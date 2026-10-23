Οι ραγδαίες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ δεν επηρεάζουν προς το παρόν το αγωνιστικό κομμάτι, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες θα διεξαχθούν κανονικά οι αναμετρήσεις της τέταρτης αγωνιστικής της GBL, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.
Σκάνδαλο στο μπάσκετ: «Θέλω όπου τους βρίσκω να τους διαλύω»
Η σύλληψη του Προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου και των υπολοίπων πέντε εμπλεκομένων τις τελευταίες ώρες έχουν πυροδοτήσει θύελλα εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ.
Και ενώ η αγωνιστική του Σαββατοκύριακου έχει προγραμματιστεί κανονικά, αρχίζει την Παρασκευή στη Σχολή Ευελπίδων, ο κύκλος των απολογιών των κατηγορουμένων για ττηνπολύκροτη υπόθεση με τον πρώην διαιτητή Πέτρο Παπαπέτρου, να είναι ο πρώτος που θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή.
Μέχρι την Κυριακή, θα έχουν ληφθεί οι αποφάσεις για την προφυλάκιση 0 ή μη - των εμπλεκόμενων.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.