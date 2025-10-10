GNTM: Το Boot camp, ο guest σχεδιαστής κι η μονομαχία πασαρέλας!

Sneak preview από το επεισόδιο της Παρασκευής 10/10

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Και κάπως έτσι βρεθήκαμε από τις auditions στο boot camp, με ένα ολοκαίνουριο κι άκρως ενδιαφέρον επεισόδιο του GNTM να μας περιμένει το βράδυ της Παρασκευής. Ακριβώς στις 21:00 στο Star.

GNTM: Το Boot camp, ο guest σχεδιαστής κι η μονομαχία πασαρέλας!

Στο αποκλειστικό απόσπασμα που είδαμε στο Breakfast@Star, ακούμε την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να λέει: «Καλωσορίσατε στο boot camp του GNTM. Θα ακολουθήσει μια φαντασμαγορική πασαρέλα ενός πολύ αγαπημένου σχεδιαστή, του Δημήτρη Πέτρου».

GNTM: Το Boot camp, ο guest σχεδιαστής κι η μονομαχία πασαρέλας!

«Δύο-δύο θα αναμετρηθείτε. Γιατί είναι μονομαχία πασαρέλας, πρέπει να διεκδικήσουν μία θέση στο σπίτι. Στο GNTM δε χωράνε δύο από εσάς», λέει η Ζενεβιέβ Μαζαρί

GNTM: Το Boot camp, ο guest σχεδιαστής κι η μονομαχία πασαρέλας!

«Η Ζεν ολίγον τι ξέφυγε για τηλεοπτικό πρόγραμμα, αλλά ομολογώ πως κατάλαβαν», ακούμε την Ηλιάνα να λέει σε άλλο σημείο. Ενώ, καλεσμένη στη φωτογραφικό challenge που θα γίνει σε πισίνα, δεν είναι άλλη από την Ολυμπιονίκη Ευαγγελία Πλατανιώτη!

