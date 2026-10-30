Η Ζήνα γιόρτασε on air- Ποιο τραγούδι της αφιέρωσαν!

Το πλατό γέμισε με φωτογραφίες της παρουσιάστριας του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζήνα γιόρτασε την ονομαστική της γιορτή στο πλατό της εκπομπής της με ευχές από συνεργάτες και καλεσμένους.
  • Το φόντο της εκπομπής γέμισε με φωτογραφίες από διάφορες φάσεις της ζωής της Ζήνας.
  • Η εκπομπή ξεκίνησε με το τραγούδι "Η μπαλάντα του Αντρίκου", που αναφέρει το όνομά της.
  • Η Ζήνα φορούσε μπλουζάκι σχεδιασμένο από την κόρη της, Έμμα, και γιόρτασε τα εγκαίνια της έκθεσής της.
  • Ευχαρίστησε τους συνεργάτες της για τις ευχές και τους κέρασε γλυκά.

Μια ιδιαίτερα ξεχωριστή και συγκινητική στιγμή έζησε η Ζήνα στο πλατό της εκπομπής της, καθώς με αφορμή την ονομαστική της γιορτή, οι συνεργάτες και οι καλεσμένοι της επιφύλασσαν την πιο όμορφη έκπληξη, πλημμυρίζοντας τον χώρο με ευχές για «χρόνια πολλά». 

Η Ζήνα γιόρτασε on air- Ποιο τραγούδι της αφιέρωσαν!

Ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν ότι το φόντο του πλατό της εκπομπής γέμισε με φωτογραφίες της καταξιωμένης παρουσιάστριας οι οποίες αντιστιχούσαν σε διάφορες φάσεις της ζωής της. Από τα πρώτα της βήματα στον χώρο της δημοσιογραφίας και τις μεγάλες επαγγελματικές επιτυχίες, μέχρι προσωπικές στιγμές με αγαπημένα της πρόσωπα. 
 

 

Το τηλεφώνημα της Ζήνας στην Καινούργιου - Ήταν και οι δύο στον αέρα!

Η Ζήνα γιόρτασε on air- Ποιο τραγούδι της αφιέρωσαν!

Η εκπομπή ξεκίνησε με το τραγούδι «Η μπαλάντα του Αντρίκου», το οποίο μέσα αναφέρει ρηττά το όνομα Ζηνοβία που είναι και το βαπτιστικό της Ζήνας Κουτσελίνη

Η Ζήνα γιόρτασε on air- Ποιο τραγούδι της αφιέρωσαν!

Η παρουσιάστρια συγκινημένη και φορώντας το μπλουζάκι που σχεδίασε η μονάκριβη κόρη της Έμμα Παπασταθοπούλου καθώς σήμερα είναι τα εγκαίνια της έκθεσης «Όνειρα σε Καμβά»που εμπνεύστηκε η 16χρονη  και δέχτηκε αγκαλιές από τους συνεργάτες της, Γρηγόρη Γκουντάρα, Αλέξανδρο Καλαφάτη, Λιλή Πυράκη,  Μελίνα Κάππη, Ανδρέα Ζωίτσα και Χρήστο Μοίρα.

Η Ζήνα γιόρτασε on air- Ποιο τραγούδι της αφιέρωσαν!

Το δημιουργικό όραμα της Έμμας Παπασταθοπούλου γίνεται «Όνειρα σε καμβά»

Η Ζήνα Κουτσελίνη κέρασε γλυκά τους συνεργάτες της

Η Ζήνα Κουτσελίνη κέρασε γλυκά τους συνεργάτες της

Η ίδια ευχαρίστησε τους συνεργάτες της για τις γλυκές ευχές και τους κέρασε γλυκά. 

Δείτε την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
 

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Διαβάστε περισσότερα:
ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
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ΖΗΝΟΒΙΑ
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