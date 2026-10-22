Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Στον ανακριτή ο Λιόλιος και οι πέντε συλληφθέντες

Βρέθηκαν 102.000 ευρώ σε σπίτι δεύτερου διαιτητή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.10.26 , 10:30 28η Οκτωβρίου: Δωρεάν είσοδος σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους
22.10.26 , 10:28 Σμαράγδα Καρύδη: Η ανάρτηση από τα τελευταία γυρίσματα του IQ 160
22.10.26 , 10:24 Βάσω Λασκαράκη: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το πάρτι γενεθλίων της
22.10.26 , 10:10 Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Στον ανακριτή ο Λιόλιος και οι πέντε συλληφθέντες
22.10.26 , 10:06 Ξέφυγε πάλι ο Τραμπ: «Έχεις χαμηλό IQ», είπε σε δημοσιογράφο - Βίντεο
22.10.26 , 10:00 Μπήλιου: Ο Ήλιος στον Σκορπιό - Σε ποιον τομέα θα επηρεάσει το κάθε ζώδιο
22.10.26 , 10:00 «O θάνατος ενός ηθοποιού» για 2η χρονιά στο Θέατρο Αποθήκη
22.10.26 , 09:42 Νίκος Ορφανός: «Είναι πιθανό αυτή να είναι η τελευταία μου παράσταση»
22.10.26 , 09:36 Αναστασία Παντούση: Η αγάπη για τις αποδράσεις και η... τέχνη του ταξιδιού!
22.10.26 , 09:32 Τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Η γεωγραφία δεν αλλάζει»
22.10.26 , 09:05 KGM Musso Grand και Musso EV: Παρουσιάστηκαν και ενθουσίασαν -Τιμές
22.10.26 , 09:03 Μάνος Λοΐζος: Η αιτία θανάτου και το τελευταίο γλέντι με τη Χαρούλα Αλεξίου
22.10.26 , 08:58 Αλλάζει ο καιρός: Bαρομετρικό χαμηλό φέρνει καταιγίδες και κρύο
22.10.26 , 08:44 Μιχάλης Σαράντης: «Η κόρη μου είναι η ομορφιά και η ποίηση μαζί»
22.10.26 , 08:40 Γιάννης Βογιατζής: Ένας αιώνας ζωής - Το μυστικό της μακροζωίας του!
Δραγούμη για Γεωργούλη: «Δεν έχω το άγχος ότι θα πουν ότι τα έχουμε»
Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Στον ανακριτή ο Λιόλιος και οι πέντε συλληφθέντες
Επίδομα παιδιού Α21 ΟΠΕΚΑ: Οι τρεις επόμενες πληρωμές
Η Καινούργιου τραγουδάει για τη μικρή Ξένια - Τα αγαπημένα της τραγούδια
Τσιμτσιλή - Μπούκη: Chic & Comfortable για shopping στο κέντρο της Αθήνας
Φαίη Σκορδά: To casual chic look της με super mini denim φούστα
Έχετε παλιές δραχμές στο συρτάρι; Μπορεί να βγάλετε χιλιάδες ευρώ
Γιάννης Βογιατζής: Ένας αιώνας ζωής - Το μυστικό της μακροζωίας του!
Μπήλιου: Ο Ήλιος στον Σκορπιό - Σε ποιον τομέα θα επηρεάσει το κάθε ζώδιο
First Dates: Ο Σίμος αποκάλυψε πως είναι τσιγγάνος- Η αντίδραση της κοπέλας
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Πρώτη Δημοσίευση: 22.10.26, 08:45

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων βρίσκονται αυτή την ώρα ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλης Λιόλιος, και ακόμη πέντε συλληφθέντες, στο πλαίσιο της έρευνας για καταγγελίες περί χειραγώγησης αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ. Οι συλληφθέντες έφτασαν στα δικαστήρια με τρία συμβατικά αυτοκίνητα και βρίσκονται έξω από το γραφείο του ανακριτή.Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται περίπου 50 αναμετρήσεις διαφορετικών κατηγοριών, μαρτυρικές καταθέσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα και χρηματικά ποσά που εντοπίστηκαν κατά τις έρευνες σε κατοικίες.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, κατηγορείται για «στήσιμο» αγώνων μπάσκετ

