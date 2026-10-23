Μπάσκετ: Ο κωδικός «σκόνη & θρύψαλα» και η αποβολή του Παναγιώτη Γιαννάκη

Τι κατέθεσε μάρτυρας για τους στημένους αγώνες και τον Βαγγέλη Λιόλιο

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Ελλαδα
Οι καταθέσεις των μαρτύρων για τους στημένους αγώνες μπάσκετ / Βίντεο από την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νέα στοιχεία για κύκλωμα στημένων αγώνων μπάσκετ, με διαιτητή να παραδέχεται συμμετοχή σε χειραγώγηση.
  • Ο Παναγιώτης Γιαννάκης αναμένεται να καταθέσει για αναφορές σε βάρος του σχετικά με εκδικητικά σφυρίγματα.
  • Μάρτυρας ισχυρίζεται ότι το 2018 δόθηκαν 5.000 ευρώ σε διαιτητή για την αποβολή του Γιαννάκη.
  • Καταγγελίες για τον Βαγγέλη Λιόλιο σχετικά με τη χειραγώγηση αγώνων και την άνοδο του Προμηθέα στην Α1.
  • Δίκτυο διαιτητών φέρεται να έχει προσεγγιστεί από τους εμπλεκομένους για να ευνοηθεί ο Προμηθέας.

Nέα στοιχεία για τον τρόπο που φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα με τους στημένους αγώνες μπάσκετ έρχονται στο «φως» από τα μηνύματα που αντάλλασσαν οι εμπλεκόμενοι και όπως προκύπτει από τις καταθέσεις των μαρτύρων.  

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Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην κατάθεση εν ενεργεία διαιτητή, ο οποίος συγκαταλέγεται στους βασικούς μάρτυρες της υπόθεσης. Φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε συμμετάσχει και ο ίδιος σε χειραγώγηση αγώνων, χωρίς να αντιμετωπίζει ποινικές ευθύνες, αφού έδωσε κρίσιμα στοιχεία για την έρευνα. 

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Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην κατάθεσή του, ο συλληφθείς επιχειρηματίας και στενός φίλος του Βαγγέλη Λιόλιου φέρεται να επικοινωνούσε μαζί του μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων, χρησιμοποιώντας συνθηματικές εκφράσεις και σύντομες οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να διευθύνει τους αγώνες. 

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Μία από τις φράσεις που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν ήταν το «σκόνη και θρύψαλα», η οποία, σύμφωνα με τον μάρτυρα, είχε συγκεκριμένο νόημα. 

«Η σκόνη σημαίνει να φέρω το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά με λίγες διαμαρτυρίες, ενώ με τη φράση “σκόνη και θρύψαλα” εννοούσαν να κάνω τα πάντα, ό,τι είναι δυνατό, έστω και προκλητικά, προκειμένου να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα, γνωρίζοντας ότι θα έχω την πλήρη κάλυψή τους», φέρεται να κατέθεσε. 

Βαγγέλης Λιόλιος

Καταθέτει και ο Παναγιώτης Γιαννάκης - Το περιστατικό το 2018

Τη Δευτέρα αναμένεται να τοποθετηθεί ο Παναγιώτης Γιαννάκης για τις αναφορές σε βάρος του στη δικογραφία για την υπόθεση των καταγγελλόμενων εκδικητικών σφυριγμάτων. Όπως δήλωσε ο δικηγόρος του, Ανδρέας Μήτσαινας, ο παλαίμαχος διεθνής μπασκετμπολίστας επιθυμεί να καταθέσει για όσα αναφέρονται στο πρόσωπό του, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο δήλωσης υποστήριξης της κατηγορίας. 

Το όνομα του Παναγιώτη Γιαννάκη αναφέρθηκε από μάρτυρα, ο οποίος περιέγραψε ένα περιστατικό που συνέβη το 2018 και αφορούσε τις αμοιβές διαιτητών με 5.000 ευρώ για τη χειραγώγηση αγώνων. Τότε, ως προπονητής του Άρη, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, αποβλήθηκε πριν από το ημίχρονο με δύο τεχνικές ποινές. 

Ο μάρτυρας ισχυρίζεται ότι είχε παραδώσει 5.000 ευρώ σε έναν από τους διαιτητές, ο οποίος φέρεται να του είχε υποσχεθεί «ένα δώρο». Κατά τον ίδιο, αυτό ήταν η αποβολή του Γιαννάκη, με τον οποίο ο διαιτητής φέρεται να είχε κακές σχέσεις. 

