ο Σάκης Ρουβάς εκπαιδεύεται στις πολεμικές τέχνες, και συγκεκριμένα στο Brazilian jiu-jitsu. Ωστόσο, ο γνωστός τραγουδιστής, εδώ και μερικά χρόνια έχει επιδοθεί στο άθλημα και μάλιστα, τα πηγαίνει ιδιαίτερα καλά!

Πριν λίγες ώρες ανέβασε μερικές φωτογραφίες από την προπόνησή του με τον δάσκαλό του στο Instagram. «Χαλαρό κλείσιμο εβδομάδας… με λίγο rolling και καμιά υποταγή» έγραψε ο αγαπημένος Έλληνας τραγουδιστής.

Αν μπορούμε να διακρίνουμε καλά μάλιστα, ο Σάκης Ρουβάς έχει πάρει τη μαύρη ζώνη!

