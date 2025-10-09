Φιλιππίδης: Μόνος στην οδό Πανεπιστημίου - Φανερά αδυνατισμένος ο ηθοποιός

Μιχάλης Δημητρακόπουλος: Tι είχε πει ο δικηγόρος του Πέτρου Φιλιππίδη στη Super Κατερίνα, στις 16/9/25

Στο κέντρο της Αθήνας απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός τον Πέτρο Φιλιππίδη. Ο ηθοποιός περπατούσε στην οδό Πανεπιστημίου, φορώντας casual ρούχα, αθλητικά παπούτσια και jockey καπέλο.

Πέτρος Φιλιππίδης στο κέντρο της Αθήνας/ NDP

Eίναι η πρώτη δημόσια εμφάνιση του ηθοποιού μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι του, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Στις φωτογραφίες, ο Πέτρος Φιλιππίδης φαίνεται αρκετά αδυνατισμένος.

Ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, έχει αναφερθεί κατά καιρούς στα προβλήματα υγείας του ηθοποιού με τον σακχαρώδη διαβήτη και την υψηλή πίεση. Σε κάποια δίκη μάλιστα, ο ηθοποιός δεν αισθανόταν καλά και είχε αποχωρήσει από τη δικαστική αίθουσα. Το 2022, ο συνήγορός του είχε αναφέρει μάλιστα πως ο Πέτρος Φιλιππίδης είχε χάσει 25 κιλά.

Ο ίδιος φαίνεται καταβεβλημένος. Μετά την πυρκαγιά στο σπίτι του στην οδό Πατησίων, το απόγευμα της 18ης Ιουλίου, ο Πέτρος Φιλιππίδης και η σύζυγός του, Ελπίδα Νίκου, φιλοξενούνται στο σπίτι συγγενικού τους προσώπου.

«Όταν θα αποκατασταθούν οι ζημιές και οι βλάβες που υπέστη το ακίνητο, το μίσθιο, θα επανέλθει εκεί», είχε πει ο δικηγόρος του, στην εκπομπή Super Kατερίνα, τον προηγούμενο μήνα.

Τρεις μέρες νωρίτερα, στις 15 Ιουλίου 2025, είχε βγει η απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου εις βάρος του ηθοποιού για δύο απόπειρες βιασμού, σύμφωνα με την οποία κρίθηκε ένοχος, με ποινή φυλάκισης τριών ετών με τριετή αναστολή. Αφέθηκε ελεύθερος υπό αναστολή και σκοπεύει να προσφύγει στον Άρειο Πάγο.

«Η απόφαση, η οποία βγήκε, είναι τελεσίδικη κι όχι αμετάκλητη. Θα ακολουθήσει και ο Άρειος Πάγος και τότε θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για αμετάκλητη καταδίκη, εάν απορριφθεί η αναίρεσή μας», εξήγησε ο δικηγόρος του στην εκπομπή Super Κατερίνα.

