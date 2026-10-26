Η τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου ξεκινά με ένταση στον απόηχο της Πανσελήνου, ενώ οι όψεις με τον Πλούτωνα «πυροδοτούν» την κατάσταση. Η Άση Μπήλιου ανέλυσε σήμερα στο Stars System (καθημερινά στις 09:00 στο Star) τις εβδομαδιαίες προβλέψεις κι ευχήθηκε Χρόνια Πολλά στους Δημήτρηδες και τις Δημητρούλες, αλλά και στον δικό της Δημήτρη.

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«Εδώ είμαστε στην τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου, που είμαι σίγουρη ότι πολλοί θα λένε να φύγει και να μην ξαναγυρίσει αυτός ο μήνας, για πολλούς και διάφορους λόγους. Εμείς όμως είμαστε εδώ για να δούμε και τα θετικά που μπορεί να έχει αυτή εδώ η εβδομάδα, η οποία ξεκινάει περίεργα. Ξεκινάει με Πανσέληνο. Εγώ εύχομαι αυτήν την Πανσέληνο να την χαρούν οι Δημητρούλες και οι Δημήτρηδες που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά στη μισή Ελλάδα!», είπε η αστρολόγος κατά την έναρξη της εκπομπής.

Στη συνέχεια, ευχήθηκε δημόσια στον επί 30 χρόνια σύντροφός της για την ονοναστική του γιορτή. «Χρόνια πολλά και στον δικό μου Δημήτρη που με αντέχει και εύχομαι να περάσετε πολύ όμορφα στη γιορτή σας, ανεξάρτητα από το πώς μας επηρεάζει αυτό το φεγγάρι»,συμπλήρωσε.

Μπήλιου: H Πανσέληνος στον Ταύρο και τα «πυρά» του Πλούτωνα

Η Πανσέληνος σχηματίστηκε ήδη τα ξημερώματα στον άξονα Ταύρου Σκορπιού και βέβαια, όπως κάθε πανσέληνος δεν επηρεάζει μόνο τη μέρα που γίνεται η όψη ακριβείας, αλλά μέρες πριν και μέρες μετά.

«Είναι σε έναν άξονα στον πιο υλικό άξονα του ζωδιακού, στον άξονα Ταύρου - Σκορπιού και στον πιο σταθερό άξονα. Όμως, αυτή η Πανσέληνος δέχεται τα πυρά του Πλούτωνα. Και η Σελήνη και ο Ήλιος και ο Ήλιος σχηματίζουν τετράγωνο με τον Πλούτωνα. Εδώ λοιπόν έχουμε μια Πανσέληνο που σε κάθε άλλη περίπτωση, αν δεν έκανε αυτήν την όψη, θα ήτανε μια φανταστική πανσέληνος, γιατί η Σελήνη όταν βρίσκεται στον Ταύρο είναι στα καλύτερά της, είναι στην έξαρση της. Ο Πλούτωνας είναι που μας κάνει τη ζημιά. γιατί ο Ταύρος συνδέεται με αυτό που λέμε οικονομική ασφάλεια, αλλά και γενικότερα ασφάλεια», είπε.



«Άρα τι μας κάνει αυτή η Πανσέληνος; Μας βγάζει περισσότερο τις ανασφάλειες μας στην επιφάνεια. Και βέβαια αυτό το άγχος δεν είναι ατομικό μόνο, είναι ένα συλλογικό άγχος πλέον. Και φυσικά δεν αναφέρομαι μόνο στη χώρα μας», συμπλήρωσε.

Μπήλιου: Οι ανάδρομοι πλανήτες που δυσκολεύουν την κατάσταση

Η Αφροδίτη ξεκίνησε την ανάδρομη πορεία της στο ζώδιο του Ζυγού από χθες Κυριακή. Ο Ερμής είναι η πρώτη του βδομάδα που είναι ανάδρομος στο ζώδιο του Σκορπιού.

«Σαφώς θα πρέπει να είστε πιο προσεκτικοί αυτήν την εβδομάδα με τα δεδομένα. Τα έχουμε πει πολλές φορές για τον ανάδρομο Ερμή.

Επηρεάζει πάρα πολύ τα θέματα της τεχνολογίας. Προσπαθήστε γενικότερα να είστε προσεκτικοί στο τι συνδέσμους πατάτε. Και ακόμη είναι μια περίοδος που έχουμε και τον Άρη που βρίσκεται στον Λέοντα. Μάλιστα, ανάδρομος Ερμής και Άρης θα έρθουν σε μετωπική, την Παρασκευή. Ο Άρης στο Λέοντα, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πάρα πάρα πολύ ψύχραιμος. Όταν λοιπόν ανεβαίνουν οι τόνοι, όταν κάποιος του κάνει μια παρατήρηση και με τον Ερμή στο Σκορπιό ανάδρομο μπορεί να συμβεί και αυτό το σενάριο. Εκεί λοιπόν το παίρνει πολύ προσωπικά

και κάθε διαφωνία ή κάθε κριτική τη βλέπει ως επίθεση στην αξιοπρέπειά του και στην περηφάνια του»,επισήμανε η Άση Μπήλιου.

Κλείνοντας, η αστρολόγος ανέφερε πως η εβδομάδα ξεκινάει με ένταση λόγω της Πανσελήνου, στην πορεία από αύριο μέχρι την Πέμπτη κάπως τα πράγματα είναι λίγο πιο ελαφριά και ίσως και λίγο πιο σταθερά σε σχέση με τις άλλες μέρες. Όμως, την Παρασκευή μπαίνουμε πάλι σε μια διαδικασία που ανεβαίνουν ξανά οι τόνοι, με το τετράγωνο ανάδρομου Ερμή και Άρη.

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