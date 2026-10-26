Χωριάτικο: Βαριές ποινικές διώξεις για 9 κακουργήματα στους 59 συλληφθέντες

Κατηγορούνται και για δύο πλημμελήματα

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την αλυσίδα Χωριάτικο, που εμπλέκεται σε υπόθεση φορολογικής απάτης ύψους 100.000.000 ευρώ / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν στους 59 συλληφθέντες για την υπόθεση Χωριάτικο.
  • Οι συλλήψεις αφορούν διασπάθιση δημόσιου χρήματος μέσω εικονικών εταιρειών, με φοροδιαφυγή άνω των 100.000.000 ευρώ.
  • Κατηγορίες περιλαμβάνουν εγκληματική οργάνωση, απάτη κατά του δημοσίου, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
  • Διώκονται επίσης για πλημμελήματα σχετικά με εργοδοτικές και εργατικές εισφορές.
  • Η υπόθεση ανατέθηκε σε ανακριτή και δύο επιπλέον ανακριτές λόγω του μεγάλου αριθμού κατηγορουμένων.

Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν στους 59 συλληφθέντες για την υπόθεση της αλυσίδας Χωριάτικο.

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Οι συλλήψεις έγιναν για τη διασπάθιση δημόσιου χρήματος μέσω εικονικών εταιρειών, με το ύψος της φοροδιαφυγής και της μη απόδοσης ΦΠΑ να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 100.000.000 ευρώ.

Η δίωξη που τους ασκήθηκε κατά περίπτωση αφορά τα εξής κακουργήματα:

  • Συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
  • Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου και κατά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ
  • Φοροδιαφυγή άνω των 150 χιλιάδων ευρώ με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με μη απόδοση ΦΠΑ
  • Συνέργεια στη φοροδιαφυγή
  • Πλαστογραφία άνω των 120 χιλιάδων ευρώ
  • Μαστροπεία απο κοινού και κατ’ εξακολούθηση
  • Ληστεία από κοινού
  • Παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ’ εξακολούθηση
  • Διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος

Χωριάτικο

Οι συλληφθέντες για την υπόθεση της εταιρείας Χωριάτικο / Φωτογραφίες Eurokinissi 

Υπόθεση Χωριάτικο

Κατηγορούμενοι Χωριάτικο

Επίσης διώκονται για δύο πλημμελήματα, αυτά της μη έγκαιρης εργοδοτικών και εργατικών εισφορών και της απάτης από κοινού.

Η υπόθεση ανατέθηκε σε ανακριτή, ενώ ορίστηκαν και δύο επιπλέον ανακριτές, λόγω του μεγάλου αριθμού των κατηγορουμένων.

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