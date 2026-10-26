Δύσκολο έργο είχε στη σημερινή φωτογράφιση η Σταυρούλα Μαυρομάτη, καθώς κλήθηκε να ποζάρει έχοντας στα χέρια της μια ολόκληρη στίβα από καλώδια.

GNTM 2026: Τα καλώδια «βραχυκύκλωσαν» τη Σταυρούλα

Το 20χρονο μοντέλο δυσκολεύτηκε να ανταποκριθεί στο ζητούμενο του concept, δίνοντας στους συμπαίκτες του αφορμή για ποικíλα σχόλια. Βλέποντας την επίδοσή της, ο Ακύλλας αισθάνθηκε δικαιωμένος: «Η Μαυρομάτη νομίζω ότι τα 'θελε και τα 'παθε, που δεν έχει οπαδούς πλέον. Ξέρει πώς να μεταμορφώνεται πίσω από την κάμερα, να μας κράζει όλους και να μας κοροϊδεύει στα σετ, και πώς να μεταμορφώνεται μπροστά από την κάμερα για να καλοπιάνει τους κριτές», εξήγησε χαρακτηριστικά.

Μόλις τελείωσε ο χρόνος που είχε στη διάθεσή της, η Σταυρούλα κατέρρευσε, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να σπεύδει αμέσως να την παρηγορήσει. «Όλη την ώρα γκρινιάζει», σχολίασε η Άννα με φανερή αγανάκτηση.

GNTM 2026: «Λύγισε» η Σταυρούλα Μ. μετά το τέλος της φωτογράφισης

Η ίδια η Σταυρούλα αποκάλυψε αργότερα ότι δυσκολεύτηκε απεγνωσμένα να κουμαντάρει τα καλώδια λόγω του μεγάλου βάρους τους: «Προσπαθούσα πάρα πολύ να τα σηκώσω, να βάλω κάτι πάνω μου, γιατί είχαν πέσει όλα και δεν μπορούσα. Το έκανα πόσες φορές και τίποτα».

«Η Σταυρούλα Μαυρομάτη, ακόμα και στον τόνο της φωνής της και στην έκφραση του προσώπου της, βγάζει μια μιζέρια», δήλωσε με τη σειρά της η συνονόματή της.

GNTM 2026: Το καρφί της Σταυρούλας Χ. στη Σταυρούλα Μ.

Η Σταυρούλα Μ. αντιλαμβάνεται ότι βρίσκεται πλέον σε δυσμενή θέση και λυγίζει στα δάκρυα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα αποχωρήσει απόψε από το πλατό, καθώς πάντα υπάρχει η πιθανότητα να βρεθεί κάποιος άλλος σε ακόμα χειρότερη μέρα.

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