Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την αλυσίδα Χωριάτικο, που εμπλέκεται σε υπόθεση φορολογικής απάτης ύψους 100.000.000 ευρώ / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν στους 59 συλληφθέντες για την υπόθεση της αλυσίδας Χωριάτικο.

Οι συλλήψεις έγιναν για τη διασπάθιση δημόσιου χρήματος μέσω εικονικών εταιρειών, με το ύψος της φοροδιαφυγής και της μη απόδοσης ΦΠΑ να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 100.000.000 ευρώ.

Η δίωξη που τους ασκήθηκε κατά περίπτωση αφορά τα εξής κακουργήματα:

Συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου και κατά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ

Φοροδιαφυγή άνω των 150 χιλιάδων ευρώ με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με μη απόδοση ΦΠΑ

Συνέργεια στη φοροδιαφυγή

Πλαστογραφία άνω των 120 χιλιάδων ευρώ

Μαστροπεία απο κοινού και κατ’ εξακολούθηση

Ληστεία από κοινού

Παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ’ εξακολούθηση

Διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος

Οι συλληφθέντες για την υπόθεση της εταιρείας Χωριάτικο / Φωτογραφίες Eurokinissi

Επίσης διώκονται για δύο πλημμελήματα, αυτά της μη έγκαιρης εργοδοτικών και εργατικών εισφορών και της απάτης από κοινού.

Η υπόθεση ανατέθηκε σε ανακριτή, ενώ ορίστηκαν και δύο επιπλέον ανακριτές, λόγω του μεγάλου αριθμού των κατηγορουμένων.