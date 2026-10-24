Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Επέκταση της έρευνας στον αθλητισμό

Έλεγχος στο πόθεν έσχες των έξι κατηγορουμένων του Basketgate

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.10.26 , 16:04 Γαλλία: Σε κλοιό διαδηλώσεων η χώρα - Δακρυγόνα κατά διαδηλωτών
24.10.26 , 16:00 Όλα όσα θέλεις να γνωρίζεις για τα ερωτικά του άνδρα Σκορπιού
24.10.26 , 15:51 Basketgate: Οι διάλογοι για τα δώρα, το spa και τους διαιτητές
24.10.26 , 15:48 Χριστίνα Μπόμπα: Περήφανη για την αδελφή της, Ελίνα - Το ταξίδι στο Παρίσι
24.10.26 , 15:31 Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Επέκταση της έρευνας στον αθλητισμό
24.10.26 , 15:09 Τουρκικό ΥΠΕΞ: Ζητά την αναγνώριση των μουφτήδων Κομοτηνής και Ξάνθης
24.10.26 , 14:25 Δέσποινα Μοιραράκη: «Τότε δε μιλούσε κανείς για την κακοποίηση»
24.10.26 , 14:00 Τρεις λόγοι για να συνεχίσεις τα μπάνια σου κατά τη διάρκεια του χειμώνα
24.10.26 , 13:46 Ανάδρομος Ερμής: Πώς επηρεάζει τις σχέσεις των 12 ζωδίων
24.10.26 , 13:43 Μονή Σινά: Ο Αρχιεπίσκοπος Συμεών θα υπογράψει συμφωνία με την Αίγυπτο
24.10.26 , 13:03 Τροχαίο με εγκατάλειψη στην Καλλιθέα: Σοβαρά τραυματισμένη 35χρονη
24.10.26 , 12:59 Στικούδη: «Ο μεγάλος μου γιος ελέγχει τι φοράω. Αλλάζω μέσα στο αυτοκίνητο»
24.10.26 , 12:53 Αντιδήμαρχος Πειραιά αυτοτραυματίστηκε με όπλο σε μεζεδοπωλείο
24.10.26 , 12:39 Αλυσίδα εστίασης: «Μέχρι 40 ευρώ μπορεί να βγει “κέρασμα”»
24.10.26 , 12:25 Δανάη Μπάρκα: Οι σκέψεις και οι επιθυμίες λίγο πριν γίνει μητέρα
Δραγούμη για Γεωργούλη: «Δεν έχω το άγχος ότι θα πουν ότι τα έχουμε»
Απεργία 30/10: Ποιοι συμμετέχουν - Στάσεις εργασίας από την ΑΔΕΔΥ
Αλυσίδα εστίασης: Βρέθηκε κρύπτη με 92 πολυτελή ρολόγια και 1,17 εκατ. ευρώ
Αντιδήμαρχος Πειραιά αυτοτραυματίστηκε με όπλο σε μεζεδοπωλείο
Επιστροφή ενοικίου και επίδομα 400 ευρώ: Πότε πληρώνονται τον Νοέμβριο
Χριστίνα Μπόμπα: Περήφανη για την αδελφή της, Ελίνα - Το ταξίδι στο Παρίσι
Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες - Τι θα γίνει την 28η Οκτωβρίου;
Ανάδρομος Ερμής: Πώς επηρεάζει τις σχέσεις των 12 ζωδίων
Πένθος για τον Σπύρο Σιγούρο - Τα συλλυπητήρια της Ζήνας Κουτσελίνη
Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Στην κουζίνα του νέου της σπιτιού μετά τον χωρισμό
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος επεκτείνει την έρευνα στον επαγγελματικό αθλητισμό, εστιάζοντας σε έξι κατηγορούμενους για το Basketgate.
  • Θα εξεταστούν σε βάθος τα οικονομικά δεδομένα των κατηγορουμένων και αναμένονται έλεγχοι και σε άλλα πρόσωπα του ελληνικού μπάσκετ.
  • Η έρευνα επεκτείνεται και στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, με ενδείξεις για ύποπτες χρηματικές συναλλαγές.
  • Η Αρχή χρησιμοποιεί ειδικό αλγόριθμο για την ανίχνευση ύποπτων συναλλαγών σε διάφορα αθλήματα.
  • Σκοπός είναι η διερεύνηση πιθανών οικονομικών συναλλαγών που χρήζουν περαιτέρω ελέγχου.