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, κατηγορείται για «στήσιμο» αγώνων μπάσκετ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Οι καταγγελίες και το sms που οδήγησαν στις συλλήψεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενδέχεται να ζητήσουν προθεσμία, καθώς φέρεται να μην έχουν λάβει ακόμη πλήρη γνώση της δικογραφίας.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι η διεθνής διαιτητής, Βάσω Τσαρούχα, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», κατά την επιστροφή της από την Κωνσταντινούπολη και ο διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι η διεθνής διαιτητής του μπάσκετ, Βάσω Τσαρούχα

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι η διεθνής διαιτητής του μπάσκετ, Βάσω Τσαρούχα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, τα εντάλματα εκδόθηκαν μετά την κλήση των έξι προσώπων για παροχή εξηγήσεων στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας. Η μη εμφάνισή τους φέρεται να αποτέλεσε μέρος της διαδικασίας που οδήγησε στην έκδοση των ενταλμάτων, ενώ ως αιτιολογία για την αυτόφωρη διαδικασία αναφέρεται η εκτίμηση περί κινδύνου φυγής.

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Θέλατε πόλεμο μαζί μου; Φυλάκα τώρα

Ο διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου

Ο διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου

Σκάνδαλο μπάσκετ: Βρέθηκαν 820.000 ευρώ σε σπίτι διαιτητή 

Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε σπίτια εμπλεκομένων στο σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο μπάσκετ. Το πρωί της Πέμπτης βρέθηκαν 102.000 ευρώ στο σπίτι και δεύτερου διαιτητή. 

Χθες, σε κατοικία διαιτητή στην Κατερίνη βρέθηκαν περίπου 820.000 ευρώ σε μετρητά. Σε άλλη κατοικία φέρεται να εντοπίστηκε επιπλέον ποσό, μεταξύ 8.000 και 10.000 ευρώ.

Συνελήφθη ο Βαγγέλης Λιόλιος - Βρέθηκαν 850.000 ευρώ σε σπίτι διαιτητή

Η προέλευση των χρημάτων εξετάζεται από τις αρμόδιες Αρχές, στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας για πιθανές παράνομες οικονομικές συναλλαγές και χειραγώγηση αθλητικών αναμετρήσεων.

Στο μικροσκόπιο των αρχών είναι 50 αγώνες που φέρονται να είχαν «στηθεί» από τον πρόεδρο της ΕΟΚ

Στο μικροσκόπιο των αρχών είναι 50 αγώνες που φέρονται να είχαν «στηθεί» από τον πρόεδρο της ΕΟΚ

Παράλληλα, κατά τις έρευνες φέρεται να κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και αποθηκευτικά μέσα. Το περιεχόμενό τους αναμένεται να εξεταστεί για τον εντοπισμό επικοινωνιών και πιθανών συναλλαγών που θα μπορούσαν να σχετίζονται με τις καταγγελίες.

Σκάνδαλο μπάσκετ: Περίπου 50 αγώνες στο μικροσκόπιο των Αρχών

Η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο βρίσκονται περίπου 50 αγώνες, από αναμετρήσεις της BasketLeague αλλά και παιχνίδια χαμηλότερων κατηγοριών, ακόμα και διοργανώσεις νεαρών ηλικιών και σχολικά πρωταθλήματα.

Το χρονικό εύρος της υπόθεσης φέρεται να εκτείνεται από το 2016 έως το 2026, ενώ γίνεται αναφορά και σε αγώνα που διεξήχθη στο εξωτερικό.

Συνελήφθη ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μπάσκετ Βαγγέλης Λιόλιος

Στη δικογραφία φέρεται να περιλαμβάνονται ηλεκτρονικά μηνύματα, έγγραφα και άλλα στοιχεία που εξετάζονται για να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν συνεννοήσεις με στόχο τον επηρεασμό αποτελεσμάτων.

