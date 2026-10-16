Το τηλεφώνημα της Ζήνας στην Καινούργιου - Ήταν και οι δύο στον αέρα!

«Και φοβήθηκα. Λέω με παίρνει η Ζήνα, είναι καλά;»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζήνα Κουτσελίνη τηλεφώνησε στην Κατερίνα Καινούργιου κατά τη διάρκεια της εκπομπής της.
  • Η επικοινωνία αφορούσε δηλώσεις της Καινούργιου στην εκπομπή "Πρώτος καφές με τη Ζήνα".
  • Η Κατερίνα εξέφρασε την εκτίμησή της στη Ζήνα, αναγνωρίζοντας την υποστήριξή της στην καριέρα της.
  • Η Ζήνα δήλωσε την αγάπη της για την Κατερίνα και την κόρη της, Έμμα.
  • Η Κατερίνα ανακοίνωσε ότι θα παρευρεθεί σε έκθεση ζωγραφικής παιδιών από τα Παιδικά Χωριά SOS.

Mια αναπάντεχη τηλεφωνική επικοινωνία βγήκε στον αέρα, όταν η Ζήνα Κουτσελίνη τηλεφώνησε στην Κατερίνα Καινούργιου, με αφορμή τις δηλώσεις που έκανε η KatKen στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα». Η παρουσιάστρια της Super Κατερίνα πάντως ξαφνιάστηκε, καθώς ήταν και η δική της εκπομπή εκείνη την ώρα στον αέρα. 

«Κατερίνα είσαι αέρα! Ήμουν σίγουρη ότι αν έκανα κι εγώ δήλωσεις θα με έπαιζες, Δε θα με έπαιζες;», της είπε η Ζήνα.

Το τηλεφώνημα της Ζήνας στην Καινούργιου - Ήταν και οι δύο στον αέρα!

«Και φοβήθηκα. Λέω με παίρνει η Ζήνα, είναι καλά; Εννοείται πως θα σε έπαιζα! Είσαι από τους ανθρώπους που χάρη σε σένα αυτή τη στιγμή υπάρχω. Δε θα ξεχάσω ότι εσύ με πίστεψες για κεντρική παρουσιάστρια πρώτη», απάντησε η Κατερίνα Καινούργιου.

Το τηλεφώνημα της Ζήνας στην Καινούργιου - Ήταν και οι δύο στον αέρα!

«Να ξέρει κι ο κόσμος ότι δεν είναι τίποτα συμφωνημένο. Και έλεγα Κατερίνα, ότι σε αγαπά τόσο πολύ η κόρη μου, αγαπά και τη Φαίη Σκορδά. Δε λέω, έχω και τις δύο, κάπου εκεί στη μέση αγαπάει κι εμένα η Έμμα», συμπλήρωσε η Ζήνα Κουτσελίνη.

Το τηλεφώνημα της Ζήνας στην Καινούργιου - Ήταν και οι δύο στον αέρα!

Η Κατερίνα Καινούργιου επισήμανε ότι και η ίδια αγαπά την Έμμα και πως σκοπεύει να παρευρεθεί στην έκθεση ζωγραφικής με τα έργα παιδιών από τα Παιδικά Χωριά SOS. 

Όνειρα σε Καμβά: Η έκθεση παιδικών έργων, ιδέα της Έμμας Παπασταθοπούλου

Το τηλεφώνημα της Ζήνας στην Καινούργιου - Ήταν και οι δύο στον αέρα!

«Σε λατρεύω Κατερίνα μου! Μας εύχομαι τα καλύτερα και στις δύο! Για όλα τα καλά σε όλους μας. Σ' αγαπώ αιώνια για πάντα.
Το απέναντι δε σημαίνει τίποτα για μένα», απάντησε η Ζήνα.

Το τηλεφώνημα της Ζήνας στην Καινούργιου - Ήταν και οι δύο στον αέρα!

«Την αγαπώ πολύ την Κατερίνα και θέλω να σκίζει και να πηγαίνουμε όλοι καλά για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε μαζί. Σέβεται, αλλά εγώ θέλω να πω ότι είναι ένα υπέροχο πλάσμα. Έφαγε πολύ bullying μέχρι να γίνει η Κατερίνα Καινούργιου και σήμερα είναι σπουδαία», κατέληξε η Ζήνα Κουτσελίνη.

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Διαβάστε περισσότερα:
ΖΗΝΑ ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ
 |
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
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