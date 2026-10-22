Η διαφθορά του ελληνικού μπάσκετ έχει αγγίξει ακόμα και τους σχολικούς αγώνες. Το σκοτεινό κύκλωμα είχε απλώσει τα πλοκάμια του σε αγώνες επαγγελματικών κατηγοριών, αλλά δε δίστασε επίσης να εμπορευτεί την αγωνία δεκαεπτάχρονων παιδιών, για μια υποτροφία που θα τους εξασφάλιζε ένα καλύτερο μέλλον. Η ωμή παρέμβαση των διαιτητών σε αγώνες σχολικού πρωταθλήματος έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην εισαγγελική ερευνά που άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι.

Οι παίκτες του ιδιωτικού ΓΕΛ Αναγέννηση Πατρών, στο οποίο φοιτούν νεαροί αθλητές του Προμηθέα και της θυγατρικής «Προμηθέας 2014», στην οποία ιδιοκτήτης είναι ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, πανηγύριζαν την πρόκρισή τους στον τελικό του Πανελληνίου σχολικού πρωταθλήματος, τον περασμένο Μάρτιο. Δεν χάρηκαν μόνο για τη νίκη αλλά και για την ευκαιρία να διεκδικήσουν ένα καλύτερο επαγγελματικό μέλλον, αφού η συμμετοχή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα τους έδινε υποτροφία για το πανεπιστήμιο.

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Οι καταγγελίες για τις υποτροφίες που «έκλεψαν» από μαθητές

Το Κολλέγιο Θεσσαλονίκης ήταν μπροστά στο σκορ στον ημιτελικό με 58-45, δώδεκα λεπτά πριν τη λήξη. Από εκείνο το σημείο και μετά το γήπεδο «έγειρε» και τα σφυρίγματα των διαιτητών έγιναν αλλοπρόσαλα.

«Κάποια στιγμή λοιπόν συνειδητοποίησα ότι το ρεκόρ ήταν 52 βολές υπέρ της Αναγεννησης κι ενώ εμείς προηγούμασταν δώδεκα λεπτα πριν το τελος είχανε 19 σερί αυτοί και σύο εμείς και εκεί φυσικά το παιχνίδι χάθηκε και κοντα σ' αυτό χάθηκαν και τα όνειρα των παιδιών», λέει πατέρας παίκτη του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης.

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Διαιτητικά όργια στον ημιτελικό των σχολείων

«Όταν το παιχνίδι τελειώνει με 52-20 βολές, όταν στο τέλος ανατρέπονται όλα στα τελευταία λεπτά, με τους παίκτες της ομάδας από το σχολείο της Πάτρας να εκτελούν διαρκώς βολές. Αυτό νομίζω ότι δε χρειάζεται να έχεις ούτε εμπειρία, ούτε να παρακολουθήσεις όλο το παιχνίδι. Αυτό από μόνο του φτάνει», λέει μιλώντας στο Star ο Γιώργος Κογκαλίδης, δημοσιογράφος.

Ένας εκ των διαιτητών του ημιτελικού είδε το όνομα του να εμπλέκεται στο σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες που συνταράσσει το ελληνικό μπάσκετ.

«Αυτή τη στιγμή πρέπει να ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση. Αισθάνομαι ότι βγαίνουνε στο φως κάποια θέματα. Εμείς σαν σχολείο ήδη τότε επί τόπου κάναμε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες δηλαδή καταθέσαμε την ένσταση που θεωρούσαμε ότι έπρεπε να κατατεθεί οπωσδήποτε και επειδή ο στόχος των σχολικών είναι το ευ αγωνίζεσθε, αυτές τις αξίες προωθούμε», τονίζει η Έμη Φούντα, ιδιοκτήτρια του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης.

«Τα παιδιά, όχι μόνο το δικό μου, όλα τα παιδιά, ήταν καταβεβλημένα, ήταν στενοχωρημένα, κλαίγανε. Αλλά να σου πω την αλήθεια εγώ στενοχωριόμουν για τα παιδιά της Πάτρας, παρόλο που χάσαμε και χαιρόμουν για τα δικά μας τα παιδιά. Γιατί τα δικά μας παιδιά από εδώ πήραν ένα πολύ μεγάλο ηθικό δίδαγμα και αυτό είναι που με ενδιαφέρει σε αυτές τις ηλικίες», πρόσθεσε ο πατέρας του παίκτη.

Καταγγελίες, αποκαλύψεις και σκιές στο ελληνικό μπάσκετ

Μεταξύ των αγώνων που ελέγχονται ως στημένοι με εμπλοκή κατηγορουμένων διαιτητών, από το 2018 έως το 2026, είναι παιχνίδια του Προμηθέα με αντιπάλους μεταξύ άλλων, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και την ΑΕΚ. Το Νοέμβριο του 2024, η ομάδα της Πάτρας που ανήκει στον Βαγγέλη Λιόλιο είχε πάρει τη νίκη σε ενα επεισοδιακό ματς, με τους κιτρινόμαυρους να έχουν πολλά παράπονα από την διαιτησία.

