Αν κάποιος έχει Ήλιο, Σελήνη, Αφροδίτη ή ωροσκόπο σε αυτά τα ζώδια, χρειάζεται περισσότερη ενθάρρυνση από την άλλη πλευρά

Κάποιοι άνθρωποι ερωτεύονται, δείχνουν τις προθέσεις τους και βλέπουν στην πορεία τι θα γίνει. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που, όσο κι αν τους αρέσει κάποιος, δυσκολεύονται να κάνουν ένα βήμα στα τυφλά και περιμένουν να δουν πρώτα κάποια ξεκάθαρα σημάδια ενδιαφέροντος.

Το καθένα από αυτά τα ζώδια, για τους δικούς του λόγους, χρειάζεται να νιώσει ασφάλεια πριν αφεθεί. Θέλουν να καταλάβουν ότι τα συναισθήματα είναι αμοιβαία, ότι δεν κινδυνεύουν να εκτεθούν και ότι υπάρχουν πραγματικές πιθανότητες να προκύψει κάτι μεταξύ τους.

Αν κάποιος έχει Ήλιο, Σελήνη, Αφροδίτη ή ωροσκόπο στα παρακάτω ζώδια, είναι πολύ πιθανό να χρειάζεται λίγη περισσότερη προθυμία και ενθάρρυνση από την άλλη πλευρά πριν πατήσει το γκάζι στον έρωτα.

Ας δούμε όμως τα 4 ζώδια που χρειάζονται αισθηματική επιβεβαίωση για να ξεκινήσουν μια ερωτική ιστορία

ΠΑΡΘΕΝΟΣ - Θέλει να δει ότι το ενδιαφέρον είναι αληθινό

Ένας Παρθένος μπορεί να είναι ψύχραιμος, λογικός και προσγειωμένος, όμως όταν μπαίνουν τα αισθηματικά στη μέση γίνεται ακόμα πιο προσεκτικός απ’ ότι συνήθως. Όταν γνωρίζει κάποιον που του αρέσει, δεν παρασύρεται εύκολα από την επιθυμία του. Βλέπει. Αναλύει. Συγκρίνει. Προσπαθεί να καταλάβει αν το ενδιαφέρον του άλλου είναι σταθερό ή είναι απλώς ένας ενθουσιασμός της στιγμής.

Γι’ αυτό και χρειάζεται μικρές αλλά ξεκάθαρες αποδείξεις ενδιαφέροντος. Ένα μήνυμα που έρχεται πάντα στην ώρα του, μια επαναλαμβανόμενη ροή των ραντεβού, ή κινήσεις που δείχνουν ότι ο άλλος θυμάται όσα του έχει πει. Αν δεν έχει αυτά τα σημάδια, δύσκολα θα ανοιχτεί συναισθηματικά. Προτιμά να καθυστερήσει την αρχή μιας σχέσης παρά να βρεθεί εκτεθειμένος σε μια απογοήτευση.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ - Θέλει να ξέρει ότι τον επιλέγουν συνειδητά

Ο Υδροχόος έχει τη φήμη του ανεξάρτητου και απρόβλεπτου. Πολλοί πιστεύουν ότι δεν τον νοιάζει τι σκέφτονται οι άλλοι. Η αλήθεια όμως είναι κάπως διαφορετική. Όταν του αρέσει κάποιος θέλει να νιώσει ότι ο άλλος ενδιαφέρεται για τον πραγματικό του εαυτό και όχι για μία ψευδαίσθηση που μπορεί να έχει σχηματίσει για τον έρωτα ή για κείνον. Ψάχνει κυρίως για πιο ιδιαίτερα σημάδια αποδοχής. Θέλει να εισπράξει ότι αρέσει όπως είναι, χωρίς τον φόβο να επικριθεί αργότερα ή να πιεστεί να αλλάξει. Αν δεν έχει τέτοιου είδους ενδείξεις, συχνά παγώνει.

