Chery Tiggo 7: Ο «φύλακας» της οικογένειας

Εντυπωσιακό crash test του Chery Tiggo 7 με φορτηγό

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Αυτοκινητο
Chery Tiggo 7: Έκανε Crash Test Με Φορτηγό
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Για την Chery η ασφάλεια δεν αποτελεί απλώς μια υπόσχεση, αλλά θεμελιώδη προτεραιότητα που καθοδηγεί κάθε στάδιο της εξέλιξης και της κατασκευής των οχημάτων της. Αυτή τη δέσμευση ανέδειξε στην πράξη η εκδήλωση “Chery Brand Safety Challenge”, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2026, στις εγκαταστάσεις δοκιμών πρόσκρουσης Longshan, στην πόλη Wuhu της Κίνας, έχοντας ως κεντρικό μήνυμα «Guardian. For Family» («Φύλακας της Οικογένειας»).

Τόνισε, επίσης, ότι η ασφάλεια του Chery Tiggo 7 επιβεβαιώνεται από τη βαθμολογία πέντε αστέρων που έχει λάβει το SUV από τέσσερα σημαντικά προγράμματα αξιολόγησης της ασφάλειας: το ιδιαίτερα απαιτητικό Euro NCAP στην Ευρώπη, το C-NCAP στην Κίνα, το ANCAP στην Αυστραλία και το ASEAN NCAP στη Νοτιοανατολική Ασία. Οι διακρίσεις αυτές αντανακλούν τη δέσμευση της Chery στην ασφάλεια και στην προστασία των επιβατών στις αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Το αποκορύφωμα της εκδήλωσης “Chery Brand Safety Challenge” ήρθε όταν ολοκληρώθηκε η αντίστροφη μέτρηση, σηματοδοτώντας την εκκίνηση της δοκιμής πρόσκρουσης. Το Chery Tiggo 7 κινήθηκε κατά μήκος της προκαθορισμένης διαδρομής και προσέκρουσε στο φορτηγό, με τη σύγκρουση να μεταδίδεται ζωντανά στις οθόνες, επιτρέποντας στο κοινό να παρακολουθήσει τη δοκιμή σε πραγματικό χρόνο. Μετά τη σύγκρουση, ειδικοί σε θέματα ασφάλειας και δημοσιογράφοι εισήλθαν στον χώρο της δοκιμής, προκειμένου να εξετάσουν την κατάσταση του SUV.

Εντυπωσιακό crash test του Chery Tiggo 7 με φορτηγό
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης “eCall” ενεργοποιήθηκε αυτόματα κατά την πρόσκρουση, εξασφαλίζοντας την άμεση επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παροχή βοήθειας. Παράλληλα, οι μπροστινές (A-pillars) και μεσαίες (B-pillars) κολώνες του οχήματος, όπως και οι πόρτες, παρέμειναν άθικτες, χωρίς σημαντική παραμόρφωση προς το εσωτερικό της καμπίνας, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ακεραιότητας του χώρου των επιβατών. Οι προεντατήρες των ζωνών ασφαλείας ενεργοποιήθηκαν κανονικά, συγκρατώντας αποτελεσματικά τα ανδρείκελα και οι αερόσακοι αναπτύχθηκαν με ακρίβεια. Τα δύο συστήματα λειτούργησαν συνδυαστικά, προσφέροντας ολοκληρωμένη προστασία στα ανδρείκελα που βρίσκονταν μέσα στο όχημα.

Την προσήλωση της Chery στην ασφάλεια ανέδειξαν και οι μαρτυρίες που μοιράστηκαν ιδιοκτήτες των οχημάτων της. Ορισμένοι απέφυγαν σοβαρούς τραυματισμούς χάρη στη δομική αντοχή των μοντέλων της Chery, ενώ άλλοι κατάφεραν να αποφύγουν επικίνδυνες καταστάσεις με τη βοήθεια των συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας.

Εντυπωσιακό crash test του Chery Tiggo 7 με φορτηγό
Όπως αναφέρθηκε στην ομιλία που έκλεισε την εκδήλωση: «Χάρη στην Chery, αυτές οι οικογένειες κατάφεραν να επιστρέψουν με ασφάλεια 
Αποκλειστικός εισαγωγέας της Chery στην ελληνική αγορά είναι το Spanos Group, ένας όμιλος που έχει κάτω από την επιχειρηματική του ομπρέλα εταιρείες συνυφασμένες με την ποιότητα, την τεχνολογία και την καινοτομία στον συνεχώς εξελισσόμενο χώρο του αυτοκινήτου.

Στην ελληνική αγορά κάθε νέο Chery καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χλμ., ενώ για την μπαταρία υψηλής τάσης προβλέπεται κάλυψη 8 ετών ή 160.000 χλμ. Σε κάθε περίπτωση ισχύει το όριο που συμπληρώνεται πρώτο. Επιπλέον, το Spanos Group προσφέρει δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης κατά πέντε έτη για τα μοντέλα, αυξάνοντας τη συνολική διάρκεια κάλυψης στα 12 χρόνια. 

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