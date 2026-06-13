Νομίζεις ότι οι άνθρωποι δεν σε συμπαθούν; Δες την έρευνα που σε διαψεύδει

Αν νιώθεις ότι κανείς δεν σε χωνεύει όταν σε γνωρίζει, μάλλον πέφτεις έξω

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Η επιστήμη σου λέει ότι μάλλον πέφτεις έξω όταν πιστεύεις ότι δεν σε συμπαθούν αλλά υπάρχουν και οι εξαιρέσεις

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Έχεις μόλις γνωρίσει κάποιον σε ένα πάρτι, μιλάτε λίγο και γυρνάς στο σπίτι πιστεύοντας ότι δεν η εντύπωση που άφησες δεν ήταν καθόλου θετική. Αντίστοιχα, ξεκίνησες σε μία νέα δουλειά και κάπως πιστεύεις ότι δεν σε συμπαθεί άνθρωπος στο γραφείο. Κι αν σου έλεγα ότι πέφτεις εντελώς έξω και αυτό οφείλεται στο liking gap;

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Τι είναι το liking gap

Οι ερευνητές χρησιμοποιούν έναν όρο για να περιγράψουν τη διαφορά μεταξύ του πόσο νομίζεις ότι κάποιος απόλαυσε την παρέα σου και πόσο πραγματικά αυτό συνέβη. Το liking gap.

liking gap

Μία έρευνα του 2018 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Psychological Science, απέδειξε ότι έχουμε την τάση να υποτιμάμε το πόσο μας συμπαθούν οι άνθρωποι. Η απάντηση είναι απλή. Αντί να είμαστε ο εαυτός μας και να απολαμβάνουμε την παρέα των άλλων, επικεντρωνόμαστε στις ανασφάλειές μας και μετά υπεραναλύουμε το πόσο καλά τα πήγαμε στην αλληλεπίδραση. Αποδεικνύεται όμως ότι ο άλλος άνθρωπος δεν δίνει τόση σημασία σε αυτά που λέμε όσο στο vibe που υπάρχει όταν περνά χρόνο μαζί μας. Εντυπωσιακό;

Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Μιλάς με έναν νέο συνάδελφο και του εξιστορείς τι έπαθε η γάτα σου το προηγούμενο βράδυ και πώς κατέληξε στον κτηνίατρο, δίνοντας πολλές, ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Γυρνάς στο σπίτι και σκέφτεσαι ότι το παράκανες και τον κούρασες. Όμως, το πιθανότερο είναι ότι σε συμπάθησε και σε εκτίμησε που έχεις γάτα και που ανησυχείς τόσο για αυτή.

Πώς θα γεφυρώσεις το liking gap

liking gap

Καταρχάς, σου έχουμε στοιχεία που προκύπτουν από ολόκληρη έρευνα. Αν δεν εμπιστεύεσαι εμάς, εμπιστεύσου την επιστήμη! Δεύτερον, δώσε ένα break στον εαυτό σου και επίτρεψέ του να κάνει ό,τι νιώθει αρκεί να μην είναι προσβλητικός και παρεμβατικός.

Αν ανησυχείς επειδή μονοπωλείς τη συζήτηση και το παρακάνεις, είναι μία καλή ευκαιρία να κάνεις ερωτήσεις, χωρίς να γίνονται αδιάκριτες, και να κάνεις επιτρεπτές κουβέντες στο πλαίσιο της δουλειάς, που δεν ξεπερνούν τα όρια. Επίσης, μην ξεχνάς ότι και οι άλλοι άνθρωποι έχουν ανασφάλειες και πιθανώς νιώθουν το ίδιο ακριβώς με εσένα. «Έκανα καλή εντύπωση;», «Μήπως κούρασα με τη φλυαρία μου;», «Μήπως με θεωρούν κρύο και ξινό;».

Διάβασε αναλυτικά τα συμπεράσματα της έρευνας, στο άρθρο του Allyou.gr

 

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