Μπήλιου: Ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό έως 24/10 - Πώς επηρεάζει τα ζώδια

«Είναι σαν να προσπαθείς να φυτέψεις ένα λουλούδι μέσα σε ένα ηφαίστειο»

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Άση Μπήλιου: Όσα είπε για την ανάδρομη Αφροδίτη στο σημερινό Stars System

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό διαρκεί από 3 Οκτωβρίου έως 24 Οκτωβρίου, και στη συνέχεια στον Ζυγό από 25 Οκτωβρίου έως 14 Νοεμβρίου.
  • Η Αφροδίτη επηρεάζει τις σχέσεις, τον έρωτα και την αξία του χρήματος, συνδέοντας την αξία μας με τα οικονομικά μας.
  • Η Άση Μπήλιου προειδοποιεί ότι η ανάδρομη πορεία στον Σκορπιό δεν ευνοεί τις ερωτικές σχέσεις και τα οικονομικά θέματα.
  • Άτομα με ανάδρομη Αφροδίτη μπορεί να δουν εξελίξεις στις σχέσεις και τα οικονομικά τους κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου.
  • Η εκπομπή Stars System παρέχει αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο.

Για την ανάδρομη Αφροδίτη, το διάστημα που θα κινείται σε φαινομενικά ανάδρομη πορεία, τα ζώδια που θα επισκεφθεί και με ποιον τρόπο θα επηρεάσει αυτή η πλανητική κίνηση τα ζώδια μίλησε η Άση Μπήλιου στο σημερινό Star System (καθημερινά στις 09:00 στο Star).

Oι προβλέψεις για κάθε ζώδιο με την Ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό

«Η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στην Αφροδίτη που γύρισε ανάδρομη από το Σάββατο ήδη. Η Αφροδίτη έχει μπει στη σκιά της αναδρομής πορείας της βέβαια εδώ και καιρό, από τις 31 Αυγούστου. Προς το παρόν γύρισε ανάδρομη στον Σκορπιό, όμως κάποιες ημέρες από τις 25 Οκτωβρίου θα οπισθοχωρήσει ανάδρομη στον Ζυγό μέχρι να ολοκληρώσει την ανάδρομη φαινομενικά πορεία της, όπως την βλέπουμε εμείς από τη Γη, στις 14 Νοεμβρίου», εξήγησε η αστρολόγος. 

Μπήλιου: Ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό έως 24/10 - Πώς επηρεάζει τα ζώδια

Ανάδρομη Αφροδίτη - Από 3 Οκτωβρίου έως 14 Νοεμβρίου

  • Ανάδρομη στον Σκορπιό: Από 3/10 έως 24/10
  • Ανάδρομη στον Ζυγό: Aπό 25/10 έως 14/11

Άση Μπήλιου: Τι συμβολίζει η Αφροδίτη

Η Αφροδίτη «κυβερνά» συγκεκριμένα πράγματα.

  1. Το ένα είναι η ομορφιά
  2. το δεύτερο είναι οι σχέσεις, ο έρωτας, η αγάπη, αλλά γενικότερα όλη η  γκάμα των σχέσεων, ακόμα και οι επαγγελματικές μας σχέσεις και συνεργασίες.
  3. Και το τρίτο και πολύ σημαντικό κυβερνά το χρήμα

«Όχι όμως, με την έννοια του πλούτου, αλλά με την έννοια της αξίας που μπορεί να έχει. Της αξίας που του δίνουμε εμείς οι ίδιοι. Και πόσο πολύ μπορεί να εξισώνουμε κάποιες φορές την αξία μας ως άνθρωποι με τον τραπεζικό μας λογαριασμό ή με αυτά που κερδίζουμε στο τέλος του μήνα. Γιατί πάνω από όλα η Αφροδίτη σχετίζεται με την έννοια της αξίας», σημείωσε η Άση Μπήλιου. 

Άση Μπήλιου: Tι συμβολίζει η Αφροδίτη στον Σκορπιό

Η Αφροδίτη κινείται ανάδρομη στον Σκορπιό, σ' ένα ζώδιο που δεν της ταιριάζει πάρα πολύ. «Είναι σαν να προσπαθείς να φυτέψεις ένα λουλούδι μέσα σε ένα ηφαίστειο», ανέφερε η Άση Μπήλιου και συμπλήρωσε: «Καταλαβαίνετε λοιπόν, ότι το έδαφος δεν είναι παρα πολύ εύφορο, για τις ερωτικές μας σχέσεις, όπως δεν είναι και για θέματα που αφορούν στα οικονομικά».

Κλείνοντας, η Άση Μπήλιου ανέφερε πως όσοι έχουν γεννηθεί με ανάδρομη Αφροδίτη, που δεν είναι πολλοί, περίπου το 7% του πληθυσμού-
μπορεί αυτή η περίοδος μέχρι τις 14 Νοεμβρίου να φέρει κάποιες εξελίξεις και στις σχέσεις τους και στα οικονομικά. Στη συνέχεια, προχώρησε στις αστρολογικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο με την ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό, δηλαδή μέχρι τις 24 Οκτωβρίου και όχι στον Ζυγό, όπου θα περάσει από τις 25/10 έως τις 14/11.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Stars System

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ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
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ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
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