Η εκλογική ήττα Βούτσιτς αλλάζει τους συσχετισμούς στα Βαλκάνια

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ήττα του Αλεξάντερ Βούτσιτς στη Σερβία προκαλεί γεωπολιτικές αλλαγές στα Βαλκάνια.
  • Η φιλοευρωπαϊκή Φοιτητική Λίστα αναλαμβάνει την εξουσία, επιδιώκοντας ευρωπαϊκή προοπτική και μεταρρυθμίσεις κατά της διαφθοράς.
  • Η διαδικασία ένταξης της Σερβίας αναμένεται να επιταχύνει τη διεύρυνση στην Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία και Μαυροβούνιο.
  • Η ρωσική και κινεζική επιρροή στα Δυτικά Βαλκάνια αναμένεται να αποδυναμωθεί.
  • Η ένταξη της Σερβίας στην ΕΕ μπορεί να οδηγήσει σε ένταξη στο ΝΑΤΟ, επηρεάζοντας τις ρωσικές επενδύσεις.

Η πτώση του Αλεξάντερ Βούτσιτς στη Σερβία, ξεκλειδώνει μία σειρά εξελίξεων στα Βαλκάνια, που αλλάζουν τους γεωπολιτικούς συσχετισμούς. 

Εκλογές Σερβία: Ποια είναι η «Φοιτητική Λίστα» που κέρδισε τον Βούτσιτς

Όπως σχολίασε ο διευθυντής σύνταξης του Star Ηλίας Παπανικολάου, πρόκειται για έναν γεωπολιτικό σεισμό μιας και στην εξουσία ανεβαίνει η φιλοευρωπαϊκή Φοιτητική Λίστα

Αναλυτές εκτιμούν ότι η νέα κυβέρνηση θα θελήσει να ξεκλειδώσει την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, επιταχύνοντας τις μεταρρυθμίσεις με κύριο άξονα την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

«Χρυσή ευκαιρία αυτή για τη χώρα μας, να παίξει τον ιστορικό της ρόλο και να εκμεταλλευτεί το ομόθρησκο, παίρνοντας στην κυριολεξία τους Σέρβους από το χέρι και οδηγώντας τους στην Ευρώπη» τόνισε ο Η. Παπανικολάου. 

Όπως πρόσθεσε, η διαδικασία ένταξης αναμένεται να επιταχύνει και τη διεύρυνση στη Βόρεια Μακεδονία, την Αλβανία και το Μαυροβούνιο. 

«Ο Βούτσιτς τόσα χρόνια ισορροπούσε μεταξύ Δύσης, Κίνας και Ρωσίας. Ειδικά ο Πούτιν δεν πρέπει να αισθάνεται πολύ σίγουρος πλέον για τις ρωσικές επενδύσεις στο Βελιγράδι, καθώς, όπως είναι φυσικό, η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ακολουθηθεί από ένταξη στο ΝΑΤΟ. Και εδώ δεν έχουμε την περίπτωση της Ουκρανίας, όπου αυτό το ενδεχόμενο απειλεί ευθέως την κυριαρχία της Ρωσίας» επισήμανε.

Ανοίγει η προοπτική ΕΕ - ΝΑΤΟ για τη Σερβία και όλα τα Δυτικά Βαλκάνια μετά την ήττα Βούτσιτς

Ανοίγει η προοπτική ΕΕ - ΝΑΤΟ για τη Σερβία και όλα τα Δυτικά Βαλκάνια μετά την ήττα Βούτσιτς

  
Όπως κατέληξε ο διευθυντής σύνταξης του Star,  η κινεζική και ρωσική επιρροή στα Δυτικά Βαλκάνια θα αποδυναμωθούν, ενώ ο ικανότατος σερβικός στρατός θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω ΝΑΤΟϊκές αποστολές σε όλο τον κόσμο.

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