Mια αναπάντεχη τηλεφωνική επικοινωνία βγήκε στον αέρα, όταν η Ζήνα Κουτσελίνη τηλεφώνησε στην Κατερίνα Καινούργιου, με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε η KatKen στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα». Η παρουσιάστρια της Super Κατερίνα πάντως ξαφνιάστηκε, καθώς ήταν και η δική της εκπομπή εκείνη την ώρα στον αέρα.

«Κατερίνα είσαι αέρα! Ήμουν σίγουρη ότι αν έκανα κι εγώ δήλωσεις θα με έπαιζες, Δε θα με έπαιζες;», της είπε η Ζήνα.

«Και φοβήθηκα. Λέω με παίρνει η Ζήνα, είναι καλά; Εννοείται πως θα σε έπαιζα! Είσαι από τους ανθρώπους που χάρη σε σένα αυτή τη στιγμή υπάρχω. Δε θα ξεχάσω ότι εσύ με πίστεψες για κεντρική παρουσιάστρια πρώτη», απάντησε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Να ξέρει κι ο κόσμος ότι δεν είναι τίποτα συμφωνημένο. Και έλεγα Κατερίνα, ότι σε αγαπά τόσο πολύ η κόρη μου, αγαπά και τη Φαίη Σκορδά. Δε λέω, έχω και τις δύο, κάπου εκεί στη μέση αγαπάει κι εμένα η Έμμα», συμπλήρωσε η Ζήνα Κουτσελίνη.

Η Κατερίνα Καινούργιου επισήμανε ότι και η ίδια αγαπά την Έμμα και πως σκοπεύει να παρευρεθεί στην έκθεση ζωγραφικής με τα έργα παιδιών από τα Παιδικά Χωριά SOS.

«Σε λατρεύω Κατερίνα μου! Μας εύχομαι τα καλύτερα και στις δύο! Για όλα τα καλά σε όλους μας. Σ' αγαπώ αιώνια για πάντα.

Το απέναντι δε σημαίνει τίποτα για μένα», απάντησε η Ζήνα.

«Την αγαπώ πολύ την Κατερίνα και θέλω να σκίζει και να πηγαίνουμε όλοι καλά για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε μαζί. Σέβεται, αλλά εγώ θέλω να πω ότι είναι ένα υπέροχο πλάσμα. Έφαγε πολύ bullying μέχρι να γίνει η Κατερίνα Καινούργιου και σήμερα είναι σπουδαία», κατέληξε η Ζήνα Κουτσελίνη.