Με αφορμή της αποκαλύψεις σχετικά με το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Λειτουργών Εκπαίδευσης Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ) καταγγέλλει την εμπλοκή τουλάχιστον τεσσάρων ιδιωτικών σχολείων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα σε κύκλωμα χειραγώγησης αγώνων.

Σύμφωνα με την καταγγελία, τα εν λόγω ιδιωτικά σχολεία είτε εγγράφουν μαθητές, οι οποίοι δεν παρακολουθούν καθόλου μαθήματα, είτε κατεβάζουν ομάδες σε σχολικά πρωταθλήματα και ευνοούνται με «έπαθλο» τη μοριοδότηση τους για τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Η ΟΙΕΛΕ ζητά από την υπουργό Παιδείας αφαίρεση άδειας σε ιδιωτικά σχολεία που θα αποδειχθεί η εμπλοκή τους και την παραδειγματική τιμωρία τόσο των διοικούντων των εμπλεκόμενων σχολείων όσο και των εκπαιδευτικών που υπέγραφαν τα νοθευμένα απουσιολόγια.

Aναλυτικά η ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ

«Το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ ανοίγει τον ασκό του Αιόλου για την εκτεταμένη διαφθορά στο σχολικό αθλητισμό. Καταγγελίες για ιδιωτικά σχολεία με μαθητές-φαντάσματα και στημένους αγώνες για extra μοριοδότηση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Η σύλληψη παραγόντων του ελληνικού μπάσκετ ανοίγει τον ασκό του Αιόλου για την αποκάλυψη ενός πιθανού πολυδιάστατου σκανδάλου στο χώρο του σχολικού αθλητισμού. Δυστυχώς, φαίνεται πως η υπόθεση αυτή δεν αφορά μόνο στο μπάσκετ, αλλά επεκτείνεται και σε άλλα αθλήματα.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τουλάχιστον 4 ιδιωτικά σχολεία (σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα) έχουν εμπλακεί σε παράνομες δραστηριότητες. Είτε εγγράφουν ως μαθητές τους αθλητές, οι οποίοι δεν παρακολουθούν καθόλου μαθήματα, είτε κατεβάζουν ομάδες σε σχολικά πρωταθλήματα και ευνοούνται σε συνεργασία με το φερόμενο ως «κύκλωμα» που φαίνεται ότι λειτουργούσε στο ελληνικό μπάσκετ. Η εύνοια αυτή «χάριζε» σχολικά πρωταθλήματα και bonus μοριοδότηση για τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Σε κάποια σχολεία φοιτούν, από ό,τι αναφέρουν καταγγελίες, οι μισές (!!) «μικρές» εθνικές ομάδες κάποιων αθλημάτων με αντάλλαγμα ελάχιστη ή και καθόλου φοίτηση και υποσχέσεις για συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις που δίνουν μέχρι και πλήρη απαλλαγή από τις Πανελλαδικές.

Τα φαινόμενα των εικονικών εγγραφών και της νόθευσης αγώνων σε σχολικά πρωταθλήματα, προκειμένου κάποιοι μαθητές να λαμβάνουν πρόσθετα μόρια, καταστρατηγούν την ισονομία, την αξιοκρατία και τη διαφάνεια στην εκπαίδευση. Δίνουν σε ορισμένους επιτήδειους ευνοϊκότερες συνθήκες εισαγωγής στα πανεπιστήμια εις βάρος μαθητών που μοχθούν για τις επιδόσεις τους.

Η ΟΙΕΛΕ απηύθυνε σήμερα επιστολή στην Υπουργό Παιδείας κ Ζαχαράκη με την οποία ζητά την παρέμβασή της για την υπόθεση και προτείνει:

Την ολική αναμόρφωση του μοντέλου πρόσθετης μοριοδότησης για τις Πανελλαδικές εξετάσεις μέσω του αθλητισμού

Την διαμόρφωση ενός ευέλικτου προγράμματος φοίτησης για ταλαντούχους αθλητές, ώστε να μην αναγκάζονται να προσφεύγουν οι γονείς σε παραβατικά σχολεία και να εμπλέκονται σε παράνομες ενέργειες (πχ, εικονική φοίτηση, εικονικές εξετάσεις και απολυτήρια)

Την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας από τα ιδιωτικά σχολεία που αποδειχθεί ότι εμπλέκονται στην υπόθεση, και

Την παραδειγματική τιμωρία τόσο των διοικούντων των εμπλεκόμενων σχολείων όσο και των εκπαιδευτικών που υπέγραφαν τα νοθευμένα απουσιολόγια (με βάση τα οποία απόντες μαθητές-αθλητές εμφανίζονται ως δήθεν «παρόντες»).

Καλούμε τους πολίτες που γνωρίζουν για την υπόθεση να επικοινωνήσουν μαζί μας, έστω ανώνυμα. Αυτό το απόστημα πρέπει να σπάσει. Το οφείλουμε στα παιδιά που μοχθούν για να περάσουν σε μια σχολή και χάνουν τη θέση τους από "επιτήδειους"».