Μπορεί να συνεχίσει να φλερτάρει, να είναι φιλικός και να δείχνει ενδιαφέρον, αλλά αποφεύγει το επόμενο βήμα. Το γεγονός είναι ότι δύσκολα θα μιλήσει ανοιχτά για όλα αυτά. Προτιμά να διαπιστώνει ως παρατηρητής αν ο άλλος συνεχίζει να τον αναζητά ως προσωπικότητα και να τον επιλέγει από μόνος του.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ - Θέλει να νιώσει συναισθηματικά ασφαλής

Ο Καρκίνος μπορεί να ερωτευτεί γρήγορα, αλλά δύσκολα θα προχωρήσει αν δεν αισθανθεί ότι υπάρχει συναισθηματική ανταπόκριση. Για εκείνον η αρχή μιας σχέσης δεν είναι παιχνίδι. Ακόμα και στο στάδιο της γνωριμίας, φαντάζεται ήδη το συναισθηματικό δέσιμο που θα μπορούσε να δημιουργηθεί. Γι’ αυτό χρειάζεται τρυφερότητα, ενδιαφέρον και συνέπεια. Αν ο υποψήφιος δεν τα δείχνει ξεκάθαρα, ο Καρκίνος μπερδεύεται και κλείνεται στο καβούκι του.

Πολλές φορές δεν θα εκφράσει ανοιχτά τους φόβους του. Θα περιμένει να δει αν ο άλλος θα τον αναζητήσει, αν θα κάνει χώρο για εκείνον στη ζωή του, αν θα δείξει ότι θέλει πραγματικά να τον γνωρίσει. Όταν πάρει αυτή την επιβεβαίωση, μεταμορφώνεται. Γίνεται τρυφερός, δοτικός και έτοιμος να επενδύσει ολοκληρωτικά στην ιστορία που ξεκινά.

ΙΧΘΥΕΣ - Δεν μπορούν να ξεκινήσουν κάτι χωρίς το συναίσθημα να κάνει γκελ και να επιστρέφει

Οι Ιχθύες κατακτούν την πρώτη θέση, γιατί σπάνια ξεκινούν μια ερωτική ιστορία αν δεν έχουν ορατά και αόρατα τεκμήρια αμοιβαίας έλξης. Αρχικά χρειάζονται να νιώσουν ότι υπάρχει μια συναισθηματική γέφυρα ανάμεσα στους ίδιους και στο πρόσωπο που τους ενδιαφέρει. Αναζητούν βλέμματα, λεπτομέρειες, αγγίγματα και σημάδια που να τους λένε ότι το αίσθημα είναι αμοιβαίο. Αν δεν τα βρουν, μπορεί να παραμείνουν θεατές στην ίδια τους την ιστορία. Ακόμα και να είναι βαθιά ερωτευμένοι δεν το αποκαλύπτουν εύκολα.

Περιμένουν πρώτα να βεβαιωθούν ότι η πόρτα είναι ανοιχτή και μετά θα κάνουν το βήμα. Ο Ποσειδώνας, ο κυβερνήτης τους, τους κάνει να ονειρεύονται τον μεγάλο έρωτα, αλλά και να φοβούνται πολύ την απόρριψη. Γι’ αυτό χρειάζονται περισσότερες ενδείξεις από οποιοδήποτε άλλο ζώδιο ότι το ενδιαφέρον είναι υπαρκτό. Μόλις όμως πάρουν αυτή την επιβεβαίωση, δεν κρατούν τίποτα πίσω. Βουτούν ολόψυχα στο συναίσθημα

Οι άνθρωποι που χρειάζονται συναισθηματική επιβεβαίωση δεν ζητούν απαραίτητα περισσότερη αγάπη από τους υπόλοιπους. Συχνά χρειάζονται μόνο λίγες ξεκάθαρες ενδείξεις ότι η αγάπη που αρχίζουν να νιώθουν δεν είναι μονόπλευρη.

Πηγή άρθρου Asibiliou.gr

Συντάκτης: Ελένη Τηλιακού