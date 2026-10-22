Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων βρίσκονται αυτή την ώρα ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλης Λιόλιος, και ακόμη πέντε συλληφθέντες, στο πλαίσιο της έρευνας για καταγγελίες περί χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Οι συλληφθέντες έφτασαν στα δικαστήρια με τρία συμβατικά αυτοκίνητα και βρίσκονται έξω από το γραφείο του ανακριτή.Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται περίπου 50 αναμετρήσεις διαφορετικών κατηγοριών, μαρτυρικές καταθέσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα και χρηματικά ποσά που εντοπίστηκαν κατά τις έρευνες σε κατοικίες.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, κατηγορείται για «στήσιμο» αγώνων μπάσκετ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδέχεται να ζητήσουν προθεσμία, καθώς φέρεται να μην έχουν λάβει ακόμη πλήρη γνώση της δικογραφίας.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι η διεθνής διαιτητής, Βάσω Τσαρούχα, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», κατά την επιστροφή της από την Κωνσταντινούπολη και ο διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι η διεθνής διαιτητής του μπάσκετ, Βάσω Τσαρούχα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, τα εντάλματα εκδόθηκαν μετά την κλήση των έξι προσώπων για παροχή εξηγήσεων στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας. Η μη εμφάνισή τους φέρεται να αποτέλεσε μέρος της διαδικασίας που οδήγησε στην έκδοση των ενταλμάτων, ενώ ως αιτιολογία για την αυτόφωρη διαδικασία αναφέρεται η εκτίμηση περί κινδύνου φυγής.

Ο διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου

Σκάνδαλο μπάσκετ: Βρέθηκαν 820.000 ευρώ σε σπίτι διαιτητή

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε σπίτια εμπλεκομένων στο σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο μπάσκετ. Το πρωί της Πέμπτης βρέθηκαν 102.000 ευρώ στο σπίτι και δεύτερου διαιτητή.

Χθες, σε κατοικία διαιτητή στην Κατερίνη βρέθηκαν περίπου 820.000 ευρώ σε μετρητά. Σε άλλη κατοικία φέρεται να εντοπίστηκε επιπλέον ποσό, μεταξύ 8.000 και 10.000 ευρώ.

Η προέλευση των χρημάτων εξετάζεται από τις αρμόδιες Αρχές, στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας για πιθανές παράνομες οικονομικές συναλλαγές και χειραγώγηση αθλητικών αναμετρήσεων.

Στο μικροσκόπιο των αρχών είναι 50 αγώνες που φέρονται να είχαν «στηθεί» από τον πρόεδρο της ΕΟΚ

Παράλληλα, κατά τις έρευνες φέρεται να κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και αποθηκευτικά μέσα. Το περιεχόμενό τους αναμένεται να εξεταστεί για τον εντοπισμό επικοινωνιών και πιθανών συναλλαγών που θα μπορούσαν να σχετίζονται με τις καταγγελίες.

Σκάνδαλο μπάσκετ: Περίπου 50 αγώνες στο μικροσκόπιο των Αρχών

Η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο βρίσκονται περίπου 50 αγώνες, από αναμετρήσεις της BasketLeague αλλά και παιχνίδια χαμηλότερων κατηγοριών, ακόμα και διοργανώσεις νεαρών ηλικιών και σχολικά πρωταθλήματα.

Το χρονικό εύρος της υπόθεσης φέρεται να εκτείνεται από το 2016 έως το 2026, ενώ γίνεται αναφορά και σε αγώνα που διεξήχθη στο εξωτερικό.

Στη δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνονται ηλεκτρονικά μηνύματα, έγγραφα και άλλα στοιχεία που εξετάζονται για να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν συνεννοήσεις με στόχο τον επηρεασμό αποτελεσμάτων.

Μετά από έρευνες σε σπίτια συλληφθέντων βρέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά, η προέλευση των οποίων δε δικαιολογήθηκε

Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη του σκανδάλου έπαιξαν δύο μάρτυρες, οι οποίοι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρίσκονται σε καθεστώς προστασίας. Οι συγκεκριμένοι φέρονται να περιέγραψαν τρόπους με τους οποίους μπορούσαν να «στηθούν» αγώνες και να πραγματοποιηθούν πληρωμές.

Οι μάρτυρες φέρονται να παραδέχθηκαν προηγούμενη προσωπική εμπλοκή σε τέτοιες πρακτικές.

Σκάνδαλο μπάσκετ: Η καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου και η έναρξη της έρευνας

Αφετηρία για τη διερεύνηση της υπόθεσης φέρεται να αποτέλεσε καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου τον Απρίλιο του 2026, η οποία αφορούσε τη λειτουργία της ΕΟΚ και τον πρόεδρό της.