Μετά από έρευνες σε σπίτια συλληφθέντων βρέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά, η προέλευση των οποίων δε δικαιολογήθηκε

Μετά από έρευνες σε σπίτια συλληφθέντων βρέθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά, η προέλευση των οποίων δε δικαιολογήθηκε

Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη του σκανδάλου έπαιξαν δύο μάρτυρες, οι οποίοι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρίσκονται σε καθεστώς προστασίας. Οι συγκεκριμένοι φέρονται να περιέγραψαν τρόπους με τους οποίους μπορούσαν να «στηθούν» αγώνες και να πραγματοποιηθούν πληρωμές.

Οι μάρτυρες φέρονται να παραδέχθηκαν προηγούμενη προσωπική εμπλοκή σε τέτοιες πρακτικές. 

Σκάνδαλο μπάσκετ: Η καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου και η έναρξη της έρευνας

Αφετηρία για τη διερεύνηση της υπόθεσης φέρεται να αποτέλεσε καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου τον Απρίλιο του 2026, η οποία αφορούσε τη λειτουργία της ΕΟΚ και τον πρόεδρό της.

Στο πλαίσιο των καταγγελιών εξετάστηκαν, μεταξύ άλλων, μηνύματα που φέρεται να είχε ανταλλάξει ο Βαγγέλης Λιόλιος με τον Ηλία Παπαθεοδώρου, ο οποίος είχε εργαστεί ως προπονητής στον Προμηθέα Πατρών και στη συνέχεια στο Μαρούσι.

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου

Σε ένα από τα μηνύματα, ο πρόεδρος της ΕΟΚ ενημέρωνε τον προπονητή για τη διαιτητική τριάδα επερχόμενου αγώνα, επισημαίνοντας τον εμπιστευτικό χαρακτήρα της πληροφορίας.

«Δεν ξέρω αν παίζει ρόλο ή όχι. Αλλά η τριάδα το Σάββατο είναι Β., Σ., Χ. (σ.σ. αναφέρονται ονόματα τριών διαιτητών). Μόλις ρώτησα και το έμαθα. Αλλά προσοχή. Είναι αυστηρά απόρρητο. Δεν γνωρίζω αν το ξέρουν ακόμη οι διαιτητές», φέρεται να ανέφερε το μήνυμα.

Σκάνδαλο μπάσκετ: Η απόφαση της ΕΕΑ και το ζήτημα του Προμηθέα

Σημαντική παράλληλη εξέλιξη αποτελεί η εξέταση της υπόθεσης από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ).

Η Επιτροπή κάλεσε στις αρχές Ιουνίου την ΚΑΕ Προμηθέας, μετόχους της ομάδας και τον Βαγγέλη Λιόλιο σε ακρόαση, προκειμένου να εξεταστούν ζητήματα που αφορούσαν τη διοικητική εμπλοκή του στην ομάδα.
Δύο μάρτυρες, που βρίσκονται πλέον υπό προστασία, φέρονται να αποκάλυψαν πώς στήνονταν οι αγώνες μπάσκετ

Δύο μάρτυρες, που βρίσκονται πλέον υπό προστασία, φέρονται να αποκάλυψαν πώς στήνονταν οι αγώνες μπάσκετ

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ είχε δηλώσει ότι είχε αποχωρήσει από το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Προμηθέα το 2020. Περίπου έναν μήνα μετά την ακρόαση, η ΕΕΑ αποφάσισε την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ΚΑΕ, κρίνοντας ότι υπήρχε ουσιαστική συμμετοχή του στη διοίκηση και τη λειτουργία της.

Σκάνδαλο μπάσκετ: Στο επίκεντρο ακόμη και σχολικοί αγώνες

Αίσθηση προκαλούν οι πληροφορίες ότι στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας εξετάζονται και αγώνες σχολικών πρωταθλημάτων.

