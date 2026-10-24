Basketgate: Το βαρύ κατηγορητήριο για τον Ευάγγελο Λιόλιο

«Εκμεταλλεύθηκες τη θέση σου στην Ομοσπονδία»

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Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

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Αύριο Kυριακή 25/10 απολογείται ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Ευάγγελος Λιόλιος. Είναι ιδιαίτερα βαρύ το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει. Αναφέρεται ξεκάθαρα σε στημένα παιχνίδια.

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Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο ρεπορτάζ της η Τασούλα Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star,  ο πρόεδρος της EOK θα δώσει εξηγήσεις για 49 στημένους αγώνες.

Basketgate: Το βαρύ κατηγορητήριο για τον Ευάγγελο Λιόλιο

Μαζί με τον κατηγορούμενο επιχειρηματία, που οι μάρτυρες τον τοποθετούν ως «δεξί του χέρι», έχουν το πιο βαρύ κατηγορητήριο σε σχέση με τους υπόλοιπους κατηγορουμένους.

Έχει ενδιαφέρον τι λένε οι αρχές για τη φερόμενη δράση του προέδρου της ΕΟΚ:

«Από 8.06.2016 έως και 28.03.2026, με περισσότερες πράξεις σου, από κοινού με άλλους και κατά μόνας, προσέφερες, παρέδωσες και υποσχέθηκες σε διαιτητή ή διοικητικό παράγοντα δώρα, ωφελήματα και άλλες οποιεσδήποτε παροχές, με σκοπό να επηρεάσεις την εξέλιξη, τη μορφή ή το αποτέλεσμα αγώνα ομαδικού αθλήματος καλαθοσφαίρισης, με τον σκοπό που επιδίωκες να επιτυγχάνεται και οι αγώνες, το αποτέλεσμα των οποίων αλλοιώνεται, να περιλαμβάνονται σε στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού».

Basketgate: Το βαρύ κατηγορητήριο για τον Ευάγγελο Λιόλιο

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Βλέπουμε ότι στο κατηγορητήριο, γίνεται σαφής σύνδεση των στημένων αγώνων με τα στοιχήματα, τόνισε η δικαστική συντάκτρια του Star.

Επίσης, οι αρχές αναφέρουν ότι, σύμφωνα με όσα έχουν καταγγελθεί, ο Ευάγγελος Λιόλιος ενεργεί ως de facto πρόεδρος της ΕΟΚ, εκμεταλλεύεται τη θέση του στην Ομοσπονδία για να ευνοήσει ανενόχλητος την ομάδα την οποία επίσης διοικεί, τον Προμηθέα Πατρών.

Οι δικαστικές αρχές εξέδωσαν ένταλμα και τον έστειλαν κατηγορούμενο για κακουργήματα, γιατί ασχολείται ενεργά με τον χώρο λόγω της ιδιότητάς του και είναι πιθανό να διαπράξει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, και νέα εγκλήματα.

 

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