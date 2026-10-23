Οι ραγδαίες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ δεν επηρεάζουν προς το παρόν το αγωνιστικό κομμάτι, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες θα διεξαχθούν κανονικά οι αναμετρήσεις της τέταρτης αγωνιστικής της GBL, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Η σύλληψη του Προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου και των υπολοίπων πέντε εμπλεκομένων τις τελευταίες ώρες έχουν πυροδοτήσει θύελλα εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ.

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Και ενώ η αγωνιστική του Σαββατοκύριακου έχει προγραμματιστεί κανονικά, αρχίζει την Παρασκευή στη Σχολή Ευελπίδων, ο κύκλος των απολογιών των κατηγορουμένων για ττηνπολύκροτη υπόθεση με τον πρώην διαιτητή Πέτρο Παπαπέτρου, να είναι ο πρώτος που θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή.

Μέχρι την Κυριακή, θα έχουν ληφθεί οι αποφάσεις για την προφυλάκιση 0 ή μη - των εμπλεκόμενων.