Η παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου από την προεδρία της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης φέρνει γρήγορες εξελίξεις, καθώς ως το τέλος του χρόνου δρομολογούνται εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης. Μέχρι τότε η κρατική επιχορήγηση μένει στον «πάγο». Στο μεταξύ, μετά τις αποκαλύψεις στόματα ανοίγουν, ενώ όσοι είχαν μιλήσει στο παρελθόν για μεθοδεύσεις δηλώνουν τώρα δικαιωμένοι.

Δικαίωση 3 χρόνια μετά για τον Γιώργο Διαμαντόπουλο

«Πώς να νιώθω με αυτό το αίσχος, εδώ και έναν μήνα έχουμε τερματίσει πέμπτοι, πολλές φορές βρεθήκαμε δεύτεροι για ένα παιχνίδι και μετά κινδυνεύουμε να πέσουμε με το σύστημα που έφτιαξε ο κ. Λιόλιος. Μας έχουν κάνει το πρόγραμμα άνω κάτω, ενώ όλες οι ομάδες του Προμηθέα αγωνίζονται κανονικά»: Τρία χρόνια πριν, ο άλλοτε διεθνής μπασκετμπολίστας Γιώργος Διαμαντόπουλος βλέπει την ομάδα που προπονεί, τον Δίωνα Κυπαρισσίας, να πέφτει από τη Γ' Εθνική, χάνοντας στα Play Out από τη θυγατρική του Προμηθέα Πατρών, «Προμηθέας 2014». Καταγγέλλει το σύστημα Λιόλιου για μεθοδεύσεις και αποχωρεί από την προπονητική. Τρία χρόνια μετά αισθάνεται δικαιωμένος.

«Κανείς δεν θα μου φέρει, ούτε θα μου αλλάξει το αποτέλεσμα το τότε, ούτε θα μου φέρει τα χρήματα που έχασα τότε πέφτοντας η ομάδα»

Έως το τέλος του χρόνου εκλογές στην ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης

Στο μεταξύ οι εξελίξεις στην ομοσπονδία μπάσκετ είναι κατακλυσμιαίες. Ο Γιάννης Βρούτσης κάλεσε σήμερα τον νέο πρόεδρο Άγγελο Παπανικολάου και ως το τέλος του χρόνου θα γίνουν εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης.

«Τους μετέφερα ότι η εμπιστοσύνη της κοινωνίας έχει κλονιστεί και δεν αποκαθίσταται απλώς με ανακατανομή ρόλων στην ίδια διοίκηση» τόνισε κ. Βρούτσης

Στη συνάντηση ο κ. Βρούτσης ξεκαθάρισε στον νέο πρόεδρο της ΕΟΚ ότι μπαίνει σε αναστολη κάθε επιχορήγηση μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο».

«Η πολιτεία έχει απόλυτο δίκιο αυτή τη στιγμή… να προχωρήσουμε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, στην εκλογική διαδικασία» απάντησε ο κ. Παπανικολάου

Ο πρώην βουλευτής και πρώην δήμαρχος Πειραιά Παναγιώτης Φασούλας πάντως, που είχε διεκδικήσει την προεδρία της ΕΟΚ απέναντι στον Βαγγέλη Λιόλιο ζητά διοίκηση Πρωτοδικείου.

«Πρέπει να παραιτηθεί σύσσωμο το διοικητικό συμβούλιο και ο υπουργός να κάνει τις ανάλογες ενέργειες μαζί με τις δικαστικές αρχές» δήλωσε ο κ. Φασούλας.

Σκληρή πολιτική αντιπαράθεση για τις σχέσεις του Λιόλιου με το Μαξίμου

Η υπόθεση προκαλεί και πολιτικές παρενέργειες, με φόντο sms προφυλακισμένου συνεργάτη του κ. Λιόλιου από το σαλόνι του Μαξίμου

Η φωτογραφία συνεργάτη του Λιόλιου μέσα από το Μαξίμου που προκάλεσε πολιτική κόντρα

«Είναι σοβαρή η λογική της ευθύνης του ραντεβού; Ξέρετε πόσοι μπαίνουν και βγαίνουν σε ένα πολιτικό γραφείο κάθε μέρα;» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης

Η ΕΛΑΣ ζητάει παραίτηση του Γιάννη Βρούτση και η αντιπολίτευση καταγγέλλει μεθοδεύσεις υπέρ του κ. Λιόλιου, η κυβέρνηση απαντά ότι ο νόμος άλλαξε το 2019 για να τεθεί όριο ηλικίας για όλους τους επικεφαλής ομοσπονδιών, όχι μόνο του μπάσκετ.

«Δύο καθάρσεις ανέλαβε ο κ. Αυγενάκης, του ΟΠΕΚΕΠΕ και του μπάσκετ. Καλά πήγε αυτό» σχολίασε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Λ. Καρχιμάκης στον κάιο.

Έρχεται έλεγχος και στην αλυσίδα καφέ του Λιόλιου

Από τη Βουλή ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος προανήγγειλε και εξονοχυστικό έλεγχο στην αλυσίδα καφέ του Βαγγέλη Λιόλιου.