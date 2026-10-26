Τροχός της Τύχης: Ο Διονύσης έλυσε με συνοπτικές διαδικασίες τον γρίφο

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Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 26/10/2026 στο Star, ο Διονύσης ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Έλυσε ο παίκτης τον γρίφο «Στο πλοίο»;

Τροχός της Τύχης: Ο Διονύσης έλυσε με συνοπτικές διαδικασίες τον γρίφο

Η κατηγορία ήταν «Στη Γεωμετρία» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Μ, το Ν και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Τροχός της Τύχης: Ο Διονύσης έλυσε με συνοπτικές διαδικασίες τον γρίφο

Ο Διονύσης στάθηκε τυχερός στα γράμματα κι έλυσε με συνοπτικές διαδικασίες τον γρίφο.

Tροχός της Τύχης: Βρήκε το ρετρό γρίφο η Ξένια;

Εσύ τι θα κάνεις; 

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ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
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ΓΡΙΦΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
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ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
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ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
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