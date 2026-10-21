Δραγούμη για Γεωργούλη: «Δεν έχω το άγχος ότι θα πουν ότι τα έχουμε»

Όσα αποκάλυψε η ηθοποιός στην Αθηναΐδα Νέγκα για τις φήμες

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ναταλία Δραγούμη μίλησε για τη συνεργασία της με τον Αλέξη Γεωργούλη και την οικειότητα που αναπτύσσεται μεταξύ των ηθοποιών.
  • Αναφέρθηκε στη διαφορά ανάμεσα στο δράμα και την κωμωδία, δηλώνοντας ότι αισθάνεται πιο άνετα στο δράμα.
  • Η Δραγούμη τόνισε ότι δεν έχει άγχος για τις φήμες σχετικά με τη σχέση της με τον Γεωργούλη, περιγράφοντας τη μεταξύ τους φιλία.
  • Μίλησε για τη σχέση της με τον σύζυγό της, Έντι Ρόμπερτς, επισημαίνοντας την υποστήριξή του στο επαγγελματικό της ταξίδι.
  • Η ηθοποιός παραμένει ερωτευμένη με τον Έντι, αναφέροντας ότι η σχέση τους είναι ισχυρή παρά τις διαφορές τους.

Η Ναταλία Δραγούμη μίλησε στην Αθηναΐδα Νέγκα τα μεσάνυχτα της Τρίτης, με αφορμή τη θεατρική παράσταση Η ιδέα της χρονιάς, ανοίγοντας τη συζήτηση τόσο για τη διαδρομή της στην υποκριτική όσο και για την προσωπική της ζωή. Η ηθοποιός αναφέρθηκε στη συνεργασία της με τον Αλέξη Γεωργούλη, στο πώς βιώνει το θέατρο και στη σχέση της με τον σύζυγό της, Έντι Ρόμπερτς.

Ναταλία Δραγούμη: «Και τώρα που μας έδειξες την κορμάρα σου, τι κατάλαβες;»

Με αφετηρία τη σκηνική της πορεία, η Ναταλία Δραγούμη εξήγησε τι την οδήγησε σε νέες επιλογές στη δουλειά της. «Έχω κάνει περίπου 70 παραστάσεις στη ζωή μου, ήθελα όμως να δοκιμαστώ σε αυτό το είδος θεάτρου. Το βρήκα ως τέλειο challenge, έχω έναν τρόμο προς την επανάληψη. Δε θέλω να βαριέμαι», είπε αρχικά για τη συνεργασία της με τους Ρέππα-Παπαθανασίου το περασμένο καλοκαίρι στο Θέατρο Άλσος.

Η Ναταλία Δραγούμη μίλησε για όλα έξω από τα δόντια...

Η Ναταλία Δραγούμη μίλησε για όλα έξω από τα δόντια...

Στη συνέχεια στάθηκε στη διαφορά ανάμεσα στο δράμα και την κωμωδία, περιγράφοντας πού αισθάνεται πιο άνετα ως ηθοποιός. «Αισθάνομαι πάρα πολύ βολικά στο δράμα, εκεί μπορώ να μπω άνετα. Η κωμωδία θέλει έναν ρυθμό που πρέπει να τον δουλέψεις για να τον κατακτήσεις. Εμένα από την αρχή μου “έκατσε” πολύ το δράμα», παραδέχεται, ενώ τονίζει πως ο ηθοποιός πρέπει να είναι πολυεργαλείο.

Ναταλία Δραγούμη: «Ξεκινάμε νέα σειρά στην ΕΡΤ με τη Μιμή Ντενίση»

Η ίδια μίλησε και για το πώς επηρεάζεται όταν γνωρίζει ότι την παρακολουθούν πρόσωπα του στενού ή του επαγγελματικού της περιβάλλοντος. «Όταν έχω από κάτω δικούς μου ανθρώπους να με παρακολουθούν, νιώθω σαν να έχω καλεσμένους στο σπίτι μου, μου δίνει ένα κίνητρο παραπάνω να τους ευχαριστήσω. Όταν μαθαίνω ότι από κάτω είναι άνθρωποι του χώρου που ίσως δε με αποδέχονται, εκεί “κλείνεσαι”», εξομολογείται στη συνέχεια της κουβέντας η Ναταλία Δραγούμη.

Η Ναταλία Δραγούμη με τον Αλέξη Γεωργούλη στο Άλσος 

Η Ναταλία Δραγούμη με τον Αλέξη Γεωργούλη στο Άλσος /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Τι είπε για τον Αλέξη Γεωργούλη

Ξεχωριστό μέρος της συνέντευξης αφορούσε τη συνεργασία της με τον Αλέξη Γεωργούλη και την οικειότητα που αναπτύσσεται ανάμεσα στους ηθοποιούς μέσα από τη δουλειά τους. Η Ναταλία Δραγούμη περιέγραψε τη σχέση τους ως απολύτως φιλική, θυμίζοντας ότι έχουν ξαναβρεθεί επί σκηνής.

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«Με τον Αλέξη Γεωργούλη έχουμε συνεργαστεί ξανά. Είχε να κάνει 10 χρόνια θέατρο και ήμασταν πάλι μαζί. Τότε στην παράσταση ήμασταν εραστές, τώρα σε αυτήν παντρευτήκαμε. […] Οι ηθοποιοί φιλιόμαστε στο στόμα πεταχτά, υπάρχει ένα πολύ αστείο τέτοιο βίντεο στο TikTok. Με τον Αλέξη έχω μία οικειότητα τελείως φιλική, δεν έχω το άγχος ότι θα πουν ότι τα έχουμε. Οι ηθοποιοί έχουμε αυτή την οικειότητα που δεν την έχουν οι άλλοι άνθρωποι», ανέφερε.

Η Ναταλία Δραγούμη με τον σύζυγό της Έντι Ρόμπερτς

Η Ναταλία Δραγούμη με τον σύζυγό της Έντι Ρόμπερτς /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η σχέση με τον Έντι Ρόμπερτς

Στο κομμάτι της προσωπικής της ζωής, η ηθοποιός αναφέρθηκε στον σύζυγό της, Έντι Ρόμπερτς, εξηγώντας ότι δεν αντιμετωπίζει δυσκολίες με τη φύση του επαγγέλματός της. Παράλληλα, μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη σχέση τους και για το πώς παραμένει ερωτευμένη μαζί του.

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«Ο Έντι δεν δυσκολεύεται με τίποτα με το επάγγελμά μου, παρά μόνο όταν τον “σέρνω” σε πρεμιέρες. […] Είναι 100% κανονικός σύζυγος με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Δεν κάνει και δεν λέει πολλά αλλά, όταν κάνει κάτι, τον ερωτεύομαι ακόμα πιο πολύ. Δεν νομίζω ότι τον έχω ξε-ερωτευτεί ποτέ. Είμαστε δύο διαφορετικοί χαρακτήρες αλλά “κουμπώνουμε” πάρα πολύ», είχε πει η Ναταλία Δραγούμη.

 

 

 

 

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ΝΑΤΑΛΙΑ ΔΡΑΓΟΥΜΗ
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ΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
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ΑΘΗΝΑΙΣ ΝΕΓΚΑ
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ΕΝΤΙ ΡΟΜΠΕΡΤΣ
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