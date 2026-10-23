BMW Group: Παράγει δικές της μπαταρίες Gen6

Το BMW Group ξεκίνησε τη μαζική παραγωγή των μπαταριών υψηλής τάσης Gen6 στο Shenyang. Μετά το Debrecen και το Irlbach-Straßkirchen, το Shenyang αποτελεί την τρίτη μονάδα παραγωγής στο νέο παγκόσμιο δίκτυο για την τεχνολογία μπαταριών Gen6. Η έναρξη της παραγωγής στην Κίνα αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην παγκόσμια βιομηχανοποίηση της τεχνολογίας. Οι μπαταρίες υψηλής τάσης που παράγονται τοπικά θα τροφοδοτούν με ενέργεια τα μελλοντικά μοντέλα Neue Klasse που θα κατασκευάζονται στην Κίνα.

Η μπαταρία υψηλής τάσης Gen6 αποτελεί σημαντικό τεχνολογικό άλμα για τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της Neue Klasse. Σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά, οι νέες κυλινδρικές κυψέλες προσφέρουν πάνω από 20% υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα. Η ταχύτητα φόρτισης και η αυτονομία αυξάνονται έως και κατά 30%.