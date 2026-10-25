Δοκιμή του νέου KGM Tivoli 1.5 163 PS A/T 4X4

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Αυτοκινητο
Δοκιμή του νέου KGM Tivoli 1.5 163 PS A/T 4X4 στην Αθήνα
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Συναντήσαμε τον κύριο Τάκη Θεοχαράκη στην έκθεση αυτοκινήτου στην Αθήνα. Μιλήσαμε και την KGM που έχει φέρει στην Ελλάδα, μια μάρκα η οποία παρουσιάζει αξιοσημείωτες πωλήσεις. Δικαιολογημένα καθώς τα μοντέλα της διακρίνονται για τον πλούσιο εξοπλισμό, τους αξιόπιστους κινητήρες αλλά και για τις ιδιαίτερα προσιτές τιμές. Value for money θα λέγαμε χρησιμοποιώντας μια τυπική έκφραση που ουσιαστικά αποδεικνύει την σχέση αξίας και τιμής.

Δοκιμάζουμε το νέο KGM Tivoli 1.5 163 PS A/T 4X4 

Τον ενημερώσαμε ότι είχαμε κλείσει για δοκιμή το νέο KGM Tivoli και μάλιστα στην τετρακίνητη έκδοση του και η απάντηση του ήταν: «θα δεις θα σου αρέσει». Και μας άρεσε από την πρώτη  στιγμή που το είδαμε. Είναι ένα SUV το οποίο δεν δείχνει την διάθεση να σε εντυπωσιάσει με …διαστημική εμφάνιση αλλά με τις απλές, περίτεχνες γραμμές που χαρακτηρίζουν ένα μοντέλο με σιλουέτα δύο όγκων, με φουσκωμένα τα πίσω φτερά, έτσι για να δώσουν έναν πιο σπορ τόνο στην σχεδίαση.

Δοκιμάζουμε το νέο KGM Tivoli 1.5 163 PS A/T 4X4 

Στο μπροστινό μέρος ξεχωρίζουν τα  όμορφα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED που δένουν αρμονικά με την κλειστή μάσκα. Η τελευταία παραπέμπει σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο ενώω ένα πολύ όμορφο χαρακτηριστικό της  είναι οι τρεις κάθετες χρωματικές ενθέσεις,

Δοκιμάζουμε το νέο KGM Tivoli 1.5 163 PS A/T 4X4 

Στο πλαϊνό μέρος επικρατούν επίσης οι απλές αρμονικές γραμμές με τους φουσκωμένους θόλους στο πίσω μέρος να δίνουν όπως είπαμε μια πιο σπορ εμφάνιση. ΟΙ διαστάσεις: είναι: μήκος (χλστ.) 4.225 πλάτος (χλστ.)1.810 ύψος (χλστ.) 1.621 με μεταξόνιο (χλστ.) 2.600.

Δοκιμάζουμε το νέο KGM Tivoli 1.5 163 PS A/T 4X4 
Τα φωτιστικά σώματα που θυμίζουν σε σχήμα μπούμερανγκ και «αγκαλιάζουν» τα φτερά, είναι το δυνατό σημείο του Tivoli .Ξεχωριστό σχεδιαστικό στοιχείο αποτελεί και η πέμπτη πόρτα του πόρτ-μπαγκάζ  η οποία είναι «φουσκωμένη» με την επιγραφή Tivoli να θυμίζει την ταυτότητα του αυτοκινήτου . Η πινακίδα 4X4 καθορίζει τις εκτός δρόμου δυνατότητες του αυτοκινήτου.

Δοκιμάζουμε το νέο KGM Tivoli 1.5 163 PS A/T 4X4 
Η αναβάθμιση είναι εμφανέστατη στο εσωτερικό του νέου Tivoli, σε σχέση με το παρελθόν με τα πλαστικά να έχουν καλύτερη ποιότητα και συναρμογή .Το ταμπλό έχει σύγχρονες γραμμές με την συνδεσιμότητα να είναι εμφανής με τις δυο ψηφιακές οθόνες.

Δοκιμάζουμε το νέο KGM Tivoli 1.5 163 PS A/T 4X4 

Ο ψηφιακός πίνακας  2,3 ιντσών με τις πολλές παραμετροποιήσεις πίσω από το πολύ-λειτουργικό τιμόνι μαζί με την δεύτερη ευκολόχρηστη  κεντρική οθόνη 9 ιντσών με τα  απλά γραφικά, προσδιορίζουν το τεχνολογικό ψηφιακό υπόβαθρο του Tivoli.

