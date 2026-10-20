Μπήλιου: Η Αφροδίτη άναδρομη στον Ζυγό από 25/10- Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια

Ποιους επιβαρύνει το τετράγωνο Αφροδίτης- Πλούτωνα

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Άση Μπήλιου: Άναδρομη Αφροδίτη στον Ζυγό από 25/10 έως 14/11- Πώς θα επηρεάζει τα ζώδια; Δείτε στο Stars System

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Σήμερα σχηματίζεται η όψη ακριβείας, το τετράγωνο της Αφροδίτης με τον Πλούτωνα και με αφορμή την πορεία της Αφροδίτης που κινείται ανάδρομη στον Σκορπιό, η Άση Μπήλιου ανέλυσε τις προβλέψεις της στο Stars System για το πώς θα επηρεάσει η «οπισθοχώρηση» του πλανήτη, στο ζώδιο του Ζυγού, από την Κυριακή 25/10 έως τις 14 Νοεμβρίου. 

Δείτε αναλυτικά πώς θα επηρεάσει η ανάδρομη Αφροδίτη στον Ζυγό από 25/10 έως 14/11 το κάθε ζώδιο

«Σήμερα Τρίτη 20 Οκτωβρίου, με αυτή την όψη που επηρεάζει όλο το φθινόπωρο, φτάνει μέχρι και τον Δεκέμβρη. Αναφέρομαι στην όψη που κάνει η ανάδρομη Αφροδίτη από τον Σκορπιό. Με τον Πλούτωνα είναι η δεύτερη φορά που συναντιούνται οι δύο πλανήτες σε κόντρα.
Είχαν συναντηθεί πρώτη φορά στις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουμε και μία καταληκτική ημερομηνία της όψης αυτής που είναι στις 9 Δεκεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι πράγματα που ξεκίνησαν τον Σεπτέμβρη, τώρα εδώ μπορεί να προστίθενται και καινούργια δεδομένα. Να ανακαλύπτουμε δηλαδή και άλλα επίπεδα μιας κατάστασης που δε γνωρίζαμε σε βάθος. Είτε μπορεί να αφορά σε σχέσεις είτε μπορεί να αφορά στα οικονομικά. Άλλα συμπεράσματα 100% πριν τον Δεκέμβρη δεν νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε», ανέφερε αρχικά η αστρολόγος.

Μπήλιου: Η Αφροδίτη άναδρομη στον Ζυγό από 25/10- Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ορθή πορεία του Πλούτωνα, που κατά την εκτίμησή της, «έχει ξυπνήσει για τα καλά». «Με το που γύρισε σε ορθή πορεία βλέπετε τον χαμό που υπάρχει και στη Γαλλία και στην Ιταλία. Είδαμε σε πάρα πολλές πόλεις και χώρες να υπάρχουν εξεγέρσεις, να υπάρχει βία. Για τον Πλούτωνα στον Υδροχόο θα τα πούμε κάποια στιγμή πιο αναλυτικά, όμως έχει συνδεθεί με όλες τις μεγάλες επαναστάσεις που έχουν γίνει», σημείωσε. 

Μπήλιου: Ο Πλούτωνας σε ορθή πορεία στον Υδροχόο - Πώς επηρεάζει τα ζώδια

Οι όψεις και η θέση της Αφροδίτης- Στο επίκεντρο «σχέσεις» & οικονομικά

Όπως εξήγησε η Άση Μπήλιου, αυτή η όψη της Αφροδίτης με τον Πλούτωνα, έχει να κάνει περισσότερο με το κομμάτι «σχέσεις». «Αφενός γιατί ξεσκεπάζει τα κακώς κείμενα στη σχέση μας αυτή η όψη και αφετέρου καθώς η Αφροδίτη είναι ανάδρομη στον Σκορπιό τώρα μέχρι το Σάββατο. Την Κυριακή θα οπισθοχωρήσει ανάδρομη στο ζώδιο των σχέσεων, στο ζώδιο του Ζυγού. Άρα το υπόλοιπο της ανάδρομης πορείας της θα το περάσει στον Ζυγό, που είναι και το ζώδιο που κυβερνά. Άρα σε σχέση με την Αφροδίτη που ήταν στον Σκορπιό κάπως λίγο πιο ελαφριά αλλά και πάλι έχει να κάνει με όλη την γκάμα των σχέσεων μας, ερωτικές και επαγγελματικές», είπε. 

Μπήλιου: Ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό έως 24/10 - Πώς επηρεάζει τα ζώδια

Η αστρολόγος επισήμανε ότι με την Αφροδίτη σε ανάδρομη πορεία, μπορεί να ερμηνεύουμε ό,τι συμβαίνει στις σχέσεις μας με λάθος τρόπο. 

Με την ανάδρομη φάση της Αφροδίτης, με κάποιο τρόπο η φαντασία μας, οι προσδοκίες μας έρχονται και αλλοιώνουν την κρίση μας

«Δε βλέπουμε δηλαδή ξεκάθαρα και με την όψη που σχηματίζει σήμερα η Αφροδίτη με τον Πλούτωνα και με την ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης που θα περάσει την Κυριακή στο ζώδιο του Ζυγού και μέχρι τις 14 Νοεμβρίου. Νομίζω ότι τίθενται πάρα πολλά ερωτήματα που πρέπει να τα απαντήσουμε. Γιατί είμαστε προσκολλημένοι σε μία σχέση; Τι είναι αυτό που μας κρατάει σε μία σχέση προσωπική και επαγγελματική, ενώ όλα δείχνουν ότι θα έπρεπε να ξεκολλήσουμε από εκεί; Μήπως νομίζουμε ότι αν χάσουμε αυτή τη σχέση, αυτή τη δουλειά δε  θα μπορέσουμε να την αντικαταστήσουμε;», εξήγησε. 

Κλείνοντας, επισήμανε πως εκτός από τις σχέσεις, η Αφροδίτη έχει να κάνει και με τα οικονομικά, ειδικά αυτά που συνδιαχειριζόμαστε με άλλους. «Και σας το έχω πει πάρα πολλές φορές φέτος ότι φαίνεται ότι αφορμή για ό, τι μπορεί να γίνεται να είναι τα οικονομικά», κατέληξε.

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ΖΩΔΙΑ
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ΖΩΔΙΑ ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
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ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
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ΖΥΓΟΣ
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