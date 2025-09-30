Σάκης Ρουβάς: Μαζεύει σύκα στον κήπο του στον Νέο Βουτζά

Ο Σάκης Ρουβάς, εκτός από τη μακρόχρονη καριέρα του στη μουσική, έχει δημιουργήσει έναν δικό του παράδεισο στον Νέο Βουτζά, όπου ζει με την οικογένειά του. Ο κήπος του, προσεγμένος με μεράκι και αγάπη για τη φύση, φιλοξενεί ελιές, αμπέλια, αρωματικά βότανα αλλά και καλλιέργειες λαχανικών και φρούτων που ο ίδιος περιποιείται.

Ο καλλιτέχνης έχει μοιραστεί αρκετές φορές στιγμές από τη ζωή του εκεί, δείχνοντας πως η επαφή με τη γη τον ηρεμεί και τον αναζωογονεί, ενώ αποτελεί και έναν όμορφο τρόπο να διδάξει στα παιδιά του τη σημασία της φύσης, της αυτάρκειας και της αρμονικής συμβίωσης με το περιβάλλον.

Ο Σάκης Ρουβάς. το πρωί της Τρίτης, μοιράστηκε ένα βίντεο από τον "μικρόκοσμό του": "Καλημέρα. Θες ένα σύκο;".

Στο βίντεο που ανήρτησε, διακρίνεται ένα μίνι τρακτέρ που προφανώς τον διευκολύνει στις εργασίες του.

Δες εικόνες: