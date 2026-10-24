Έρευνα με επίκεντρο τα περιουσιακά στοιχεία έξι κατηγορουμένων για το Basketgate, αλλά και επέκταση των ελέγχων στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού, δρομολογεί η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η δικαστική συντάκτρια του Star, Τασούλα Παπανικολάου.

Όπως ανέφερε στο μεσημεριανό δελτίο του Star, η ανεξάρτητη Αρχή αναμένεται να εξετάσει σε βάθος τα οικονομικά δεδομένα των έξι κατηγορουμένων, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Παράλληλα, η έρευνα αποκτά ευρύτερες διαστάσεις, καθώς στο πεδίο των ελέγχων αναμένεται να βρεθούν και άλλα πρόσωπα από τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, πέραν όσων περιλαμβάνονται ήδη στη σχετική δικογραφία.

Στο μικροσκόπιο και το επαγγελματικό ποδόσφαιρο

Η έρευνα, ωστόσο, δεν σταματά στην καλαθοσφαίριση.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η Τασούλα Παπανικολάου, ο ειδικός αλγόριθμος που χρησιμοποιεί η ανεξάρτητη Αρχή, υπό τον επικεφαλής της, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, φέρεται να έχει εντοπίσει ενδείξεις που οδήγησαν στην κινητοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών για ύποπτες χρηματικές συναλλαγές στον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, αλλά και σε άλλα αθλήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή προσανατολίζεται στην επέκταση των ελέγχων συνολικά στον επαγγελματικό αθλητισμό, προκειμένου να διερευνηθούν πιθανές περιπτώσεις οικονομικών συναλλαγών που χρήζουν περαιτέρω ελέγχου.