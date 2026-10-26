Καιρός: Σε Red Code 9 περιοχές - Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα

Πόσο θα διαρκέσει η κακοκαιρία

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία Intime (Γιώργος Ζάχος)
Η πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο Ματίνα Μπέρου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Σε Red Code τίθενται 9 περιοχές της χώρας, λόγω της κακοκαιρίας που είναι σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες.  

Με καταιγίδες η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Με βάση το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ και τη γνωμοδότηση της επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, από σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, τις ακόλουθες περιοχές: 

  • Εύβοια 
  • Φθιώτιδα  
  • Βοιωτία 
  • Σποράδες 
  • Μαγνησία 
  • Λάρισα 
  • Αττική 
  • Δωδεκάνησα 
  • Βόρειο Αιγαίο 

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε ανακοίνωσή του για την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, αποφασίστηκε η υπαγωγή τους σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για προληπτικούς λόγους

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού - Ποιες περιοχές είναι στο επίκεντρο 

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ, η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει έως και την Τετάρτη και θα επηρεάσει τις εξής περιοχές: 

Τρίτη (27-10-2026) 

  • Τις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι και εκ νέου από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση). 
  • Την ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση). 
  • Την Αττική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση) 
  • Τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (πορτοκαλί προειδοποίηση). 
  • Τα Δωδεκάνησα από αργά το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση). 
  • Τη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση). 

Τετάρτη (28-10-2026) 

  • Τη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση). 
  • Τις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση). 
  • Τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση). 
  • Τα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση). 
  • Την ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν.Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση). 
  • Την Αττική από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση). 

Καταιγίδα στην Αττική

Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική το μεσημέρι της Δευτέρας / Φωτογραφία Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

Κακοκαιρία: Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός  

Στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής. 

Στο πλαίσιο των παραπάνω, οι δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. 

Επιπλέον, κατά τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα μέτρα: 

Πυροσβεστικό Σώμα 

Τίθεται σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά τους φαινόμενα. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στις περιοχές όπου αναμένεται να εκδηλωθούν έντονα καιρικά φαινόμενα, βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, με δυνατότητα περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί. 

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 

Έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους δήμους των περιοχών που αναμένεται να επηρεαστούν, προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη έγκαιρης και συνεχούς ενημέρωσης των πολιτών για την εξέλιξη της κακοκαιρίας και τα ενδεδειγμένα μέτρα αυτοπροστασίας. 

Ένοπλες Δυνάμεις, Ελληνική Αστυνομία και Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή 

Βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την παροχή συνδρομής, όπου απαιτηθεί. 

Περιφέρειες, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ και ΕΚΑΒ 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι επιχειρησιακοί μηχανισμοί τους βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση παρέμβαση σε περίπτωση προβλημάτων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. 

Κακοκαιρία: Tι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες 

Τέλος, όπως επισημαίνεται, οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις της ΕΜΥ και της Πολιτικής Προστασίας, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις τους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων φαινομένων. 

Συγκεκριμένα, οι πολίτες καλούνται:  

  • Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς. 
  • Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά. 
  • Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα. 
  • Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών). 
  • Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα. 
  • Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια). 
  • Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ. 

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα: 

Αν βρίσκεστε στο σπίτι:

  • Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος. 
  • Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού. 

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο:

  • Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του. 
  • Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα. 
  • Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα. 
  • Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους. 

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο:

  • Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο, διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε. 
  • Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος. 
  • Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο. 
  • Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας. 
  • Μη στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες. 
  • Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.). 
  • Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού. 

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω. 

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας. 

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