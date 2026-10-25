Ρεπορτάζ για το σκάνδαλο στον χώρο του μπάσκετ - Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR (25/10/2026)

Στη φυλακή οδηγούνται ο Ευάγγελος Λιόλιος και ο συνεργάτης του μετά τις απολογίες τους για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο μπάσκετ.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο Βαγγέλης Λιόλιος μετά την απολογία του / Eurokinissi

Είναι η τρίτη προσωρινή κράτηση που υπογράφουν ανακριτής και εισαγγελέας για την υπόθεση, καθώς προηγήθηκε αυτή του πρώην διαιτητή που απολογήθηκε πρώτος την Παρασκευή.

Οι δύο κατηγορούμενοι, απολογούμενοι φέρεται να δήλωσαν ότι δεν αποδέχονται την κατηγορία που τους προσάπτεται για σειρά δωροδοκιών επί μία δεκαετία, με στόχο τη χειραγώγηση αποτελεσμάτων αγώνων μπάσκετ σε διάφορες διοργανώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το ΑΜΠΕ, ο θεωρούμενος ως βασικός κατηγορούμενος, μέχρι σήμερα θεσμικός επικεφαλής του μπάσκετ, δήλωσε στον δικαστικό λειτουργό ότι βρίσκεται ενώπιον του γιατί «κάποιοι θέλουν να με απομακρύνουν από την ΕΟΚ».

Ο Ευάγγελος Λιόλιος φαίνεται να ανέπτυξε απολογούμενος τη θέση που εξέφρασε εξαρχής μέσω του συνηγόρου του, ισχυριζόμενος ότι η εμπλοκή του αφορά μία σκευωρία προσώπων με τα οποία βρίσκεται σε αντιδικία εδώ και μία τετραετία. Κατά τον κατηγορούμενο, κάποιοι μεθοδεύουν «με ψεύδη» την απομάκρυνση του από την προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Ο κατηγορούμενος φέρεται επίσης να έθεσε υπόψη του ανακριτή την πλήρη οικονομική του κατάσταση. Έτσι προσκόμισε, σύμφωνα με πληροφορίες, τα αποτελέσματα από τέσσερις φορολογικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν την τελευταία δεκαετία στα στοιχεία του και κατά τον ίδιο δεν εντοπίζεται τίποτε: «δεν μου έγινε καμία παρατήρηση».

Κατά πληροφορίες, ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε και έλεγχο που έγινε, όπως υποστηρίζει, το 2025, για τα έτη 2019-2020.

Όπως φέρεται να ισχυρίζεται ο κ. Λιόλιος, τότε ελέγχθηκαν η ατομική του περιουσία, η ομάδα του Προμηθέα, η επιχείρησή του καθώς και θυρίδες, αλλά και τραπεζικοί λογαριασμοί του εσωτερικού και του εξωτερικού. Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο «δεν βρέθηκε κάτι μεμπτό».

Πλήρη άρνηση της κατηγορίας δήλωσε κατά την σύντομη απολογία του και ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας, στενός συνεργάτης του Ευάγγελου Λιόλιου.

Η απολογητική διαδικασία θα ολοκληρωθεί αύριο Δευτέρα οπότε και έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες των άλλων τριών από τους έξι που βρέθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης μετά από εντάλματα σύλληψης.

Πρόκειται για την εν ενεργεία διαιτητή και τους δύο πρώην διαιτητές που είναι αντιμέτωποι με κατηγορία για δωροληψία.