Σάκης Ρουβάς: Μαθαίνει Brazilian jiu-jitsu - Η ανάρτηση στο Instagram

«Χαλαρό κλείσιμο εβδομάδας… με λίγο rolling και καμιά υποταγή» έγραψε

Οι περισσότεροι μπορεί να μη γνωρίζετε ότι ο Σάκης Ρουβάς εκπαιδεύεται στις πολεμικές τέχνες, και συγκεκριμένα στο Brazilian jiu-jitsu. Ωστόσο, ο γνωστός τραγουδιστής, εδώ και μερικά χρόνια έχει επιδοθεί στο άθλημα και μάλιστα, τα πηγαίνει ιδιαίτερα καλά! 

Σάκης Ρουβάς: Μαζεύει σύκα στον κήπο του στον Νέο Βουτζά

Πριν λίγες ώρες ανέβασε μερικές φωτογραφίες από την προπόνησή του με τον δάσκαλό του στο Instagram. «Χαλαρό κλείσιμο εβδομάδας… με λίγο rolling και καμιά υποταγή» έγραψε ο αγαπημένος Έλληνας τραγουδιστής.

Αν μπορούμε να διακρίνουμε καλά μάλιστα, ο Σάκης Ρουβάς έχει πάρει τη μαύρη ζώνη!

Δες την ανάρτησή του

 

ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ
