Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Τι προβλέπεται για το Πρωτάθλημα της Α1

Ραγδαίες οι εξελίξεις, σε δικαστικό αλλά και σε αγωνιστικό επίπεδο

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STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: Φωτογραφίες ΙΝΤΙΜΕ
Πολλά ερωτηματικά για τη διεξαγωγή του Πρωταθλήματος φέρνει το σκάνδαλο στο μπάσκετ

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Το σκάνδαλο με τις συλλήψεις στον χώρ του μπάσκετ, συγκλονίζει τον ελληνικό αθλητισμό αλλά την ίδια ώρα, παράλληλα με το δικαστικό κομμάτι, υπάρχει έντονη αβεβαιότητα για τη διεξαγωγή του Πρωταθλήματος αλλά και για το μέλλον της διοίκησης της Ομοσπονδίας.

Συνελήφθη ο Βαγγέλης Λιόλιος - Βρέθηκαν 820.000 ευρώ σε σπίτι διαιτητή

Ο Διευθυντής του Αθλητικού Τμήματος του Star, Θοδωρής Ζαρμακούπης, μιλώντας στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star με τον Γιώργο Ευγενίδη, τόνισε ότι πλέον το πρόβλημα είναι τεράστιο συνολικά για το μπάσκετ στη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή, η συνέχιση του Πρωταθλήματος βρίσκεται «στον αέρα», καθώς η αξιοπιστία της διαιτησίας, έχει δεχτεί τεράστιο πλήγμα. 

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Τι προβλέπεται για το Πρωτάθλημα της Α1

Φωτογραφία ΙΝΤΙΜΕ

Την ίδια ώρα, η διοίκηση της Ομοσπονδίας βρίκεται σε αναμονή. Εφόσον στον Βαγγέλη Λιόλιο απαγγελθούν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, θεωρείται σίγουρη η έκπτωση του από το αξίωμα, και το Δ.Σ. θα πρέπει να εκλέξει νέο Πρόεδρο.

 

 

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