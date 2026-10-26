Στο GNTM της Δευτέρας τα μοντέλα ήρθαν αντιμέτωπα με μια δοκιμασία που δεν περίμεναν. Αυτή τη φορά, το πλατό μετατράπηκε σε επαγγελματικό ρινγκ κατς (wrestling), με καλεσμένο-έκπληξη τον Πέτρο Πολυχρονίδη!

Η είσοδος στον χώρο του ZMAK προκάλεσε αρχικά αμηχανία και φόβο στους διαγωνιζόμενους. Οι επαγγελματίες παλαιστές -εκπαιδευμένοι επί χρόνια stuntmen– εντυπωσίασαν αλλά και τρόμαξαν τα μοντέλα με τις θεαματικές τους κινήσεις.

«Βλέπω τα παιδιά να κάνουν έτσι, "αου", "αου", και λέω, αποκλείεται να το κάνω εγώ αυτό, δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα. Κατευθείαν ξενέρωσα, λέω, τι concept είναι αυτό;», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σταυρούλα, η οποία ομολόγησε πως αρχικά της φάνηκε τελείως ξένο.

Ωστόσο, σύντομα το κλίμα άλλαξε. Όταν οι επαγγελματίες μαχητές αποχώρησαν, τα μοντέλα φόρεσαν το αγωνιστικό τους πνεύμα και μπήκαν στο στοιχείο τους, βλέποντας την πρόκληση σαν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να «εκτονώσουν» τα νεύρα που υπήρχαν στο σπίτι.

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, οι τόνοι έπεσαν για να εξηγηθεί η φιλοσοφία πίσω από το θέαμα. Ο κόσμος του wrestling και της μόδας έχουν περισσότερα κοινά απ' όσα φανταζόμαστε. Όπως τόνισαν η Ζενεβιέβ Μαζαρί κι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, οι πολεμικές τέχνες και η σωματική πειθαρχία αποτελούν βασικό εργαλείο γυμναστικής για κορυφαία μοντέλα παγκοσμίως –ακόμη και η Gisele έχει εξασκηθεί σε πολεμικές τέχνες, όπως το jiu-jitsu.

Επιπλέον, θρύλοι του χώρου όπως ο Dwayne Johnson (The Rock), ο John Cena και ο Hulk Hogan απέδειξαν πως η εντυπωσιακή παρουσία στο ρινγκ μπορεί να χτίσει τεράστιες προσωπικότητες και παγκόσμια brands με πολυεκατομμυριούχες συνεργασίες στη μόδα.

«Δεν ξέρουν τι τους περιμένει»

Καθώς οι παίκτες απομακρύνονταν για να βαφτούν και να προετοιμαστούν, η Ζεν κι ο Πέτρος άφησαν να εννοηθεί ότι η σημερινή μέρα κρύβει πολλές εκπλήξεις: «Τίποτα, δεν έχουν καταλάβει τι θα κάνουν σήμερα. Δεν ξέρουν τι τους περιμένει!»

Τα μοντέλα μπορεί να νόμιζαν ότι πήγαιναν απλώς για μια ακόμη φωτογράφιση, όμως το GNTM φρόντισε να τους βγάλει οριστικά από την comfort zone τους, συνδυάζοντας την υψηλή αισθητική της μόδας με την ωμή, θεαματική ενέργεια του ρινγκ. Μένει να δούμε ποιοι κατάφεραν να τιθασεύσουν τον «παλαιστή» που κρύβουν τα μοντέλα μέσα τους!

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