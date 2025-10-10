Cash or Trash: Tσάι και συμπάθεια με... συνδαιτυμόνα τη Δέσποινα Μοιραράκη!

Το Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να ζήσουν τη δημοπρασία της ζωής τους για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:25 στo Star!

Η Δέσποινα Μοιραράκη στα καλύτερά της και -φυσικά- στην παρουσίαση του Cash or Trash!

Σήμερα, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στις 17:25, στο Cash or Trash η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές κι ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Το πλήρες και με βρετανικές σφραγίδες, ιδιαίτερο σετ αντικειμένων της Λαμπρινής, κερδίζει τις εντυπώσεις, αλλά και μια αξιόλογη εκτίμηση από τον Θάνο Λούδο. Η οικοδέσποινα του Cash or Trash, Δέσποινα Μοιραράκη, φροντίζει πάντα να μπαίνει στο δωμάτιο των αγοραστών και να διεκδικεί μια θέση ανάμεσά τους, όταν το αντικείμενο που παρουσιάζεται την ενδιαφέρει. Ποιος θα κάνει την υψηλότερη προσφορά και σε ποιον θα σερβίρει τελικά…τσάι και συμπάθεια, η γλυκιά πωλήτρια;

O μαυροντυμένος Σήφης έρχεται από την Κρήτη στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash και χαιρετά με καμάρι και χαρά τη συντοπίτισσά του Δέσποινα Μοιραράκη. Ο πωλητής περιμένει να ακούσει μια υψηλή εκτίμηση από τον Θάνο Λούδο για τα αντικείμενα του φίλου του, τον οποίο και εκπροσωπεί στην εκπομπή. Η ιστορικότητα των αριστοκρατικών, για την εποχή τους, αντικειμένων, αλλά και η κατάσταση στην οποία βρίσκονται, παρά τον αιώνα που κουβαλάνε επάνω τους, είναι τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο Σήφης για να κάνει μια σκληρή διαπραγμάτευση.

Ο Κοσμάς, λάτρης της επαναχρησιμοποίησης αντικειμένων και συν δημιουργός ομάδας χρηστικής ανακύκλωσης αντικειμένων, έρχεται για δεύτερη φορά στο Cash or Trash και φέρνει ένα ιδιαίτερο αντικείμενο. Το αντικείμενο του πωλητή αγοράστηκε στο εξωτερικό σε μια υπαίθρια αγορά κι αποτελεί παράδειγμα της φιλοσοφίας και της δυναμικής του Cash or Trash. Γιατί μόνο σε αυτή την εκπομπή κάτι που ξεκινά με προσφορά μόλις 5 ευρώ, μπορεί να πουληθεί 40 φορές επάνω στη δημοπρασία!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος. Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια. Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις! Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτήν τη σεζόν στο Cash or Trash θα… γίνει παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς!

Cash or Trash: Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή, Θάνο Λούδο

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς;

Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash. Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