Έρευνα με επίκεντρο τα περιουσιακά στοιχεία έξι κατηγορουμένων για το Basketgate, αλλά και επέκταση των ελέγχων στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού, δρομολογεί η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η δικαστική συντάκτρια του Star, Τασούλα Παπανικολάου.

BasketGate: Οι αποκαλύψεις για τον Γιαννάκη, τα 820.000€ και ο «γραμμάριος»

Όπως ανέφερε στο μεσημεριανό δελτίο του Star, η ανεξάρτητη Αρχή αναμένεται να εξετάσει σε βάθος τα οικονομικά δεδομένα των έξι κατηγορουμένων, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Παράλληλα, η έρευνα αποκτά ευρύτερες διαστάσεις, καθώς στο πεδίο των ελέγχων αναμένεται να βρεθούν και άλλα πρόσωπα από τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, πέραν όσων περιλαμβάνονται ήδη στη σχετική δικογραφία.

Προφυλακίστηκε ο πρώην διαιτητής για το σκάνδαλο στο μπάσκετ

Στο μικροσκόπιο και το επαγγελματικό ποδόσφαιρο

Η έρευνα, ωστόσο, δεν σταματά στην καλαθοσφαίριση.

Mπάσκετ: «Έχω εισοδήματα από το 2001, 1,5 εκατ. € ως διαιτητής & δασάρχης»

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η Τασούλα Παπανικολάου, ο ειδικός αλγόριθμος που χρησιμοποιεί η ανεξάρτητη Αρχή, υπό τον επικεφαλής της, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, φέρεται να έχει εντοπίσει ενδείξεις που οδήγησαν στην κινητοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών για ύποπτες χρηματικές συναλλαγές στον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, αλλά και σε άλλα αθλήματα.

Μπάσκετ: Πώς την «έστησαν» στον Μπόγρη - «Ο πρόεδρος θέλει να απαλλαγούμε»

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή προσανατολίζεται στην επέκταση των ελέγχων συνολικά στον επαγγελματικό αθλητισμό, προκειμένου να διερευνηθούν πιθανές περιπτώσεις οικονομικών συναλλαγών που χρήζουν περαιτέρω ελέγχου.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΠΑΣΚΕΤ
 |
ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
 |
ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
 |
BASKETGATE
 |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Basketgate: Νέοι Αποκαλυπτικοί Διάλογοι
Ελλαδα
Basketgate: Οι διάλογοι για τα δώρα, το spa και τους διαιτητές
Τροχαίο στην Καλλιθέα με εγκατάλειψη: Τραυματίστηκε 35χρονη
Ελλαδα
Τροχαίο με εγκατάλειψη στην Καλλιθέα: Σοβαρά τραυματισμένη 35χρονη
Πειραιάς: Τραυματίστηκε με όπλο αντιδήμαρχος
Ελλαδα
Αντιδήμαρχος Πειραιά αυτοτραυματίστηκε με όπλο σε μεζεδοπωλείο
Αλυσίδα Εστίασης: Οι διάλογοι για τα «κεράσματα»
Ελλαδα
Αλυσίδα εστίασης: «Μέχρι 40 ευρώ μπορεί να βγει “κέρασμα”»
Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια πίσω
Ελλαδα
Αλλαγή ώρας 2026: Την Κυριακή γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω
Αλυσίδα Εστίασης: Βρέθηκε κρύπτη με εκατομμύρια ευρώ
Ελλαδα
Αλυσίδα εστίασης: Βρέθηκε κρύπτη με 92 πολυτελή ρολόγια και 1,17 εκατ. ευρώ
Νέα στοιχεία για το σκάνδαλο BasketGate
Ελλαδα
BasketGate: Οι αποκαλύψεις για τον Γιαννάκη, τα 820.000€ και ο «γραμμάριος»
Αλυσίδα Εστίασης: Βρήκαν Τα «Διπλά» Βιβλία Με Ευκολία
Ελλαδα
Αλυσίδα εστίασης: Βρήκαν τα «διπλά» βιβλία με ένα... κλικ στον υπολογιστή
Αποφυλακίστηκε ο καταδικασθείς για τον θάνατο του Κωστόπουλου
Ελλαδα
Ζακ Κωστόπουλος: Ελεύθερος ο μεσίτης που τον ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top