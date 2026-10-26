Μια πρόσκληση για παιδικό πάρτι κατάφερε να γίνει viral και να συγκεντρώσει σχόλια και εύλογα ερωτήματα, καθώς οι οδηγίες προς τους γονείς θυμίζουν περισσότερο αυστηρό πρωτόκολλο επίσημης δεξίωσης παρά μια χαλαρή παιδική γιορτή. Το κείμενο, που έφτασε και στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», προκάλεσε πληθώρα σχολίων.

Η μητέρα και οικοδέσποινα του πάρτι δεν αρκείται σε μια απλή ενημέρωση για την ώρα και τον τόπο της γιορτής. Αντιθέτως, φροντίζει να καθορίσει σχεδόν κάθε λεπτομέρεια, από τη λίστα των δώρων μέχρι το χρώμα των ρούχων, τη συμπεριφορά των παιδιών και την παρουσία των γονέων. «Έχουμε περιορίσει τον αριθμό των καλεσμένων, οπότε παρακαλούμε να μην έρθουν αδελφάκια», αναφέρει χαρακτηριστικά η πρόσκληση.

Οι οδηγίες, ωστόσο, δεν σταματούν εκεί. Για τα δώρα, οι γονείς καλούνται να επιλέξουν «αποκλειστικά από τη λίστα» που επισυνάπτεται στην πρόσκληση, ενώ διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να αποφευχθούν τόσο τα διπλά, όσο και τα μεταχειρισμένα δώρα.

Το πάρτι αποκτά, παράλληλα, αυστηρό ενδυματολογικό χαρακτήρα, καθώς το θέμα είναι το μπλε. «Θα θέλαμε τα παιδιά να φορούν αποχρώσεις του μπλε», σημειώνεται, ενώ η οικοδέσποινα ζητά ακόμη και φωτογραφία των επιλεγμένων ρούχων εκ των προτέρων, ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη «χρωματική αρμονία στις φωτογραφίες».

Ακόμη, υπάρχει η απαίτηση να παραμένουν τα παιδιά όσο το δυνατόν περισσότερο στον κήπο, να μην τρέχουν μέσα στο σπίτι και οι γονείς να παραμείνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης για την επίβλεψή τους. Οι μητέρες, μάλιστα, καλούνται να αποφύγουν τα ψηλοτάκουνα, προκειμένου να προστατευτεί το γκαζόν.

Ορισμένοι κανόνες, όπως η επίβλεψη των παιδιών και η αποφυγή επικίνδυνων παιχνιδιών μέσα στο σπίτι, έχουν μια λογική βάση. Ωστόσο, όσα απαιτεί η πρόσκληση είναι υπερβολικά και ξεφεύγουν από τις προδιαγραφές ενός αυθόρμητου παιδικού πάρτι.





Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»