Μετά από τρεισήμισι ώρες ολοκληρώθηκε η απολογία του Ευάγγελου Λιόλιου ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση των φερόμενων ως στημένων αγώνων μπάσκετ.

Όπως μετέδωσε η δικαστική συντάκτης, Τασούλα Παπανικολάου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του STAR, το κατηγορητήριο αφορά 49 αγώνες και περιλαμβάνει τον Ευάγγελο Λιόλιο και έναν ακόμη κατηγορούμενο επιχειρηματία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ρεπορτάζ, ο πρώην πλέον πρόεδρος της ΕΟΚ αρνήθηκε το σύνολο των κατηγοριών, κάνοντας λόγο για σκευωρία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, παρέδωσε στον ανακριτή τις φορολογικές του δηλώσεις για τα τελευταία δέκα χρόνια. Η συγκεκριμένη κίνηση έγινε στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να τεκμηριώσει ότι δεν έχει παράνομα εισοδήματα.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του Ευάγγελου Λιόλιου, θα ακολουθούσε η απολογία του δεύτερου κατηγορουμένου, επιχειρηματία, ο οποίος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του STAR, επίσης αρνείται τις κατηγορίες.

Στη συνέχεια, η διαδικασία προβλέπει την εξέταση της υπόθεσης από τον εισαγγελέα και τον ανακριτή, οι οποίοι θα αποφασίσουν για την περαιτέρω δικαστική πορεία των δύο κατηγορουμένων.

Την ίδια ώρα, ο Βαγγέλης Λιόλιος ενημέρωσε τον ανακριτή ότι παραιτείται από την προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για όσο διάστημα διαρκέσει η δικαστική υπόθεση, ώστε να λειτουργήσει απρόσκοπτα το μπάσκετ.

Για το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, με αντικείμενο την εκλογή νέου προέδρου.