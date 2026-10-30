Μια ιδιαίτερα ξεχωριστή και συγκινητική στιγμή έζησε η Ζήνα στο πλατό της εκπομπής της, καθώς με αφορμή την ονομαστική της γιορτή, οι συνεργάτες και οι καλεσμένοι της επιφύλασσαν την πιο όμορφη έκπληξη, πλημμυρίζοντας τον χώρο με ευχές για «χρόνια πολλά».

Ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν ότι το φόντο του πλατό της εκπομπής γέμισε με φωτογραφίες της καταξιωμένης παρουσιάστριας οι οποίες αντιστιχούσαν σε διάφορες φάσεις της ζωής της. Από τα πρώτα της βήματα στον χώρο της δημοσιογραφίας και τις μεγάλες επαγγελματικές επιτυχίες, μέχρι προσωπικές στιγμές με αγαπημένα της πρόσωπα.



Η εκπομπή ξεκίνησε με το τραγούδι «Η μπαλάντα του Αντρίκου», το οποίο μέσα αναφέρει ρηττά το όνομα Ζηνοβία που είναι και το βαπτιστικό της Ζήνας Κουτσελίνη.

Η παρουσιάστρια συγκινημένη και φορώντας το μπλουζάκι που σχεδίασε η μονάκριβη κόρη της Έμμα Παπασταθοπούλου καθώς σήμερα είναι τα εγκαίνια της έκθεσης «Όνειρα σε Καμβά»που εμπνεύστηκε η 16χρονη και δέχτηκε αγκαλιές από τους συνεργάτες της, Γρηγόρη Γκουντάρα, Αλέξανδρο Καλαφάτη, Λιλή Πυράκη, Μελίνα Κάππη, Ανδρέα Ζωίτσα και Χρήστο Μοίρα.

Η Ζήνα Κουτσελίνη κέρασε γλυκά τους συνεργάτες της

Η ίδια ευχαρίστησε τους συνεργάτες της για τις γλυκές ευχές και τους κέρασε γλυκά.

Δείτε την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

