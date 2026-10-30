Lynk & Co: Τρια χρόνια δυναμικής παρουσίας στην Ελλάδα

Τι πέτυχε σε Ελλάδα και Ευρώπη και ο ρόλος της...Volvo

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Lynk & Co: Τρια χρόνια δυναμικής παρουσίας στην Ελλάδα
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Η Lynk & Co γιορτάζει 10 χρόνια από την ίδρυσή της στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, το 2016, σηματοδοτώντας μία δεκαετία καινοτομίας, ξεχωριστού σκανδιναβικού σχεδιασμού και μιας διαφορετικής προσέγγισης στη σύγχρονη κινητικότητα. Η επέτειος αυτή αποτελεί παράλληλα ένα σημαντικό ορόσημο για τη μάρκα στην Ελλάδα, όπου η Lynk & Co διανύει πλέον τον τρίτο χρόνο παρουσίας της, συνεχίζοντας να επεκτείνει το δίκτυό της και να ενισχύει τη θέση της στην ελληνική αγορά.

Η Lynk & Co έκανε την είσοδό της στην ελληνική αγορά το 2024, μέσω της MAXX Mobility Hellas, και έκτοτε αναπτύσσει σταθερά την παρουσία της, έχοντας δημιουργήσει ένα δίκτυο 15 σημείων σε όλη την Ελλάδα. Η ανάπτυξη αυτή αντανακλά τη δέσμευση της εταιρείας να φέρει τη μάρκα πιο κοντά στο ελληνικό κοινό, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες πωλήσεων και εξυπηρέτησης μετά την πώληση (aftersales), μέσα από ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο συνεργατών.

Lynk & Co: Τρια χρόνια δυναμικής παρουσίας στην Ελλάδα

Κατά τη διάρκεια αυτών των τριών ετών, η Lynk & Co έχει συστήσει στο ελληνικό κοινό τη ξεχωριστή φιλοσοφία της, συνδυάζοντας premium σχεδιασμό, προηγμένη τεχνολογία και εξηλεκτρισμένη κινητικότητα. Η σημερινή γκάμα της περιλαμβάνει το plug-in hybrid Lynk & Co 01, το αμιγώς ηλεκτρικό Lynk & Co 02 και το premium plug-in hybrid SUV Lynk & Co 08, το οποίο προσφέρει έως και 200 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας και συνολική αυτονομία που ξεπερνά τα 1.000 χιλιόμετρα.

Η συνεχής ενίσχυση της παρουσίας της Lynk & Co στην Ελλάδα εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική ανάπτυξής της στην Ευρώπη. Σήμερα, η Lynk & Co δραστηριοποιείται σε 25 ευρωπαϊκές αγορές, διαθέτοντας περισσότερα από 140 σημεία πώλησης, γεγονός που αποτυπώνει τη σημαντική εξέλιξη της μάρκας από την ίδρυσή της πριν από δέκα χρόνια.

Lynk & Co: Τρια χρόνια δυναμικής παρουσίας στην Ελλάδα

Η συμπλήρωση δέκα χρόνων από την ίδρυσή της σηματοδοτεί παράλληλα την έναρξη μιας νέας εποχής για τη Lynk & Co στην ευρωπαϊκή αγορά. Από τον Ιανουάριο του 2027, η Volvo Cars θα αναλάβει τον ρόλο του αποκλειστικού διανομέα της Lynk & Co στην Ευρώπη. Η συνεργασία αυτή θα επιτρέψει στη Lynk & Co να αξιοποιήσει το ήδη ανεπτυγμένο δίκτυο πωλήσεων και υπηρεσιών της Volvo Cars, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά και αναβαθμίζοντας την εμπειρία εξυπηρέτησης των πελατών της. Η συμφωνία βασίζεται στην ήδη υπάρχουσα συνεργασία των δύο εταιρειών, καθώς η Volvo Cars υποστηρίζει ήδη τη διανομή ανταλλακτικών και τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας οχημάτων της Lynk & Co στην Ευρώπη.

 

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