Μπάσκετ: Ο κωδικός «σκόνη & θρύψαλα» και η αποβολή του Παναγιώτη Γιαννάκη

Όσα δήλωσε ο δικηγόρος του Παναγιώτη Γιαννάκη, Ανδρέας Μήτσαινας

Στημένοι αγώνες μπάσκετ: Η καταγγελία για τον Βαγγέλη Λιόλιο και την άνοδο του Προμηθέα στην Α1 

Στην ίδια υπόθεση, επιχειρηματίας που έχει διατελέσει επί σειρά ετών πρόεδρος ομάδων μπάσκετ φέρεται να περιέγραψε μια συμφωνία που, σύμφωνα με τον μάρτυρα, συνδέθηκε με την άνοδο του Προμηθέα Πατρών στην Α1. 

Όπως φέρεται να κατέθεσε ο μάρτυρας, γνώρισε τον Βαγγέλη Λιόλιο το 2015, λίγο πριν από αγώνα ανάμεσα στην τότε ομάδα του και τον Προμηθέα.  

«Η συνάντησή μας έλαβε χώρα μια μέρα πριν τον αγώνα των ομάδων μας. Ξεκίνησε να μου αναλύει το πλάνο του για την ομάδα του, και συζητήσαμε για το αθλητικό κέντρο στην Πάτρα. Συμφωνήσαμε να έχουμε συνεργασία, ανεξαρτήτως αντιπαλότητας. Την επόμενη μέρα, έγινε ο αγώνας, κερδίσαμε», φέρεται να κατέθεσε ο μάρτυρας.  

Κατάθεση μαρτύρων για Βαγγέλη Λιόλιο

Κατά τους ισχυρισμούς του, το 2016 διαμορφώθηκε σχέδιο βάσει του οποίου η δική του ομάδα θα εξασφάλιζε την άνοδο στην Α1 και στη συνέχεια θα έκανε πίσω, αφήνοντας τη θέση στην ομάδα του Προμηθέα του Βαγγέλη Λιόλιου. 

«Ήταν φανερά αποφασισμένος η ομάδα του να ανέβει στην Α1 και να τη μετατρέψει σε ΚΑΕ, για να δικαιολογεί έξοδα», υποστήριξε ο μάρτυρας και αποκάλυψε ότι του ζήτησε 100.000 ευρώ για να «κάνει πίσω»:  

«Με ρωτάει: "ισχύει αυτό που είχαμε πει ότι θα κάνεις πίσω;". Η απάντησή μου ήταν "βέβαια ισχύει ό,τι είχαμε πει, απλά θέλω να συζητήσουμε ότι εάν ο Προμηθέας δεν ανέβει κατηγορία, θα πρέπει να δώσεις 300.000 ευρώ για να αγοράσεις άλλη ΚΑΕ. Εγώ, εφόσον πάρουμε τη θέση θα παραιτηθώ από την άνοδο, απλά θέλω 100.000 ευρώ για να κλείσω όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις που είχε η ομάδα μου». 

«Πώς ο Λιόλιος έστησε την άνοδό του στην κορυφή της ΕΟΚ» 

Ένας από τους μάρτυρες φέρεται να περιέγραψε στις Αρχές και τα βήματα του Βαγγέλη Λιόλιου προς τη διεκδίκηση της προεδρίας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ). 

Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι ο ίδιος τον είχε ενθαρρύνει να θέσει υποψηφιότητα, προσφέροντάς του βοήθεια. Όταν ο Βαγγέλης Λιόλιος τον ρώτησε τι ήθελε ως αντάλλαγμα, εκείνος του απάντησε ότι δεν ήθελε χρήματα, παρά μόνο να ασχοληθεί την Εθνική ομάδα.  

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του, ο Λιόλιος φέρεται να τού πρότεινε να τον φέρει σε επαφή με επιχειρηματία, τον οποίο εμπιστευόταν απόλυτα. Σε συνάντηση που ακολούθησε, ο Λιόλιος φέρεται να τον διαβεβαίωσε ότι θα μπορούσε να απευθύνεται στον συγκεκριμένο συνεργάτη για οτιδήποτε χρειαζόταν. 

Ο επιχειρηματίας περιγράφει ακόμη, στην κατάθεσή του, την ύπαρξη ενός δικτύου διαιτητών που φέρεται να είχαν προσεγγιστεί από τους εμπλεκομένους. Ως κεντρικό πρόσωπο στη διαμόρφωση του νέου σχήματος διαιτησίας κατονομάζει τον κατηγορούμενο αρχιδιαιτητή, υποστηρίζοντας ότι είχε αναλάβει ρόλο στην προσέγγιση και ένταξη διαιτητών στο δίκτυο. 

Όπως ισχυρίζεται, μετά τις πρώτες επαφές, διαιτητές άρχισαν να επισκέπτονται διαδοχικά τα γραφεία του επιχειρηματία, ενώ για τις κινήσεις αυτές φέρεται να ήταν ενήμερος ο Βαγγέλης Λιόλιος. Σύμφωνα με την εκδοχή του μάρτυρα, στόχος ήταν να αποκτηθεί έλεγχος στη διαιτησία, ώστε να ευνοείται ο Προμηθέας Πατρών. 

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