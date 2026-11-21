Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου 21/10 στις Αρχές, καθώς εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στην Αθήνα, έπειτα από αναφορά πολίτη στις αστυνομικές Αρχές.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πολίτης εντόπισε τα οστά και ενημέρωσε την Αστυνομία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός βρέθηκε στον πρώτο όροφο του κτιρίου, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λιοσίων και Μενεμάχου.

Στο σημείο έχουν μεταβεί στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να εξετάσουν τα ευρήματα και να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκαν τα ανθρώπινα οστά.