Δοκιμάζουμε το νέο KGM Tivoli 1.5 163 PS A/T 4X4 

Η συνδεσιμότητα είναι πλήρης  με Android Auto  και Apple CarPlay. Μας άρεσε η επιλογή του ξεχωριστού πάνελ κάτω από την οθόνη για τον κλιματισμό, Είναι αφής, εύχρηστο και πιο πρακτικό σε αντίθεση με κάποιες κινέζικες μάρκες που έχουν«χωμένες» σχεδόν όλες τις  λειτουργίες μέσα στην κεντρική οθόνη.

Δοκιμάζουμε το νέο KGM Tivoli 1.5 163 PS A/T 4X4 

Το μενού όσον αφορά την ασφάλεια είναι πλουσιότατο  και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: ειδοποίηση εκκίνησης εμπρόσθιου οχήματος, σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος με αναγνώριση εμποδίων, σύστημα υποβοήθησης κατάβασης, σύστημα διατήρησης λωρίδας, αναγνώριση σημάτων, 

Δοκιμάζουμε το νέο KGM Tivoli 1.5 163 PS A/T 4X4 
Ακόμη υπάρχουν έξυπνο  σύστημα υποβοήθησης ταχύτητας , σύστημα ειδοποίησης προσοχής οδηγού και φυσικά  κάμερα οπισθοπορείας. Όσον αφορά την άνεση υπάρχει αυτόματος  κλιματισμός δερμάτινες επενδύσεις και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, θερμαινόμενοι και αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες.

Δοκιμάζουμε το νέο KGM Tivoli 1.5 163 PS A/T 4X4 
Οι επιβάτες παρά τις συμμαζεμένες διαστάσεις και κυρίως αυτή του μεταξονίου, προσφέρουν έχουν στην διάθεση τους άνετους χώρους . Ακόμη και ο τρίτος πίσω επιβάτης που κάθεται στην μέση δεν χρειάζεται να κάνει μεγάλες παραχωρήσεις.

Δοκιμάζουμε το νέο KGM Tivoli 1.5 163 PS A/T 4X4 
Η πρακτικότητα καθορίζεται από τις πολλές θήκες για τα μικροαντικείμενα των επιβατών. Το πορτμπαγκάζ  έχει χωρητικότητα 427 λίτρα, διαθέτει διπλό πάτωμα για να κρύβετε όσα δεν θέλετε να βλέπουν. Το μεγάλο άνοιγμα της πίσω πόρτας εξυπηρετεί στην φόρτωση μεγάλων αντικειμένων προσφέροντας 1.100 λίτρα όταν τα αναδιπλώνετε.

Δοκιμάζουμε το νέο KGM Tivoli 1.5 163 PS A/T 4X4 
Και πάμε στα μηχανικά μέρη που προσφέρουν επιδόσεις και συμπληρώνουν το πακέτο του τετρακίνητου Tivoli. Μιλάμε για τον τετρακύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1.5 T-GDI ο οποίος έχει απόδοση 163 ίππους στις 5.000 σ.α.λ. με την ροπή των 260 Nm να εμφανίζεται από τις 1.700 σ.α.λ.- 4.000 σ.α.λ.

Δοκιμάζουμε το νέο KGM Tivoli 1.5 163 PS A/T 4X4 

Την κίνηση στους τροχούς μεταφέρει το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων της Asin.Το μοτέρ από τα πρώτα μέτρα αποδείχθηκε πολύ δυνατό στη αίσθηση και μάλιστα σε σημείο που μπορεί να σε ξεγελάσει στο βαθύ πάτημα του δεξιού πεντάλ και να μην προσέξεις ότι έχεις φτάσεις το ταχύμετρο στο...τέλος του.

Δοκιμάζουμε το νέο KGM Tivoli 1.5 163 PS A/T 4X4 

Τα  0-100 χλμ./ώρα έρχονται σε 10,3  δευτερόλεπτα ενώ η τελική ταχύτητα ξεπερνά τα 190 χλμ./ώρα. Η ελαστικότητα που προσφέρει με το «χορταστικό» τράβηγμα από τις μόλις 1.500 σ.α.λ. σου επιτρέπει να κάνεις με άνεση προσπεράσεις, ειδικά στο πρόγραμμα Sport. Από την θέση του οδηγού είχαμε την ευκαιρία και της μεγαλύτερης συμμετοχής αλλάζοντας τις σχέσεις στο αυτόματο κιβώτιο των 6 σχέσεων, μέσω του μοχλού. μετακινώντας προς τα αριστερά και στην συνέχεια μπροστά ή πίσω για το ανεβοκατέβασμα των σχέσεων.

