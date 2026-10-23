Προφυλακίστηκε ο πρώην διαιτητής για το σκάνδαλο στο μπάσκετ

Τι ισχυρίστηκε για τις 820.000 ευρώ που βρέθηκαν στο σπίτι του

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Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (23/10/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Προφυλακίστηκε ο πρώην διαιτητής για το σκάνδαλο «στημένων» αγώνων στο μπάσκετ.
  • Αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι δεν έλαβε χρήματα για να επηρεάσει αγώνες.
  • Αμφισβήτησε την αξιοπιστία των μαρτυριών που τον εμπλέκουν στην υπόθεση.
  • Εξηγώντας τα 820.000 ευρώ που βρέθηκαν στην κατοικία του, δήλωσε ότι προέρχονται από αποταμιεύσεις και εισοδήματα 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.
  • Είναι ο πρώτος από τους έξι συλληφθέντες που απολογείται, οι υπόλοιποι αναμένονται σύντομα.

Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο πρώτος από τους έξι συλληφθέντες για την υπόθεση των «στημένων» αγώνων στο μπάσκετ. Ο πρώην διαιτητής και δασάρχης κρίθηκε προφυλακιστέος, έπειτα από την απολογία του ενώπιον του 9ου τακτικού ανακριτή. 

Mπάσκετ: «Έχω εισοδήματα από το 2001, 1,5 εκατ. € ως διαιτητής & δασάρχης»

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Τι ισχυρίστηκε ο πρώην διαιτητής για τα «στημένα»

Κατά τη διάρκεια της τρίωρης απολογίας του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι δεν έλαβε χρήματα προκειμένου να επηρεάσει την έκβαση αγώνων. Παράλληλα, αμφισβήτησε την αξιοπιστία της μαρτυρίας που τον εμπλέκει στην υπόθεση και αρνήθηκε ότι δωροδοκήθηκε σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξήγησή του για τα 820.000 ευρώ που εντοπίστηκαν στην κατοικία του. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε, το ποσό προέρχεται από αποταμιεύσεις πολλών ετών και αποτελεί μέρος των συνολικών εισοδημάτων του, τα οποία, όπως ανέφερε, ανέρχονται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ για την περίοδο 2001-2026.

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Κανονικά οι αγώνες το Σαββατοκύριακο

Ο ίδιος απέδωσε τα χρήματα στην επαγγελματική του δραστηριότητα ως διαιτητής, στην εργασία του στο δασαρχείο και σε οικογενειακά εισοδήματα. 

Η απολογία του ήταν η πρώτη στον κύκλο των απολογιών των έξι συλληφθέντων για την υπόθεση, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι.

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