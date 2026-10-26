Η GAC AION στην Ελλάδα, αναγνωρίστηκε και στο Παρίσι

Κατέκτησε το «Retail Excellence Award» και ξεχώρισε στην Ευρώπη

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Αυτοκινητο
Η GAC AION στην Ελλάδα κατέκτησε το «Retail Excellence Award»
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Μια σπουδαία ευρωπαϊκή διάκριση έρχεται να επισφραγίσει την επιτυχημένη πορεία της GAC AION στην Ελλάδα. Ο επίσημος εισαγωγέας και διανομέας της μάρκας στη χώρα μας και Mέλος του Ομίλου Inchcape Hellas, τιμήθηκε με το «Retail Excellence Award» στην 1η Πανευρωπαϊκή Συνάντηση Εισαγωγέων και Διανομέων της GAC International, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2026 στο Παρίσι. Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Hermann Riedl, Πρόεδρος & Managing Director της Ιnchcape Hellas.

Η ελληνική παρουσία διακρίθηκε μεταξύ των ευρωπαίων εισαγωγέων και διανομέων του Ομίλου για το ολοκληρωμένο και υποδειγματικό λανσάρισμα της GAC AION, το οποίο αναγνωρίστηκε ως σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και για τη δυναμική ανάπτυξη και τις ισχυρές επιδόσεις που κατέγραψε σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα.

Η GAC AION στην Ελλάδα κατέκτησε το «Retail Excellence Award»
Πριν ακόμη συμπληρωθεί ένας χρόνος από την είσοδό της στην ελληνική αγορά, η AION έχει ήδη δώσει ουσιαστικό περιεχόμενο στην παρουσία της. Η αρχή έγινε τον Νοέμβριο του 2025 με το αμιγώς ηλεκτρικό SUV AION V και η συνέχεια ήρθε τον Μάιο του 2026 με το AION UT. Παράλληλα με την παρουσίαση των μοντέλων της, η ελληνική ομάδα επένδυσε στη γνωριμία του κοινού με τη μάρκα, στην ανάπτυξη του δικτύου με σύγχρονες μονάδες, στις δοκιμές οδήγησης των πελατών της και στην υποστήριξή τους.Η αναγνώριση στο Παρίσι φωτίζει ακριβώς αυτή τη συντονισμένη προσπάθεια, δηλαδή η νέα μάρκα να αποκτήσει πραγματική θέση και προοπτική στην ελληνική αγορά.

Για όποιον γνωρίζει σήμερα την AION, τα δύο μοντέλα δείχνουν ήδη τον χαρακτήρα της. Το AION V είναι ένα ευρύχωρο ηλεκτρικό SUV, με αυτονομία έως 510 χιλιόμετρα (WLTP), ενώ το AION UT είναι ένα σύγχρονο ηλεκτρικό hatchback, με αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα (WLTP), σχεδιασμένο να συνδυάζει ευελιξία και πρακτικότητα. Και τα δύο έχουν αποσπάσει πέντε αστέρια στις ανεξάρτητες δοκιμές ασφάλειας Euro NCAP. 
 

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