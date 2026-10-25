Basketgate: Αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες ο Βαγγέλης Λιόλιος

Τι υποστήριξε στην τρίωρη απολογία του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Βαγγέλης Λιόλιος απολογήθηκε για την υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων μπάσκετ, αρνούμενος όλες τις κατηγορίες.
  • Το κατηγορητήριο αφορά 49 αγώνες και περιλαμβάνει και άλλον επιχειρηματία.
  • Λιόλιος παρέδωσε φορολογικές δηλώσεις 10 ετών για να αποδείξει ότι δεν έχει παράνομα εισοδήματα.
  • Παραιτείται από την προεδρία της ΕΟΚ μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.
  • Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας προγραμματίζεται για την εκλογή νέου προέδρου.

Μετά από τρεισήμισι ώρες ολοκληρώθηκε η απολογία του Ευάγγελου Λιόλιου ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση των φερόμενων ως στημένων αγώνων μπάσκετ

Basketgate: Αποσύρεται από το μπάσκετ o Λιόλιος

Όπως μετέδωσε η δικαστική συντάκτης, Τασούλα Παπανικολάου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του STAR, το κατηγορητήριο αφορά 49 αγώνες και περιλαμβάνει τον Ευάγγελο Λιόλιο και έναν ακόμη κατηγορούμενο επιχειρηματία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, ο πρώην πλέον πρόεδρος της ΕΟΚ αρνήθηκε το σύνολο των κατηγοριών, κάνοντας λόγο για σκευωρία.

Basketgate: Το βαρύ κατηγορητήριο για τον Ευάγγελο Λιόλιο

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, παρέδωσε στον ανακριτή τις φορολογικές του δηλώσεις για τα τελευταία δέκα χρόνια. Η συγκεκριμένη κίνηση έγινε στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να τεκμηριώσει ότι δεν έχει παράνομα εισοδήματα.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του Ευάγγελου Λιόλιου, θα ακολουθούσε η απολογία του δεύτερου κατηγορουμένου, επιχειρηματία, ο οποίος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του STAR, επίσης αρνείται τις κατηγορίες.

Basketgate: Οι διάλογοι για τα δώρα, το spa και τους διαιτητές

Στη συνέχεια, η διαδικασία προβλέπει την εξέταση της υπόθεσης από τον εισαγγελέα και τον ανακριτή, οι οποίοι θα αποφασίσουν για την περαιτέρω δικαστική πορεία των δύο κατηγορουμένων.

Την ίδια ώρα, ο Βαγγέλης Λιόλιος ενημέρωσε τον ανακριτή ότι παραιτείται από την προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για όσο διάστημα διαρκέσει η δικαστική υπόθεση, ώστε να λειτουργήσει απρόσκοπτα το μπάσκετ.

Για το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, με αντικείμενο την εκλογή νέου προέδρου.

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