Δοκιμάζουμε το νέο KGM Tivoli 1.5 163 PS A/T 4X4 

Όσον αφορά την κατανάλωση καυσίμου η έλλειψη κάποιου υβριδικού συστήματος έχει αντίκτυπο σε κατανάλωση και ρύπους. Η  KGM ανακοινώνει μια τιμή  7,7 λ./100 χλμ. την οποία μπορείς να την πετύχεις αν οδηγήσεις αμυντικά και στην επιλογή normal προγράμματος οδήγησης. Ουσιαστικά η μέση κατανάλωση ανέβηκε στα 8,5 με 9 λίτρα ανά 100 χλμ. ενώ οι  εκπομπές CO2 είναι στα 174 γρ./χλμ. 

Δοκιμάζουμε το νέο KGM Tivoli 1.5 163 PS A/T 4X4 
Στον δρόμο τώρα το Tivoli 1.5 163 PS A/T 4X4  έχει ασφαλή και προβλέψιμη οδική συμπεριφορά. Η ανάρτηση με McPherson μπροστά και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω, είναι ρυθμισμένη προς  την άνεση των επιβατών Το σύστημα διεύθυνσης προσφέρει ικανοποιητική πληροφόρηση  με τις κλίσεις του αμαξώματος στις στροφές να είναι «μαζεμένες», προσδίδοντας σε οδηγό και επιβάτες το απαραίτητο αίσθημα ασφάλειας.

Δοκιμάζουμε το νέο KGM Tivoli 1.5 163 PS A/T 4X4 

Εάν τώρα το ζορίσεις την ώρα της εισόδου μέσα στην στροφή γίνεται υποστροφικό. Τα πράγματα επανέρχονται στη θέση τους χάρη στα  πλούσια συστήματα υποβοήθησης οδηγού τα οποία κάνουν την εμφάνιση τους με συνεχή ηχητικά σήματα που πρέπει να συνηθίσεις . Στον ανοιχτό δρόμο χαίρεσαι την άνεση και την αίσθηση ασφάλειας που δίνει σε οδηγό και επιβάτες.

Δοκιμάζουμε το νέο KGM Tivoli 1.5 163 PS A/T 4X4 

Η μόνιμη τετρακίνηση προσφέρει εντυπωσιακά  περιθώρια πρόσφυσης ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες όπως είναι η βροχή ή και η λάσπη. Η απόσταση των 178 χλστ. από το έδαφος και η δυνατότητα επιλογής κλειδώματος της τετρακίνησης σου επιτρέπουν να κινηθείς με άνεση και χωρίς προβλήματα σε ιδιαίτερα δύσκολα και σκληρά εδάφη εκεί  όπου εκτιμάς και την στιβαρότητα της όλης κατασκευής. 

Δοκιμάζουμε το νέο KGM Tivoli 1.5 163 PS A/T 4X4 

Καλοδεχούμενη και η παρουσία ρεζέρβας ανάγκης και όχι κάποιου κιτ επισκευής. Το Tivoli είναι ένα ιδιαίτερα καλοφτιαγμένο αυτοκίνητο κάτι που αντιλαμβάνεσαι την ώρα που οδηγείς, λόγω της στιβαρότητας που προσφέρει. Κινηθήκαμε για αρκετή ώρα και με σχετικά μεγάλη ταχύτητα, σε βατούς χωματόδρομους αλλά και σε πιο απότομα μονοπάτια προσέχοντας αρκετά καθώς τα ασφάλτινα ελαστικά δεν σου δίνουν μεγάλα περιθώρια.

Δοκιμάζουμε το νέο KGM Tivoli 1.5 163 PS A/T 4X4 

Επειδή όμως το μεγαλύτερο μέρος της «ζωής» ενός αυτοκινήτου είναι μέσα στην πόλη, εκεί όπου το Tivoli χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις του αλλά και στο τιμόνι που «κόβει»,έχοντας κύκλο στροφής στα 10,6 μέτρα αποδείχθηκε ευέλικτο. Το σύστημα πέδησης με αεριζόμενους δίσκους μπροστά και δίσκους πίσω, εγγυώνται για άμεση κινητοποίηση σε δύσκολες καταστάσεις.

Δοκιμάζουμε το νέο KGM Tivoli 1.5 163 PS A/T 4X4 
Το KGM Tivoli 1.5 163 PS A/T 4X4 είναι ένα όμορφο αυτοκίνητο το οποίο είναι εφοδιασμένο με όπλα τον πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας, αυτόματο κιβώτιο, δυνατό κινητήρα, πολύ καλούς εσωτερικούς χώρους και πενταετή εγγύηση με την σφραγίδα της Νικ. Ι. Θεοχαράκης. Η ύπαρξη τετρακίνησης αυξάνει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες του. Όλα αυτά προσφέρονται σε μια τιμή την οποία δύσκολα θα βρεις στον ανταγωνισμό καθώς μπορείς να το αποκτήσεις με τιμές από 23.490 €.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ
 

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