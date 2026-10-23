BMW Group: Παράγει δικές της μπαταρίες Gen6

Μπαίνουν στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της Neue Klasse

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.10.26 , 20:21 Μπάσκετ: Τα μυστικά ραντεβού και οι δεσμίδες σε… χαρτοπετσέτες
23.10.26 , 20:19 Mπάσκετ: «Έχω εισοδήματα από το 2001, 1,5 εκατ. € ως διαιτητής & δασάρχης»
23.10.26 , 20:15 Chery Brand Night: Την παράσταση «έκλεψε» το νέο Chery Tiggo X7
23.10.26 , 19:56 Τροχός της Τύχης: Έλυσε ο παίκτης τον γρίφο «Στο πλοίο»;
23.10.26 , 19:40 Ρέβη: «Ο Αποστόλης όταν νευριάζει είναι άλλο αυτό που βλέπεις»
23.10.26 , 19:39 Επιστροφή ενοικίου και επίδομα 400 ευρώ: Τι ισχύει με την πληρωμή
23.10.26 , 19:37 iCAUR: Δυναμική είσοδος στην Ελληνική αγορά με το V27 REEV
23.10.26 , 19:26 BMW Group: Παράγει δικές της μπαταρίες Gen6
23.10.26 , 19:23 e-ΕΦΚΑ: Μόνο ηλεκτρονικά οι αιτήσεις συνταξιοδότησης στο Δημόσιο
23.10.26 , 19:23 Φαίη Σκορδά: Οι πρώτες εικόνες από το πλατό της νέας της εκπομπής
23.10.26 , 18:44 Στο φως το παράνομο λογισμικό της γνωστής αλυσίδας:Πώς γινόταν το «κέρασμα»
23.10.26 , 18:24 Cash or Trash:«Αυτό το αντικείμενο ταξίδεψε πιο πολύ και από τον άνθρωπο»
23.10.26 , 18:19 Γιώργος Παπαδόπουλος: Η σύζυγος του, Γαλάτεια, πρώτο τραπέζι!
23.10.26 , 18:11 Πλεύρης για μεταναστευτικό: Πιθανά έκτακτα μέτρα για τις ροές από τη Λιβύη
23.10.26 , 17:29 Ποινική δίωξη για κακουργήματα στους 23 συλληφθέντες της αλυσίδας εστίασης
Δραγούμη για Γεωργούλη: «Δεν έχω το άγχος ότι θα πουν ότι τα έχουμε»
Πένθος για τον Σπύρο Σιγούρο - Τα συλλυπητήρια της Ζήνας Κουτσελίνη
Απεργία 30/10: Ποιοι συμμετέχουν - Στάσεις εργασίας από την ΑΔΕΔΥ
Λιβύη: Στίφη μεταναστών ετοιμάζονται για την Κρήτη!
Mπάσκετ: «Έχω εισοδήματα από το 2001, 1,5 εκατ. € ως διαιτητής & δασάρχης»
Προειδοποίηση Παπαδόπουλου για σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ
Tροχός της Τύχης: Βρήκε το ρετρό γρίφο η Ξένια;
Η Καινούργιου τραγουδάει για τη μικρή Ξένια - Τα αγαπημένα της τραγούδια
Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Στην κουζίνα του νέου της σπιτιού μετά τον χωρισμό
Μπήλιου: Προβλέψεις Σαββατοκύριακου - Οι όψεις & η Πανσέληνος της Δευτέρας
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
BMW Group: Παράγει δικές της μπαταρίες Gen6
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το BMW Group ξεκίνησε τη μαζική παραγωγή των μπαταριών υψηλής τάσης Gen6 στο Shenyang. Μετά το Debrecen και το Irlbach-Straßkirchen, το Shenyang αποτελεί την τρίτη μονάδα παραγωγής στο νέο παγκόσμιο δίκτυο για την τεχνολογία μπαταριών Gen6. Η έναρξη της παραγωγής στην Κίνα αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην παγκόσμια βιομηχανοποίηση της τεχνολογίας. Οι μπαταρίες υψηλής τάσης που παράγονται τοπικά θα τροφοδοτούν με ενέργεια τα μελλοντικά μοντέλα Neue Klasse που θα κατασκευάζονται στην Κίνα.

BMW Group: Παράγει δικές της μπαταρίες Gen6

Η μπαταρία υψηλής τάσης Gen6 αποτελεί σημαντικό τεχνολογικό άλμα για τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της Neue Klasse. Σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά, οι νέες κυλινδρικές κυψέλες προσφέρουν πάνω από 20% υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα. Η ταχύτητα φόρτισης και η αυτονομία αυξάνονται έως και κατά 30%.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
BMW
 |
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ GEN6
 |
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Chery Brand Night: Την παράσταση «έκλεψε» το νέο Chery Tiggo X7
Αυτοκινητο
Chery Brand Night: Την παράσταση «έκλεψε» το νέο Chery Tiggo X7
iCAUR: Δυναμική είσοδος στην Ελληνική αγορά με το V27 REEV
Αυτοκινητο
iCAUR: Δυναμική είσοδος στην Ελληνική αγορά με το V27 REEV
BMW iX3 M60 xDrive: Μια νέα εποχή στην ηλεκτροκίνηση
Αυτοκινητο
BMW iX3 M60 xDrive: Μια νέα εποχή στην ηλεκτροκίνηση
Η Alpine αποκάλυψε τα μοντέλα της στο Παρίσι
Αυτοκινητο
Η Alpine αποκάλυψε τα μοντέλα της στο Παρίσι
Renault 4 E-Τech electric Canvas Roof σε... βιτρίνα
Αυτοκινητο
Renault 4 E-Τech electric Canvas Roof σε... βιτρίνα
Νέο smart #2: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές στην Ελλάδα
Αυτοκινητο
Νέο smart #2: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές στην Ελλάδα
FIAT Grande Panda Icon: Τώρα με όφελος έως 1950 ευρώ και δώρο το χρώμα
Αυτοκινητο
FIAT Grande Panda Icon: Τώρα με όφελος έως 1950 ευρώ και δώρο το χρώμα
Η Honda συμπληρώνει 500 αγώνες στη Formula 1
Αυτοκινητο
Η Honda συμπληρώνει 500 αγώνες στη Formula 1
Το OMODA X έκανε παγκόσμια πρεμιέρα
Αυτοκινητο
Το OMODA X έκανε παγκόσμια πρεμιέρα και άλλαξε ότι ξέραμε μέχρι σήμερα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top