Εξελίξεις υπάρχουν στο σκάνδαλο που «γκρεμίζει» την ελληνική Ομοσπονδία Μπάσκετ. Σήμερα (Παρασκευή 23/10) ξεκίνησε ο κύκλος των απολογιών ενώπιον του ανακριτή, με πρώτο τον γνωστό διαιτητή και δασάρχη από τη Βόρεια Ελλάδα, στο σπίτι του οποίου βρέθηκε το ιλιγγιώδες ποσό των 820.000 ευρώ σε μετρητά. Ο ίδιος επιχείρησε να δώσει απαντήσεις για την προέλευση των χρημάτων. Το ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star είναι της Τασούλας Παπανικολάου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προσκόμισε στοιχεία ότι από το 2001 μέχρι και 2026 έχει εισοδήματα που αγγίζουν το 1,5 εκ ευρώ από την εργασία του ως διαιτητής και στο δασαρχείο και από οικογενειακά εισοδήματα.

Ο πρώην διαιτητής ζει στην Κατερίνη σε ιδιόκτητο σπίτι, δεν έχει πολλά έξοδα και όντως ήθελε ένας μέρος των χρημάτων αυτών να τα έχει στο σπίτι σε μετρητά. Μέσα στα χρόνια έκανε αναλήψεις και συγκέντρωσε αυτό το ποσό το οποίο υποστηρίζει ότι δικαιολογείται απολύτως.

Για τις καταγγελίες σε βάρος του από τον πρώην παράγοντα μπάσκετ ότι τέσσερις φορές δωροδοκήθηκε, προσκόμισε στοιχεία ότι το χρονικό διάστημα των συναντήσεων, τουλάχιστον για δύο εξ αυτές, βρισκόταν αλλού, αρνούμενος κατηγορηματικά και για τις άλλες δύο οτι έχει οποιαδήποτε σχέση. Για τον καταγγέλλοντα μάρτυρα υποστηρίζει ότι είναι αναξιόπιστος.