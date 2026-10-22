«Ακριβά γούστα» φαίνεται ότι είχαν κατηγορούμενοι στην υπόθεση με τα στημένα παιχνίδια στο μπάσκετ. Η διεθνής διαιτητής ζητούσε να μείνει σε πολυτελές ξενοδοχείο, με την έρευνα να δείχνει ότι η διαμονή της ήταν τριήμερη. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και η Τασούλα Παπανικολάου αποκαλύπτουν τις καταθέσεις των δύο μαρτύρων που άνοιξαν τον «Ασκό του Αιόλου».

Η κατηγορούμενη διεθνής διαιτητής με τα αρχικά Τ.Β., όταν δεν σφύριζε σε αγώνες, ξεκουραζόταν στο Costa Navarino. Ένα μήνυμά της προς τον πρώην παράγοντα του μπάσκετ, που αναδείχθηκε σε μάρτυρα-κλειδί, δείχνει και τις απαιτήσεις της για πολυτελείς διακοπές δωρεάν.

Σκάνδαλο μπάσκετ: Τα μηνύματα της κατηγορούμενης διαιτητή για το πολυτελές ξενοδοχείο

Μήνυμα κατηγορούμενης Τ.Β. προς πρώην παράγοντα μπάσκετ: «Με όλο το θάρρος, μπορείς να κανονίσεις και για μένα να πάω στο Costa Navarino;»

Πρώην παράγοντας μπάσκετ: «Θα στο κανονίσω».

Έτσι κι έγινε. Πλήρωσε την τριήμερη διαμονή της διαιτητή στο ξενοδοχείο τον Σεπτέμβριο του 2018, μισά-μισά με κατηγορούμενο επιχειρηματία.

Σε άλλα μηνύματα, ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας έλεγε στον διαιτητή -που έδωσε στοιχεία στον εισαγγελέα - τα παρακάτω:

Κατηγορούμενος επιχειρηματίας Μ.Γ. προς διαιτητή: «Πρέπει οπωσδήποτε να χάσει η Χαλκίδα, θέλω όπου τους βρίσκω να τους διαλύω γιατί είναι εχθροί μου…»

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δικηγόρος της ομάδας μπάσκετ του Αμαρουσίου δήλωσε χαρακτηριστικά «Σε αυτή την υπόθεση είναι δομημένη η κατηγορία σε γραπτά μηνύματα, τα οποία έχουν ανταλλαγεί ανάμεσα σε διάφορους ανθρώπους, καταγγέλλοντες και σε αυτούς οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι».

Σκάνδαλο μπάσκετ: Μετρούσαν χρήματα για στήσιμο αγώνων σε τουαλέτες

Η υπόθεση που συνταράσσει το ελληνικό μπάσκετ έχει από όλα, ακόμα και μέτρημα χρημάτων σε τουαλέτες πριν δοθούν για το «στήσιμο» αγώνων.

Το δελτίο ειδήσεων του Star αποκάλυψε όσα είπε ο μάρτυρας-κλειδί για την προκαταβολή 5.000 ευρώ σε κατηγορούμενο διαιτητή, χρήματα που υποστηρίζει ότι τα ζήτησε ο ίδιος ο διαιτητής για τον αγώνα του Φάρου Λάρισας με τον Άρη το 2018.

«Επειδή είχα πάει έτοιμος —είχα πάρει χρήματα μαζί μου—, του τα έδωσα σε έναν φάκελο, αφού πρώτα πήγα στην τουαλέτα για να μετρήσω το ακριβές ποσό των 5.000 ευρώ. Αυτός εξεπλάγη από την ταχύτητα και, χαμογελώντας, μου είπε: “Στον αγώνα μεθαύριο θα σου κάνω και ένα δώρο, θα το δεις”.

Το δώρο είχε να κάνει με τον Παναγιώτη Γιαννάκη, προπονητή του Άρη, με τον οποίο είχε κακές σχέσεις. Τον απέβαλε με δύο τεχνικές ποινές πριν από το ημίχρονο, κάτι εξαιρετικά σπάνιο, και δη για έναν προπονητή με το ειδικό βάρος του κ. Παναγιώτη Γιαννάκη».

Σκάνδαλο μπάσκετ: «Ο Λιόλιος μου είπε να δώσω 150.000 ευρώ για να ανέβει ο Προμηθέας»

«Η απάντηση του κ. Λιόλιου ήταν: “Εγώ μπορώ να σου δώσω 150.000 ευρώ, αλλά θα ήθελα τα παιχνίδια να πάνε 3-2”. Εννοούσε να χάσει ο Φάρος τρία παιχνίδια, για να είναι καθαρή η άνοδος του Προμηθέα, χωρίς να μεσολαβήσει άνοδος του Φάρου και παραίτηση στη συνέχεια, ώστε έτσι να γλιτώσεις τα πριμ που θα έδινες στους παίκτες του Φάρου για την άνοδο», υποστηρίζει για τον Βαγγέλη Λιόλιο σε μια συνάντηση που είχαν το 2016. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν οικονομική συναλλαγή κάτω από το τραπέζι.

Τα χρήματα παραδίδονταν ακόμα και σε σακούλες.

«Στις 20-6-2016, πήγα στα κεντρικά γραφεία της Coffee Island, στο Δαχτυλίδι της Κηφισίας, όπου ο …, μου παρέδωσε, σε γραφείο όπου βρισκόταν, σε μία σακούλα τα χρήματα, λέγοντάς μου: “Αυτά τα χρήματα είναι για σένα, όπως έχουμε συμφωνήσει. Ο Βαγγέλης δεν μπορούσε να έρθει”.

Τα χρήματα ήταν τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες. Τα παρέλαβα και έφυγα. Στη συνέχεια, πήρα τηλέφωνο τον κ. Λιόλιο, για να τον ευχαριστήσω. Με ευχαρίστησε και εκείνος που τήρησα την υπόσχεσή μου».

Σκάνδαλο μπάσκετ: «Γύρισα στο ξενοδοχείο κλαίγοντας και είπα ''ως εδώ''»

Αποκαλυπτική είναι και η κατάθεση του εν ενεργεία διαιτητή για τη στιγμή που αποφάσισε να καταγγείλει το κύκλωμα.

«Το αποτέλεσμα που μου ζητήθηκε το έφερα ως διαιτητής, σφυρίζοντας καταφανώς και στους δύο αγώνες υπέρ της Αναγέννησης, η οποία πήρε το πρωτάθλημα. Μετά τους αγώνες αυτούς γύρισα στο ξενοδοχείο κλαίγοντας από τις τύψεις και είπα: “Ως εδώ. Αν δεν πάρω αυτό που μου αναλογεί (δηλαδή να με βάλει στην Α1), δεν θα ξανακάνω εξυπηρέτηση”».