Μεταξύ των αναμετρήσεων που είχαν προκαλέσει αντιδράσεις στο παρελθόν περιλαμβάνεται ημιτελικός του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος στην Πάφο, τον Μάρτιο του 2026, ανάμεσα στα Εκπαιδευτήρια Αναγέννηση Πατρών και το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν δημοσιοποιηθεί τότε, το Ελληνικό Κολλέγιο προηγούνταν με 58-45 περίπου 12 λεπτά πριν από τη λήξη, αλλά η Αναγέννηση επικράτησε τελικά με 64-60. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε καταθέσει ένσταση για τη διαιτησία.

Στον τελικό της επόμενης ημέρας, η Αναγέννηση νίκησε τα Εκπαιδευτήρια Υπατία με 90-81. Δημοσιεύματα της εποχής είχαν αναφερθεί στη διαφορά στις εκτελεσμένες ελεύθερες βολές και στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν.

Οι συγκεκριμένες αναμετρήσεις είχαν απασχολήσει τη δημόσια συζήτηση πριν από τις συλλήψεις. Δεν προκύπτει, ωστόσο, από το διαθέσιμο υλικό ότι έχει αποδειχθεί σύνδεσή τους με αξιόποινες πράξεις.

Σκάνδαλο μπάσκετ: Η αντίδραση της EuroLeague

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις και σε διεθνές επίπεδο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η EuroLeague Basketball αποφάσισε να θέσει τη Βάσω Τσαρούχα εκτός ορισμών μέχρι να ολοκληρωθούν η έρευνα των ελληνικών Αρχών και η εσωτερική εξέταση της διοργάνωσης.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ συνεδρίασε εκτάκτως την Τετάρτη, προκειμένου να ενημερωθεί για τις εξελίξεις και να καθορίσει τη στάση του απέναντι στη δικαστική διαδικασία.

Η υπόθεση έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών αθλητικών μέσων, μεταξύ των οποίων η γαλλική L’ Équipe, η ισπανική MARCA και το BasketNews. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΠΑΣΚΕΤ
 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
 |
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΙΟΛΙΟΣ
 |
ΒΑΣΩ ΤΣΑΡΟΥΧΑ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
 |
ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
 |
ΣΚΑΝΔΑΛΟ
 |
ΣΤΗΜΕΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σκάνδαλο Μπάσκετ: Οι Καταγγελίες & Το Sms Που 'Εριξαν Φως
Αθλητικα
Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Οι καταγγελίες και το sms που οδήγησαν στις συλλήψεις
οι μάρτυρες που κατέθεσαν για τους στημένους αγώνες
Αθλητικα
Οι δύο μάρτυρες που παραδέχθηκαν στήσιμο αγώνων στο μπάσκετ
Στη ΓΑΔΑ Η Διεθνής Διαιτητής Του Μπάσκετ Βάσω Τσαρούχα
Αθλητικα
Στη ΓΑΔΑ η διεθνής διαιτητής του μπάσκετ Βάσω Τσαρούχα
Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Αθλητικα
Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Θέλατε πόλεμο μαζί μου; Φυλάκα τώρα
Στημένοι Αγώνες Μπάσκετ: 850.000 Ευρώ Σε Σπίτι Διαιτητή
Αθλητικα
Συνελήφθη ο Βαγγέλης Λιόλιος - Βρέθηκαν 820.000 ευρώ σε σπίτι διαιτητή
Ένταλμα
Αθλητικα
Συνελήφθη ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μπάσκετ Βαγγέλης Λιόλιος
Κριστιάνο αποχώρηση
Αθλητικα
Κριστιάνο Ρονάλντο: Τιμωρία... χάδι για την αποχώρηση του από την Εθνική
Μπάντμιντον Αν
Αθλητικα
Ιστορικό ρεκόρ με 47 διεθνείς τίτλους για την Νοτιοκορεάτισσα Αν Σε-γιουνγκ
Γιώργος Βαρδινογιάννης
Αθλητικα
Παναθηναϊκός: Συγκίνηση και φόρος τιμής στον «Καπετάνιο» στο ΟΑΚΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top