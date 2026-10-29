«Made with Europe»: Τι ζητά η Toyota από την Ευρώπη

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 22.10.26, 19:05
«Made with Europe»: Τι ζητά η Toyota από την Ευρώπη
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Η Toyota έχει παρουσία στην Ευρώπη για περισσότερα από 60 χρόνια. Στην Ευρώπη σχεδιάζει, εξελίσσει και κατασκευάζει οχήματα, κινητήρες και υβριδικά συστήματα, ενώ επενδύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας σε συνεργασία με Ευρωπαίους εταίρους και προμηθευτές.Η Toyota υποστηρίζει πλήρως τους κλιματικούς στόχους της Ευρώπης και θεωρεί ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν τους επόμενους μήνες πρέπει να συνδυάζουν τη φιλοδοξία με τον ρεαλισμό. Αυτό προϋποθέτει κανόνες που ανταποκρίνονται στην πραγματική ζήτηση των πελατών, είναι ανοιχτοί σε όλες τις τεχνολογίες που μειώνουν τις εκπομπές CO₂ και αναγνωρίζουν τη σημαντική συμβολή αξιόπιστων εταίρων. 

Από το «Made in Europe» στο «Made with Europe»
Η Toyota υποστηρίζει τον στόχο της Πράξης για τη Βιομηχανική Επιτάχυνση (Industrial Accelerator Act) να ενισχύσει τη βιομηχανική βάση της Ευρώπης. Ωστόσο, οι φιλοδοξίες πρέπει να συνοδεύονται από το ανάλογο μέγεθος αγοράς. Με τη συμμετοχή αξιόπιστων εταίρων, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία και η Ιαπωνία, η αγορά φτάνει περίπου τα 31 εκατομμύρια οχήματα, μέγεθος που είναι απαραίτητο για να μπορεί η Ευρώπη να ανταγωνιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Toyota θεωρεί ότι ένας κανόνας που θα απαιτούσε η συναρμολόγηση να γίνεται αποκλειστικά εντός της ΕΕ θα έστελνε λάθος μήνυμα στους επενδυτές με μακροχρόνια παρουσία στην περιοχή. Ένα όχημα που κατασκευάζεται στην Ευρώπη δεν προσδιορίζεται μόνο από την προέλευση των εξαρτημάτων του. Αντικατοπτρίζει επίσης την τεχνογνωσία στη μηχανολογία, την έρευνα και ανάπτυξη, τη συναρμολόγηση και τις εξειδικευμένες δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού. 

«Made with Europe»: Τι ζητά η Toyota από την Ευρώπη

Η Toyota καλεί τους νομοθέτες της ΕΕ να:

•    Υιοθετήσουν την προσέγγιση «Made with Europe», αναγνωρίζοντας έναν περιορισμένο αριθμό αξιόπιστων εταίρων με συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου ή τελωνειακής ένωσης, με τους οποίους υπάρχει πλήρης αμοιβαιότητα, μεταξύ των οποίων το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία και η Ιαπωνία.
•    Εισαγάγουν σταδιακά απαιτήσεις ευρωπαϊκού περιεχομένου, με στόχο το 70% μετά από τρία χρόνια, βάσει της εργοστασιακής αξίας του οχήματος (ex-works value) και συνυπολογίζοντας την αξία που δημιουργείται μέσω της μηχανολογικής εξέλιξης, της έρευνας και ανάπτυξης (R&D) και της τελικής συναρμολόγησης.
•    Μην εφαρμόσουν ουσιαστικές απαιτήσεις για την αυτοκινητοβιομηχανία πριν από το 2030, λαμβάνοντας υπόψη τους κύκλους εξέλιξης των οχημάτων και των επενδύσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα.
•    Ορίσουν ένα πιο ρεαλιστικό όριο 70% επί των συνολικών πωλήσεων οχημάτων, ενθαρρύνοντας την τοπική παραγωγή, αλλά αποφεύγοντας το προτεινόμενο όριο του 85%, το οποίο δημιουργεί δυσανάλογους κινδύνους ως προς τη συμμόρφωση.
•    Εφαρμόσουν ενιαίο σύνολο κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις, τα κίνητρα και τους εταιρικούς στόλους, ώστε τα οχήματα που κατασκευάζονται σε συνεργασία με αξιόπιστους εταίρους να αντιμετωπίζονται ισότιμα.
•    Εξαιρέσουν προσωρινά τα οχήματα κυψελών καυσίμου, ώστε να δοθεί χρόνος στην αγορά και στην ευρωπαϊκή εφοδιαστική αλυσίδα να αναπτυχθούν πριν από την εφαρμογή των κανόνων για την τοπική παραγωγή.

Τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα προβλέπεται να αντιστοιχούν περίπου στο 45% των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων έως το 2030, ενώ οι ισχύοντες κανόνες απαιτούν ποσοστό άνω του 55%. Για τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (LCV), η απόκλιση είναι ακόμη μεγαλύτερη. Χωρίς ευελιξία, οι κατασκευαστές θα αναγκαστούν να δαπανούν χρήματα για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς αντί να επενδύουν στις τεχνολογίες που χρειάζεται η Ευρώπη. 
Ως εκ τούτου, η Toyota καλεί τους νομοθέτες της ΕΕ να:
•    Εισαγάγουν ένα πενταετές περιθώριο συμμόρφωσης για την περίοδο 2028-2032, ώστε να εξομαλυνθεί η μετάβαση κατά τα έτη 2030 και 2031, και να θέσουν στόχο μείωσης των εκπομπών CO₂ κατά 90% έως το 2035, προβλέποντας πρόσθετες ευελιξίες για τα ανανεώσιμα καύσιμα και τον πράσινο χάλυβα, ώστε να καλυφθεί η διαφορά.
•    Αντιμετωπίσουν ξεχωριστά τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (LCV), θέτοντας στόχο μείωσης των εκπομπών CO₂ κατά 35% έως το 2030 και κατά 80% έως το 2035, καθώς και υπολογισμό του μέσου όρου σε βάθος πενταετίας, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των επαγγελματιών πελατών ως προς την αυτονομία, το ωφέλιμο φορτίο και τη διαθεσιμότητα των οχημάτων.
•    Αναγνωρίσουν ως οχήματα μηδενικών εκπομπών όσα κινούνται αποκλειστικά με επιλέξιμα ανανεώσιμα καύσιμα (VEEF), βάσει ενιαίου ορισμού σε επίπεδο ΕΕ, εναρμονισμένου με την Οδηγία για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (RED III).
•    Επανεξετάζουν τακτικά τους στόχους, εάν η ζήτηση ή οι υποδομές δεν εξελίσσονται όπως αναμένεται.

 

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