Το affordating αντανακλά μια ευρύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι προσεγγίζουν τις σχέσεις

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, εμφανίζεται πιο έντονα το affordating, μια προσέγγιση που δίνει έμφαση στην οικονομική ισορροπία χωρίς να ακυρώνει τον αυθορμητισμό ή την αναζήτηση μιας ουσιαστικής σχέσης.

Η τάση αυτή δεν αφορά την αποφυγή του ρομαντισμού. Αντίθετα, στηρίζεται στην ιδέα ότι μια γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί φυσικά και ειλικρινά, χωρίς πίεση για περιττά έξοδα ή κινήσεις εντυπωσιασμού που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα του καθενός.

Τι είναι το affordating

Ο όρος προέρχεται από τις λέξεις afford και dating και περιγράφει ένα ραντεβού που βρίσκεται μέσα στα οικονομικά όρια εκείνου που το οργανώνει. Η λογική είναι απλή: η γνωριμία δεν χρειάζεται να βασίζεται σε ακριβά δείπνα, πολυτελείς εξόδους ή δαπανηρές δραστηριότητες για να έχει ενδιαφέρον.

Στην πράξη, το affordating σημαίνει πιο μετρημένες επιλογές που δεν επιβαρύνουν υπερβολικά τον προϋπολογισμό. Ένας καφές, μια βόλτα σε ένα πάρκο, μια σύντομη έξοδος για ποτό ή μια απλή δραστηριότητα στην πόλη μπορούν να λειτουργήσουν εξίσου καλά ως πρώτο ραντεβού.

Το βασικό στοιχείο είναι ότι το άτομο κινείται με βάση τις πραγματικές του δυνατότητες. Δεν προσπαθεί να συντηρήσει μια εικόνα που αργότερα θα είναι δύσκολο να διατηρηθεί, ούτε συνδέει την προσωπική του αξία με το ύψος των εξόδων.

Γιατί κερδίζει έδαφος

Ένας από τους πιο προφανείς λόγους είναι η πίεση που ασκεί το αυξημένο κόστος ζωής. Όταν κάποιος βγαίνει συχνά πρώτα ραντεβού, τα έξοδα μπορούν να συσσωρευτούν γρήγορα. Ένα μοντέλο γνωριμιών που απαιτεί συνεχώς ακριβά γεύματα ή οργανωμένες εξόδους δεν είναι εύκολο να διατηρηθεί για όλους.

Παράλληλα, αρκετοί singles απομακρύνονται από την ιδέα ότι το επιτυχημένο ραντεβού πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από επίδειξη οικονομικής άνεσης. Η κουλτούρα του εντυπωσιασμού έχει κουράσει πολλούς, ειδικά όταν δημιουργεί προσδοκίες που δεν σχετίζονται με τον χαρακτήρα, τη χημεία ή τη συμβατότητα.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η ψυχολογία. Συχνά, ένα ακριβό ραντεβού χρησιμοποιείται ως έμμεση απόδειξη ενδιαφέροντος, γενναιοδωρίας ή επιτυχίας. Όμως αυτή η λογική μπορεί να γεννήσει άγχος, ανασφάλεια και αχρείαστη πίεση. Το affordating λειτουργεί ως μια πιο ήρεμη εναλλακτική, που επιτρέπει στους δύο ανθρώπους να εστιάσουν περισσότερο στη μεταξύ τους επικοινωνία.

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Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου