Ψινάκης για Ρουβά: «Δεν έχει κάνει καμία επιτυχία από τότε – Δε μιλάμε πια»

«Μαζί είχαμε δημιουργήσει ένα μύθο» είπε ο μάνατζερ

Ο Ηλίας Ψινάκης στην εκπομπή «Το 'χουμε»
Στην εκπομπή «Το ‘χουμε» ήταν καλεσμένος ο Ηλίας Ψινάκης και αναφέρθηκε στον Σάκη Ρουβά, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο παρελθόν ως μάνατζέρ του. «Μαζί ειχαμε δημιουργήσει ένα μύθο» είπε χαρακτηριστικά ο Ηλίας Ψινάκης στον Κώστα Τσουρό.

«Ο Σάκης Ρουβάς είναι ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, σπουδαίο άτομο. Υπήρχε άλλη πορεία κι άλλη πορεία κι άλλη γραμμή. Με τον Σάκη χτίσαμε έναν μύθο μαζί. Αυτός ήξερες πολύ καλά όλο αυτό να το υπερασπίζεται, κι εγώ ήξερα πολύ καλά να στήνω το γύρω γύρω. Εγώ επένδυα. Πιο πολλά δίναμε παρότι παίρναμε. Γιατί έτσι χτίζεται ο μύθος. Χτίσαμε έναν μύθο και έκλειναν οι πόλεις. Κι έγινε μύθος ο Σάκης Ρουβάς. Θα τον συνέχιζα τον μύθο, αν ήμουν μάνατζέρ του.

Μετά από εμένα, ο Σάκης είχε έναν πολύ καλό μάνατζερ. Τον Καφίρη που είναι πολύ καλός στο να εξαργυρώνει τον μύθο κι όχι να τον χτίζει. Όταν εξαργυρώνεται, δε μπορεί να χτιστεί. Ο Σάκης έκανε οικογένεια, τέσσερα παιδιά. Εκεί χρειάζεσαι χρήματα και τι πουλάς; Πουλάς τον μύθο σου. Ο Σάκης τραγουδάει ακόμα τα τραγούδια του τότε. Δεν έχει κάνει καμία επιτυχία από τότε. Το πρόγραμμά του είναι τα τραγούδια που έλεγε γιατί αυτά είχαν περάσει στον κόσμο», είπε χαρακτηριστικά ο Ηλίας Ψινάκης.

ρουβας ψινακης

Ηλίας Ψινάκης-Σάκης Ρουβάς το 2007/ ndp

Τέλος πρόσθεσε: «Δεν έχει χτίσει ο Σάκης Ρουβάς χιτ από τότε. Λέει τα παλιά. Είναι μεγάλη μαγκιά να τα λέει ακόμα και σήμερα. Εννοείται ότι θαυμάζω τον Σάκη. Δεν μιλάμε πια ιδιαίτερα, έχουμε άλλες ζωές». 

roybas

Απονομή χρυσού δίσκου στον Σάκη Ρουβά το 2004/ ndp
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΛΙΑΣ ΨΙΝΑΚΗΣ
 |
ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ
