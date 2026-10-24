Basketgate: Οι διάλογοι για τα δώρα, το spa και τους διαιτητές

Τι αποκαλύπτει η Τασούλα Παπανικολάου στο μεσημεριανό δελτίο του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αποκαλύψεις για δωροδοκίες και χρηματικές παροχές στον χώρο του μπάσκετ από καταθέσεις μαρτύρων.
  • Πρώην παράγοντας ανέφερε αίτημα για spa μετά από αγώνα, με ανησυχίες για φωτογραφίες λόγω προεκλογικής περιόδου.
  • Διαιτητής κατήγγειλε παρεμβάσεις σε σχολικά πρωταθλήματα, με στόχο την ομάδα του Προμηθέα.
  • Προφυλάκιση πρώην διαιτητή με 820.000 ευρώ στο σπίτι του, αμφισβητείται η προέλευση των χρημάτων.
  • Η υπεράσπιση προγραμματίζει προσφυγή κατά του κατηγορητηρίου, θεωρώντας το σαθρό.

Νέους διαλόγους για δώρα, spa και χρηματικές παροχές στον χώρο του μπάσκετ αποκαλύπτει το STAR και η Τασούλα Παπανικολάου, μέσα από τις καταθέσεις μαρτύρων για την υπόθεση των φερόμενων στημένων αγώνων. 

Ο διάλογος για το spa στο Προμηθέας Park

Σύμφωνα το ρεπορτάζ του STAR, πρώην παράγοντας του μπάσκετ περιγράφει στην κατάθεσή του ένα περιστατικό του 2021, όταν φέρεται να ζητήθηκε από πρόσωπο του χώρου να επικοινωνήσει με τον Βαγγέλη Λιόλιο για μια επίσκεψη σε spa μετά από αγώνα στο Προμηθέας Park.

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Στην κατάθεση αναφέρεται ότι το πρόσωπο που δέχθηκε το τηλεφώνημα αντέδρασε έντονα, επικαλούμενο την προεκλογική περίοδο και τον κίνδυνο να φωτογραφηθεί κάποιος από τους εμπλεκομένους.

«Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ένας να βγάλει φωτογραφία, θα καταστραφούμε. Τόσα δώρα τους κάνουμε. Ας πάνε μόνοι τους σε ένα σπα», φέρεται να είπε.

Ο μάρτυρας περιγράφει ακόμη ότι, μετά την ένταση που προκλήθηκε από το αίτημα, φέρεται να υπήρξε αναφορά σε χρηματικό ποσό για μασάζ.

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«Άστο πάνω μου. Θα τους δώσω εγώ χρήματα για να κάνουν μασάζ», φέρεται να είπε.

Basketgate: «Έστηναν» σχολικά πρωταθλήματα»

Δεύτερη μαρτυρία εν ενεργεία διαιτητή, φέρεται να αναφέρει ότι έγιναν  παρεμβάσεις ακόμη και σε σχολικά πρωταθλήματα.

Σύμφωνα με την κατάθεση, η υπόθεση αφορά τους τελικούς αγοριών που διεξήχθησαν τον Μάιο του 2025. Ο μάρτυρας υποστηρίζει ότι στόχος ήταν να κατακτήσει το πρωτάθλημα η ομάδα του Προμηθέα.

Προφυλακίστηκε ο πρώην διαιτητής για το σκάνδαλο στο μπάσκετ

Στο ίδιο υλικό αποδίδεται σε κατηγορούμενο επιχειρηματία μήνυμα προς διαιτητές, στο οποίο γίνεται αναφορά στην επιλογή τους για τους αγώνες και στη διαμονή τους σε ξενοδοχείο.

«Θα σε βάλαμε δύο διαιτητές που είστε δυνατό team… φίλοι, υπάρχει εμπιστοσύνη. Θα σας φτιάξω σε καλό ξενοδοχείο διαμονή, αφού θα μας προσέξετε», φέρεται να ανέφερε το μήνυμα.

Basketgate: Η προφυλάκιση και τα 820.000 ευρώ

Για την υπόθεση προφυλακίστηκε ο πρώην διαιτητής με τα αρχικά Π.Π., στο σπίτι του οποίου εντοπίστηκαν 820.000 ευρώ.

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Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δικαστικές αρχές εξέτασαν για περίπου δύο ώρες τα έγγραφα που προσκόμισε για να τεκμηριώσει τη νόμιμη προέλευση των χρημάτων.

Η υπεράσπιση αμφισβητεί το κατηγορητήριο και υποστηρίζει ότι τα έγγραφα που κατατέθηκαν δικαιολογούν το ποσό.

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«Έχουμε σαφέστατα σοβαρότατες αμφιβολίες και ενστάσεις ως προς το κατηγορητήριο. Θεωρούμε ότι είναι απολύτως σαθρό. Είναι αυτονόητο ότι θα ασκηθεί αίτηση εντός δεκαημέρου. Προσφυγή και στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών», αναφέρει η πλευρά του κατηγορουμένου.

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