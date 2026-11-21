Αννίτα Πάνια για την κόντρα Βίσση - Καρβέλα: «Νομίζω ότι το ξεκίνησε ο Νίκος αυτό» / Βίντεο ΑΝΤ1

Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Άννα Βίσση, με αφορμή τα 43α γενέθλια της κόρης της, Σοφίας Καρβέλα, στις 23 Νοεμβρίου.

Στο πλευρό της τραγουδίστριας βρίσκεται και ο Ηλίας Ψινάκης, ο οποίος δημοσίευσε μία φωτογραφία όπου ποζάρει δίπλα στις δύο κυρίες.

«Αισθάνομαι τόσο όμορφα όταν βλέπω κάθε φορά αυτό το υπέροχο πλασματάκι στη μέση, που το ξέρω από μωράκι», έγραψε ο γνωστός μάνατζερ στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Η ανάρτηση του Ηλία Ψινάκη

Παράλληλα, η Σοφία Καρβέλα μοιράστηκε ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τη μητέρα της από την επίσκεψή τους στη Frick Collection, το ιστορικό μουσείο τέχνης του Μανχάταν.

Η «απόλυτη Ελληνίδα σταρ» βρέθηκε το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο της δημοσιότητας τόσο για τη sold out συναυλία της στο ΟΑΚΑ, όσο και για την κόντρα της με τον Νίκο Καρβέλα.

Όπως όλα δείχνουν, το καλλιτεχνικό δίδυμο που έχει γράψει ιστορία στην ελληνική μουσική βάζει φρένο στην κοινή του πορεία, μια διαδρομή γεμάτη επιτυχίες με την προσωπική σφραγίδα του συνθέτη και τη φωνή της Άννας Βίσση.

Οι φήμες περί κρίσης στη σχέση τους ξεκίνησαν μετά την απουσία του Νίκου Καρβέλα από τη συναυλία της άλλοτε μούσας του στο ΟΑΚΑ. Οι εκατέρωθεν ανακοινώσεις επιβεβαίωσαν το τεταμένο κλίμα, με αποκορύφωμα την απόφαση του δημιουργού να αναλάβει εξ ολοκλήρου τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των τραγουδιών του.

Η Σοφία Καρβέλα επέλεξε να μην τοποθετηθεί δημόσια για την κόντρα των γονιών της, κρατώντας διακριτικές αποστάσεις. Άλλωστε, έχει φτιάξει εδώ και χρόνια τη δική της ζωή στη Νέα Υόρκη, όπου δραστηριοποιείται στον χώρο της μόδας. Απόλυτη προτεραιότητά της παραμένουν οι δύο γιοι της, ενώ φροντίζει να κρατά πάντα ζωντανούς τους δεσμούς με την οικογένειά της στην Ελλάδα.