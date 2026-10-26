Basketgate: Άμεσα εκλογές στην ΕΟΚ ζήτησε ο Γιάννης Βρούτσης

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, έκανε δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ, συνιστώντας εκλογές.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός συνέστησε εκλογές από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ, όσο πιο σύντομα γίνεται.

“Σέβομαι το αυτοδιοίκητο της Ομοσπονδίας, όπως έχω δηλώσει πολλές φορές δημόσια και δεν επιβάλλω αποφάσεις. Συστήνω όμως ξεκάθαρο τον δρόμο των εκλογών το ταχύτερο δυνατό, άμεσα αν γίνεται. Σε μία τέτοια συγκυρία ρέπει όποιος διοικεί να μην αμφισβητείται και να αντλεί τη νομιμοποίησή του από μία νέα καθαρή εντολή των σωματείων. Ο δρόμος των εκλογών δεν αναιρεί και δεν αποτελεί εμπόδιο για τη συνέχεια των βασικών λειτουργιών της Ομοσπονδίας, των αγωνιστικών δραστηριοτήτων και φυσικά των υποχρεώσων των εθνικών ομάδων. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαχειριστικοί έλεγχοι, που ήδη έχουμε ανακοινώει, οι επιχορηγήσεις προς την Ομοσπονδία και μόνο αυτές παραμένουν σε αναστολή. Εξαιρουμένων φυσικά των ανελιστικών δαπανών, όπως η μισθοδοσία. Βεβαίως και τα σωματεία του μπάσκετ θα εξακολουθούν να επιχορηγούνται κανονικότατα. Όλοι μαζί, η Πολιτεία, τα σωματεία, οι αθλητές και οι προπονητές πρέπει να κλείσουμε αυτή την πληγή”.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, οι εκλογές θα διεξαχθούν μέχρι το τέλος του 2026, το αργότερο τον Ιανουάριο του 2027.