Στο πλαίσιο των καταγγελιών εξετάστηκαν, μεταξύ άλλων, μηνύματα που φέρεται να είχε ανταλλάξει ο Βαγγέλης Λιόλιος με τον Ηλία Παπαθεοδώρου, ο οποίος είχε εργαστεί ως προπονητής στον Προμηθέα Πατρών και στη συνέχεια στο Μαρούσι.

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου

Σε ένα από τα μηνύματα, ο πρόεδρος της ΕΟΚ ενημέρωνε τον προπονητή για τη διαιτητική τριάδα επερχόμενου αγώνα, επισημαίνοντας τον εμπιστευτικό χαρακτήρα της πληροφορίας.

«Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο ή όχι. Αλλά η τριάδα το Σάββατο είναι Β., Σ., Χ. (σ.σ. αναφέρονται ονόματα τριών διαιτητών). Μόλις ρώτησα και το έμαθα. Αλλά προσοχή. Είναι αυστηρά απόρρητο. Δεν γνωρίζω αν το ξέρουν ακόμη οι διαιτητές», φέρεται να ανέφερε το μήνυμα.

Σκάνδαλο μπάσκετ: Η απόφαση της ΕΕΑ και το ζήτημα του Προμηθέα

Σημαντική παράλληλη εξέλιξη αποτελεί η εξέταση της υπόθεσης από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ).

Η Επιτροπή κάλεσε στις αρχές Ιουνίου την ΚΑΕ Προμηθέας, μετόχους της ομάδας και τον Βαγγέλη Λιόλιο σε ακρόαση, προκειμένου να εξεταστούν ζητήματα που αφορούσαν τη διοικητική εμπλοκή του στην ομάδα.



Δύο μάρτυρες, που βρίσκονται πλέον υπό προστασία, φέρονται να αποκάλυψαν πώς στήνονταν οι αγώνες μπάσκετ

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ είχε δηλώσει ότι είχε αποχωρήσει από το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Προμηθέα το 2020. Περίπου έναν μήνα μετά την ακρόαση, η ΕΕΑ αποφάσισε την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ΚΑΕ, κρίνοντας ότι υπήρχε ουσιαστική συμμετοχή του στη διοίκηση και τη λειτουργία της.

Σκάνδαλο μπάσκετ: Στο επίκεντρο ακόμη και σχολικοί αγώνες

Αίσθηση προκαλούν οι πληροφορίες ότι στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας εξετάζονται και αγώνες σχολικών πρωταθλημάτων.

Μεταξύ των αναμετρήσεων που είχαν προκαλέσει αντιδράσεις στο παρελθόν περιλαμβάνεται ημιτελικός του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος στην Πάφο, τον Μάρτιο του 2026, ανάμεσα στα Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση Πατρών και το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν δημοσιοποιηθεί τότε, το Ελληνικό Κολλέγιο προηγούνταν με 58-45 περίπου 12 λεπτά πριν από τη λήξη, αλλά η Αναγέννηση επικράτησε τελικά με 64-60. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε καταθέσει ένσταση για τη διαιτησία.

Στον τελικό της επόμενης ημέρας, η Αναγέννηση νίκησε τα Εκπαιδευτήρια Υπατία με 90-81. Δημοσιεύματα της εποχής είχαν αναφερθεί στη διαφορά στις εκτελεσμένες ελεύθερες βολές και στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν.

Οι συγκεκριμένες αναμετρήσεις είχαν απασχολήσει τη δημόσια συζήτηση πριν από τις συλλήψεις. Δεν προκύπτει, ωστόσο, από το διαθέσιμο υλικό ότι έχει αποδειχθεί σύνδεσή τους με αξιόποινες πράξεις.

Σκάνδαλο μπάσκετ: Η αντίδραση της EuroLeague

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις και σε διεθνές επίπεδο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η EuroLeague Basketball αποφάσισε να θέσει τη Βάσω Τσαρούχα εκτός ορισμών μέχρι να ολοκληρωθούν η έρευνα των ελληνικών Αρχών και η εσωτερική εξέταση της διοργάνωσης.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ συνεδρίασε εκτάκτως την Τετάρτη, προκειμένου να ενημερωθεί για τις εξελίξεις και να καθορίσει τη στάση του απέναντι στη δικαστική διαδικασία.

Η υπόθεση έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών αθλητικών μέσων, μεταξύ των οποίων η γαλλική L’ Équipe, η ισπανική MARCA και το BasketNews.