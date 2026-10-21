Σημαντικές εξελίξεις στον χώρο του μπάσκετ, καθώς ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μπάσκετ Βαγγέλης Λιόλιος συνελήφθη μετά από σχετικό ένταλμα. Χειροπέδες πέρασαν και σε τέσσερα ακόμα πρόσωπα, μέλη του ΔΣ, γνωστούς διαιτητές και πρώην αθλητή.
Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ
Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, τα εντάλματα σύλληψης ήταν για έξι άτομα και οι κατηγορίες περιλαμβάνουν παράνομους ορισμούς διαιτητων, καθώς και χειραγώγηση αγώνων.
Το μεσημέρι της Τετάρτης, οι συλληφθέντες αναμένεται να λάβουν γνώση του κατηγορητηρίου. Και οι έξι φέρονται να διώκονται κατά περίπτωση για δωροδοκία και δωροληψία στο πλαίσιο του αθλητικού νόμου.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.